Nóng nhất thể thao sáng 16/1: Federer chọn ai vô địch Australian Open?

Federer chọn ai vô địch Australian Open?

Roger Federer hy vọng Carlos Alcaraz sẽ nâng cao chiếc cúp vô địch Australian Open năm nay và đi vào lịch sử với tư cách tay vợt trẻ nhất hoàn tất “Career Grand Slam (vô địch cả 4 Grand Slam khác nhau)”.

Huyền thoại người Thụy Sĩ chia sẻ: “Ở độ tuổi còn rất trẻ, việc hoàn tất Career Grand Slam sẽ là điều điên rồ. Tôi hy vọng Alcaraz làm được, bởi với quần vợt, đó sẽ là khoảnh khắc đặc biệt và không thể tin nổi”.

Alcaraz tập luyện trước thềm Australian Open 2026

Tuy nhiên, chướng ngại lớn nhất của Alcaraz chính là Jannik Sinner, người đã thống trị Australian Open suốt hai mùa gần nhất.

Chuyên gia chỉ ra đối thủ lớn nhất của Sabalenka

Aryna Sabalenka được cựu tay vợt Laura Robson cảnh báo rằng chức vô địch Australian Open không hề là điều hiển nhiên, dù tay vợt người Belarus đang được xem là ứng viên số 1 tại Melbourne Park.

Chia sẻ với Express Sport, Robson nói: “Tôi nghĩ Sabalenka vẫn là cái tên sáng giá. Tôi dự đoán chung kết sẽ lặp lại năm 2023 giữa Sabalenka và Rybakina. Tôi có cảm giác rất tốt về Rybakina năm nay. Cô ấy di chuyển tốt hơn bao giờ hết, phòng ngự cũng tốt hơn. Mặt sân ở đây rất hợp với lối chơi của cô ấy, khá nhanh và nảy.

Vì vậy, tôi vẫn nghiêng về Sabalenka cho chức vô địch, nhưng Rybakina là ‘ngựa ô’ của tôi, dù gọi vậy có lẽ không công bằng khi cô ấy đang đứng top 5 thế giới”.

Tyson Fury bị cảnh báo trước màn tái xuất

Tyson Fury, cựu vô địch hạng nặng thế giới hai lần, đang lên kế hoạch trở lại sàn đấu vào năm 2026. Tony Sims, HLV mới của Daniel Dubois, đã lên tiếng cảnh báo Tyson Fury về mối đe dọa từ học trò của mình.

Phát biểu với Sky Sports, Sims nói: “Tôi nghĩ Dubois có thể đánh bại bất kỳ ai. Sức mạnh của cậu ấy là phi thường, ai cũng biết điều đó. Ở hạng nặng, bất kỳ ai cũng có thể hạ bất kỳ ai. Dubois đủ khả năng thắng Tyson Fury hay bất cứ đối thủ nào. Năm nay sẽ rất thú vị để xem ai đấu với ai”.

Khả năng Fury gặp Dubois ở trận trở lại đầu tiên là không cao. Thay vào đó, võ sĩ người Nga Arslanbek Makhmudov đang được nhắc tới như đối thủ phù hợp với “Vua giang hồ”.

Yêu cầu “lạ” của Russell bị Mercedes thẳng thừng từ chối

Mới đây, tay đua George Russell tiết lộ một đề nghị đặc biệt trong quá trình đàm phán đã bị Mercedes từ chối. Trên The Express, tay lái người Anh nói: “Tôi rất muốn sưu tầm những chiếc xe F1 của riêng mình. Nhưng vì giới hạn ngân sách, mỗi mùa chúng tôi chỉ sản xuất 3-4 khung gầm. Hai mươi năm trước, khi còn được thử nghiệm không giới hạn, mỗi đội làm 15-20 khung gầm và luân phiên sử dụng. Tôi đã thử xin một chiếc xe F1 trong lần đàm phán hợp đồng gần nhất, nhưng tiếc là không thành”.