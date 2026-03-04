Rodrygo chấn thương nghiêm trọng, chính thức vắng mặt tại World Cup 2026

Rodrygo dính chấn thương nặng.

Câu lạc bộ Real Madrid cho biết trong một thông báo: "Sau các xét nghiệm được thực hiện hôm nay bởi bộ phận y tế của Real Madrid đối với cầu thủ Rodrygo, anh ấy đã được chẩn đoán bị đứt dây chằng chéo trước và rách sụn chêm ngoài ở chân phải". Cầu thủ 25 tuổi này đã vào sân từ băng ghế dự bị và thi đấu hơn nửa giờ trong trận thua 0-1 của Madrid trước Getafe hôm thứ Hai.

Rodrygo viết trên Instagram: "Một trong những ngày tồi tệ nhất trong cuộc đời tôi, tôi luôn lo sợ chấn thương này… có lẽ cuộc sống gần đây hơi bất công với tôi. Tôi không biết liệu mình có xứng đáng với điều này hay không, nhưng tôi có thể phàn nàn về điều gì? Tôi đã trải qua biết bao điều tuyệt vời mà tôi cũng không xứng đáng có được.

Một trở ngại lớn đã xuất hiện trong cuộc sống, trong sự nghiệp của tôi, và nó ngăn cản tôi làm những gì tôi yêu thích nhất trong một thời gian. Tôi sẽ phải nghỉ thi đấu hết mùa giải với câu lạc bộ và không thể tham dự World Cup cùng đội tuyển quốc gia Brazil, một giấc mơ mà ai cũng biết nó có ý nghĩa như thế nào đối với tôi".

Neymar gửi lời động viên đến Rodrygo: "Số 10 của tôi, chàng trai của tôi, người thừa kế của tôi (như tôi vẫn gọi cậu). Bây giờ là lúc để đặt những người cậu yêu thương bên cạnh mình. Như cậu đã nói với tôi, cậu không đáng phải trải qua điều này. Nhưng chúng ta là ai mà dám nghi ngờ kế hoạch của Chúa. Tôi chắc chắn cậu sẽ trở lại phong độ tốt nhất. Tôi yêu cậu và như cậu đã ủng hộ tôi, tôi sẽ luôn ở bên cạnh cậu".

Rodrygo trở thành cầu thủ thứ năm của Real Madrid dính chấn thương dây chằng chéo trước (ACL) kể từ mùa hè năm 2023, cùng với thủ môn Thibaut Courtois, David Alaba và Dani Carvajal. Hậu vệ Eder Militao đã hai lần dính chấn thương này trong những mùa giải gần đây, vào tháng 8 năm 2023 và tháng 11 năm 2024.

Rodrygo đang trải qua một mùa giải khó khăn nhất trong sự nghiệp. Anh mất suất đá chính và suy giảm về hiệu suất đóng góp bàn thắng cho Real Madrid. Cầu thủ người Brazil tiết lộ trong một cuộc phỏng vấn với tờ báo Tây Ban Nha AS hồi tháng 10 rằng anh đã gặp phải các vấn đề cá nhân vào cuối mùa giải 2024-2025. Anh ấy đã nói về những khó khăn về thể chất và tinh thần đang ngày càng trầm trọng hơn hơn do lịch thi đấu dày đặc.

Trong kỳ chuyển nhượng mùa đông, có nhiều nguồn tin cho rằng Rodrygo có thể sẽ rời Real Madrid. Rodrygo đã ghi được ba bàn thắng và có sáu đường kiến tạo trong 27 lần ra sân ở mùa giải này, chỉ đá chính sáu trận ở La Liga và hai trận ở Champions League.