Tin tức bóng đá, thể thao, giải trí | Đọc tin tức 24h mới nhất
MXH 24H thích Bóng đá - Thể thao

MU chọn 5 gương mặt thay Casemiro, bộ đôi của Newcastle sáng giá nhất

Sự kiện: Manchester United Chuyển nhượng mùa hè 2025 Wolverhampton

MU đang lên danh sách những cầu thủ có thể thay thế Casemiro, với 5 gương mặt gây chú ý.

   

Không chỉ 1, mà có thể 2 người thay thế

Casemiro sẽ rời Manchester United sau mùa giải này và sự ra đi của tiền vệ người Brazil chắc chắn sẽ để lại khoảng trống lớn ở tuyến giữa MU. Casemiro đã 34 tuổi và việc thay anh sẽ cần MU chọn ra những cầu thủ trẻ hơn để có thể sử dụng lâu dài.

MU có thể cần không chỉ 1, mà tận 2 người cho vị trí Casemiro để lại

MU có thể cần không chỉ 1, mà tận 2 người cho vị trí Casemiro để lại

Ban lãnh đạo MU hiểu rằng việc thay Casemiro sẽ không dễ. Đây là vị trí mà các đội đều biết MU cần người, do đó họ sẽ đòi những mức giá rất cao nếu MU tiếp cận cầu thủ của mình. Bên cạnh đó, MU có thể cần không những 1 mà tận 2 cầu thủ mới ở vị trí của Casemiro, bởi theo đà kết quả của mùa này thì “Quỷ đỏ” sẽ trở lại đá cúp châu Âu mùa sau, nên họ cần dày quân để có thể xoay tua.

Vậy những ai đang là mục tiêu của MU? Tờ AS (TBN) cho biết đội bóng này đang nhắm đến 5 cầu thủ, trong đó 3 người họ quan tâm nhất là Sandro Tonali, Bruno Guimaraes (cùng của Newcastle) và Elliot Anderson của Nottingham Forest. Ngoài ra, Adam Wharton của Crystal Palace và Joao Gomes của Wolves là 2 mục tiêu khác.

Tiêu chí dễ đàm phán

Có thể dễ thấy rằng cả 5 cầu thủ nói trên đều đang đá cho các đội xếp nửa dưới BXH Premier League. Newcastle gần như chắc chắn không được dự Cúp C1 mùa sau và tài chính của họ đang có trục trặc sau mùa hè 2025 chi tiêu thiếu hiệu quả.

MU muốn tận dụng tình huống của Newcastle để săn đón Tonali & Guimares, và cũng tương tự với Nottingham Forest và Anderson (nhất là nếu Nottingham xuống hạng), bởi MU sẽ có ưu thế trong đàm phán và không bị ép giá.

Guimaraes &amp; Tonali

Guimaraes & Tonali

Bộ đôi Tonali – Guimaraes đều đang được MU thăm dò thông qua người đại diện, Guimaraes vẫn đang hài lòng tại Newcastle nhưng có tin chính Casemiro đã khuyên anh chuyển tới Old Trafford. Guimaraes thực tế sẽ sang tuổi 29 trong năm nay, nhưng việc Casemiro gia nhập MU khi đã cao tuổi nhưng vẫn đá hay khiến ban lãnh đạo MU không lăn tăn chuyện đó lắm.

Tonali thì đã nhăm nhe định ra đi sau vụ người đại diện của cầu thủ này mời Arsenal mua anh ở cuối kỳ chuyển nhượng vừa qua, Manchester thì không phải London nhưng MU vẫn là một CLB lớn để Tonali phát triển sự nghiệp. Anderson đã trong tầm ngắm MU khoảng 1 năm nay và bản thân cầu thủ này biết điều đó, nhưng hiện anh vẫn đang kín tiếng về tương lai.

Trong trường hợp 3 cầu thủ nói trên không ưng hoặc MU không đàm phán được mức giá phải chăng, họ sẽ chuyển sang Wharton và Gomes. Những cầu thủ này đều có vẻ sốt sắng chuyển sang CLB mới lớn hơn, bởi Palace sắp thay HLV sau mùa này còn Wolves khó thoát khỏi xuống hạng.

04/03/2026 14:55 PM (GMT+7)
Nhiều người đọc
