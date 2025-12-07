Video bóng đá PSG - Rennes: Gã khổng lồ thị uy, sức mạnh khó cản (Ligue 1)
PSG đang gặp khó khăn trong cuộc đua vô địch Ligue 1. Vì thế, đội bóng của HLV Luis Enrique chơi đầy cố gắng trước Rennes, dù tuần tới còn bận thi đấu Champions League.
PSG tiếp Rennes, đối thủ đang có thành tích khá ấn tượng ở mùa giải này trên sân nhà. Với việc cất một số trụ cột cho loạt trận Champions League giữa tuần tới, lực lượng của đội chủ sân Công viên các Hoàng tử có phần xáo trộn.
PSG (áo sẫm màu) giành chiến thắng đậm đà
PSG nhập cuộc nhanh, tấn công dồn dập. Dù vậy, phải đến phút 28, bữa tiệc bàn thắng của đội chủ nhà mới được bắt đầu bởi cái tên Kvaratskhelia. Trước khi hiệp 1 khép lại, PSG gia tăng cách biệt khi Mayulu cụ thể hóa đường kiến tạo của Neves.
Ở hiệp 2, PSG còn ghi bàn ấn tượng hơn nữa. Phút 67, Kvaratskhelia tiếp tục để lại dấu ấn cá nhân bằng bàn thứ hai cho riêng mình ở trận này.
Khoảng thời gian cuối trận, bữa tiệc bàn thắng của PSG thêm phần đậm đà nhờ các pha lập công của Mbaye và Goncalo Ramos.
Chiến thắng đậm đà này giúp PSG thu hẹp khoảng cách với đội đầu bảng Lens đúng 1 điểm (PSG 33 điểm, Lens 34 điểm).
Tỷ số chung cuộc: PSG 5-0 Rennes (hiệp 1: 2-0)
Ghi bàn (kiến tạo)
PSG: Kvaratskhelia 28' (Hernandez) - 67' (Mayulu), Mayulu 39' (Neves), Mbaye 88' (Ndjantou), Ramos 90+1' (Dembele)
Đội hình thi đấu
PSG: Safonov, Zaire-Emery, Marquinhos, Pacho, Hernandez, Vitinha, Mayulu, Neves, Lee Kang In, Barcola, Kvaratskhelia
Rennes: Samba, Ait Boudlal, Jacquet, Brassier, Frankowski, Camara, Rongier, Cisse, Tamari, Lepaul, Embolo
Nguồn: [Link nguồn]Nguồn: [Link nguồn]-07/12/2025 03:50 AM (GMT+7)