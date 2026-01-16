Sự cố ở Australian Open: Cậu bé ngã gục trên sân, Zverev ném vợt về phía khán giả

Chỉ còn ít ngày nữa, Australian Open 2026, Grand Slam đầu tiên trong năm sẽ chính thức khởi tranh tại Melbourne Park (từ 18/1 đến 1/2). Thế nhưng, bầu không khí trước thềm giải đấu lại đang bị bao trùm bởi những hình ảnh khiến người hâm mộ không khỏi lo lắng, từ sự cố cậu bé nhặt bóng bất ngờ ngã gục trên sân, cho tới màn nổi nóng của Alexander Zverev khi ném vợt về phía khán giả trong buổi tập.

Cậu bé nhặt bóng đang làm nhiệm vụ thì bất ngờ gục ngã

Cậu bé nhặt bóng gục ngã giữa trận

Trong ngày đầu tiên của vòng loại Australian Open, trận đấu giữa Luca van Assche và Moez Echargui bất ngờ bị gián đoạn khi một ball kid (cậu bé nhặt bóng) đứng sau baseline loạng choạng rồi đổ gục xuống sân.

Echargui lập tức quay lại hỗ trợ, cùng trọng tài dìu cậu bé ra ngoài và để em ngồi nghỉ dưới chiếc ô lớn ở khu vực kỹ thuật. Nguyên nhân chưa được công bố, nhưng sự cố xảy ra trong điều kiện thời tiết không quá gay gắt (khoảng 22 độ C) vẫn đủ để dấy lên lo ngại về sức khỏe và cường độ làm việc của các em nhỏ tại giải đấu lớn nhất nước Úc.

Vòng loại Australian Open diễn ra từ ngày 12 đến 15/1, với hàng trăm tay vợt và hàng chục ball kid phải làm việc liên tục nhiều giờ mỗi ngày. Hình ảnh một cậu bé gục ngã ngay trước thềm giải đấu chính thức chẳng khác nào lời nhắc nhở về sự khắc nghiệt của thời tiết trước giải đấu tennis lớn.

Zverev mất kiểm soát, ném vợt qua bảng quảng cáo

Cũng trong những ngày tập luyện chuẩn bị cho giải, Alexander Zverev, hạt giống số 3 đã khiến khán giả tại Melbourne Park choáng váng khi ném thẳng cây vợt của mình qua hàng bảng quảng cáo điện tử, về phía khán đài.

Chỉ là buổi tập nhưng Zverev cũng không thể chế ngự cảm xúc nóng giận

Sự việc xảy ra trong buổi tập với Alex De Minaur. Một cú trả bóng lỗi khiến Zverev nổi nóng, quay về khu vực đồ dùng và quăng mạnh cây vợt đi. Đây không phải lần đầu tay vợt người Đức “mất bình tĩnh”, trước đó, anh cũng từng đập vợt trong trận thua Hubert Hurkacz tại United Cup.

Zverev bước vào Australian Open 2026 với nhiều áp lực. Ở tuổi 28, anh vẫn chưa có danh hiệu Grand Slam nào dù từng vào chung kết tại Melbourne, Paris và New York. Thêm vào đó, những nhận định của cựu số 1 thế giới Andy Roddick cho rằng Zverev chỉ cần “một điều chỉnh nhỏ” để đủ sức cạnh tranh với Alcaraz và Sinner càng khiến mọi ánh nhìn dồn về tay vợt người Đức, cả về phong độ lẫn tâm lý.

Australian Open 2026 là kỳ thứ 114 của giải, có tổng tiền thưởng kỷ lục lên tới 111,5 triệu AUD (74,7 triệu USD), với sự góp mặt của những nhà đương kim vô địch như Jannik Sinner và Madison Keys. Tất cả hứa hẹn một mùa giải bùng nổ.