Messi sắp phá kỷ lục vĩ đại của Ronaldo từ năm 2024

Sự kiện: Messi thi đấu ở giải bóng đá Mỹ - MLS Ronaldo & giải Ả Rập Saudi Pro League

(NLĐO) - Lionel Messi đứng trước ngưỡng cửa chinh phục cột mốc vĩ đại tiếp theo trong sự nghiệp theo cách có thể ấn tượng hơn cả kình địch Cristiano Ronaldo.

Sau cú sảy chân ở trận ra quân chiến dịch bảo vệ chức vô địch MLS 2026, nơi anh bày tỏ sự bức xúc với trọng tài, Messi đã đáp trả bằng màn trình diễn đậm dấu ấn thủ lĩnh ở trận derby Florida ngay sau đó.

Trận đấu chứng kiến Inter Miami bị Orlando City dẫn 2-0 chỉ sau 30 phút, đối mặt nguy cơ trắng tay trận thứ hai liên tiếp.

Thế nhưng, bản lĩnh của siêu sao 38 tuổi đã tạo nên bước ngoặt. Messi ghi 2 bàn, gồm pha lập công gỡ hòa và cú đá phạt quyết định ở thời gian bù giờ, giúp Inter Miami hoàn tất màn ngược dòng 4-2 giàu cảm xúc.

Lionel Messi ăn mừng sau khi ghi bàn trong trận Inter Miami thắng ngược Orlando City 4-2 tại vòng 2 MLS 2026. (Ảnh: Inter Miami)

Cú đúp này nâng tổng số bàn thắng trong sự nghiệp của Messi lên 898 sau 1.139 trận cho CLB và đội tuyển quốc gia Argentina.

Cuối tuần này, Inter Miami sẽ chạm trán D.C. United ở vòng 3 MLS 2026. Chỉ cần thêm 2 bàn, Messi sẽ chính thức cán mốc 900 bàn thắng trong sự nghiệp.

Nếu hoàn tất cột mốc này, anh sẽ trở thành cầu thủ thứ 5 trong lịch sử chạm mốc 900 bàn, sau Ronnie Rooke, Josef Bican, Erwin Helmchen và Cristiano Ronaldo.

Đáng chú ý, Ronaldo cần tới 1.236 trận để ghi bàn thứ 900, đạt được vào tháng 9-2024 trong trận Bồ Đào Nha gặp Croatia tại Nations League.

Điều đó đồng nghĩa, nếu lập cú đúp ở trận tới, Messi sẽ cán mốc 900 với ít hơn Ronaldo tới 96 lần ra sân. Không chỉ vậy, anh cũng trẻ hơn khoảng 1 tuổi so với thời điểm đại kình địch chạm cột mốc này.

Messi có thể cán mốc 900 bàn vào tuần tới sau 1.140 trận ít hơn 96 trận so với Ronaldo khi cùng thành tích. (Ảnh: MLS)

Ronaldo hiện đã có 965 bàn và công khai mục tiêu chạm mốc 1.000 trước khi giải nghệ. Trong khi đó, Messi lựa chọn cách tiếp cận điềm tĩnh hơn, ưu tiên tận hưởng từng trận đấu thay vì quá nặng nề với các kỷ lục.

"Dẫu vậy, việc gia hạn hợp đồng với Inter Miami đến năm 2028 mở ra cơ hội để Messi tiếp tục gia tăng thành tích, thậm chí tiến gần hoặc thách thức cột mốc 1.000 bàn của Ronaldo trong tương lai" - trang Planet Football nhận định.

Ronaldo chạm cột mốc 900 bàn trong sự nghiệp ở trận Bồ Đào Nha gặp Croatia tại Nations League vào 9-2024. Để đạt cột mốc này, CR7 cần tới 1.236 lần ra sân. (Ảnh: AP)

Ronaldo chạm cột mốc 900 bàn trong sự nghiệp ở trận Bồ Đào Nha gặp Croatia tại Nations League vào 9-2024. Để đạt cột mốc này, CR7 cần tới 1.236 lần ra sân. (Ảnh: AP)

Messi sút phạt lập nhiều kỳ tích, Ronaldo đá hỏng penalty & lo lỡ World Cup
Messi sút phạt lập nhiều kỳ tích, Ronaldo đá hỏng penalty & lo lỡ World Cup

Lionel Messi và Cristiano Ronaldo trải qua tình cảnh trái ngược nhau trong các trận đấu vừa qua tại MLS và Saudi League.

Bấm xem >>

Theo Đăng Minh ([Tên nguồn])

Nguồn: [Link nguồn]

-04/03/2026 12:04 PM (GMT+7)
