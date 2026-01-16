"Cơn cuồng phong" Brazil có thể gieo sầu Sinner - Alcaraz ở Australian Open là ai?

Australian Open 2026 có thể chứng kiến một hiện tượng đặc biệt, Joao Fonseca bước vào giải không còn với tư cách “ngôi sao triển vọng” mà là hạt giống trẻ đầy tham vọng, người được xem như mối đe dọa tiềm tàng với những thế lực mới của quần vợt nam như Carlos Alcaraz và Jannik Sinner.

Joao Fonseca đủ sức tạo ra nhiều bất ngờ ở Australian Open 2026

Từ “Fonsequismo” đến hạt giống Top 30: Bước trưởng thành thật sự

Ở tuổi 19, Fonseca đã có thứ mà rất ít tay vợt trẻ sở hữu, danh tiếng toàn cầu, phong cách đánh giàu cảm xúc và sự công nhận của các huyền thoại. Novak Djokovic thấy ở anh “hỏa lực khủng khiếp hai góc sân”, John McEnroe ngạc nhiên về mức độ hoàn thiện, còn Andy Roddick thì khẳng định Fonseca “đã làm tốt những điều khó nhất của quần vợt chuyên nghiệp”.

Nhưng đằng sau cơn sốt “Fonsequismo” (cơn sốt Fonseca) là những con số rất thật, mùa 2025, Fonseca đạt thành tích 39 thắng, 17 thua, trong đó đạt tỷ số 17-9 trước các đối thủ top 50 thế giới.

Đáng chú ý hơn, anh đã có 2 danh hiệu ATP Tour chỉ trong năm thứ hai chuyên nghiệp, ATP 250 Buenos Aires (sân đất nện) và ATP 500 Swiss Indoors Basel (sân cứng trong nhà). Việc giành danh hiệu ATP 500 giúp Fonseca trở thành tay vợt Brazil đầu tiên đăng quang ở cấp độ này kể từ khi hệ thống ATP 500 ra đời, đồng thời vươn tới hạng 24 thế giới, thứ hạng cao nhất sự nghiệp.

Quan trọng hơn, Fonseca không chỉ thắng, anh thắng theo cách rất thuyết phục, vượt Rublev (hạng 9) ngay vòng 1 Australian Open 2025, trở thành tay vợt tuổi teen hiếm hoi trong lịch sử đánh bại top 10 ở trận ra mắt Grand Slam. Đây không phải khoảnh khắc bột phát, mà trở thành dấu hiệu của một năng lực cạnh tranh thật sự.

Vì sao Fonseca có thể làm khó Alcaraz hoặc Sinner?

Fonseca chưa từng đối đầu chính thức với Alcaraz hay Sinner, nhưng cách anh chơi cho thấy sự tương thích đáng ngại với phong cách của hai ngôi sao hàng đầu này.

Trước hết là lối đánh chủ động, Fonseca không chờ đối thủ mắc sai lầm, anh “đi tìm điểm số”. Marcelo Melo, cựu số 1 thế giới đánh đôi, mô tả, Fonseca “muốn nắm lấy trận đấu, muốn thắng hoặc thua bằng chính tay mình”. Đây chính là mẫu tư duy khá giống Alcaraz và Sinner, những tay vợt dám đánh nhanh, đánh sớm và không ngại mạo hiểm trong các thời khắc then chốt để có được điểm số quan trọng.

Tay vợt Brazil bản lĩnh trong khoảnh khắc quyết định. Fonseca từng nói: “Sự khác biệt giữa top 50 và top 10 nằm ở việc bạn dám làm gì trong điểm số quan trọng”.

Thực tế mùa 2025 cho thấy anh đạt tỷ lệ 4-7 trước top 20, con số chưa cao, nhưng đáng chú ý là phần lớn các thất bại đều diễn ra trong thế trận sít sao, nơi Fonseca đã có những loạt tie-break chất lượng. Đó là dấu hiệu cho thấy anh chưa thắng được “ông lớn”, nhưng đã đủ sức kéo họ vào vùng nguy hiểm.

Fonseca (giữa) chưa từng đấu Alcaraz (bên phải) hay Sinner (bên trái) ở một trận đấu ATP chính thức

Thứ ba là thể hình và hỏa lực phù hợp sân cứng Úc. Cao 1m88, thuận tay phải, đánh trái hai tay, Fonseca sở hữu cú giao bóng nặng và cú thuận tay có thể kết thúc điểm số từ bất kỳ vị trí nào. Australian Open, nơi bóng nảy cao, tốc độ trung bình, chính là môi trường lý tưởng để mẫu tay vợt tấn công toàn diện như anh phát huy.

Dĩ nhiên, hạn chế vẫn còn rõ, Fonseca mới chỉ thắng 1 trong 3 trận gặp top 10, và thua cả hai trận gặp top 5. Roddick từng cảnh báo rằng anh “có thể đánh winner từ mọi vị trí, nên đôi khi cố đánh winner từ mọi vị trí”, thói quen có thể khiến Fonseca tự bắn vào chân mình khi đối đầu những đối thủ phòng ngự siêu hạng như Sinner.

Từ Sinner đến Alcaraz: Fonseca có thể tạo địa chấn?

Theo kết quả bốc thăm vào sáng 15/1, Joao Fonseca vào nhánh đấu khắc nghiệt nhất có thể. Với tư cách hạt giống số 28, tay vợt Brazil nằm cùng nhánh đấu với Jannik Sinner, hạt giống số 2, và nếu đi đủ xa, người chờ anh ở chung kết là Alcaraz, hạt giống số 1.

Fonseca mở màn bằng cuộc chạm trán Evan Spizzirri, cửa ải không quá nặng, nhưng ngay sau đó là chuỗi thử thách liên tiếp như Luca Nardi, rồi các đối thủ giàu kinh nghiệm như Hugo Gaston hoặc Dusan Prizmic. Nếu giữ được phong độ, vòng 4 gần như chắc chắn sẽ là cuộc đại chiến với Sinner, người đang thống trị mặt sân cứng bằng lối tấn công và khả năng phòng thủ gần như hoàn hảo.

“Fonsequismo” có thể thực sự bùng nổ ở vòng 4. Lối đánh tấn công chủ động, giao bóng uy lực và những cú thuận tay kết liễu điểm số của Fonseca là kiểu vũ khí hiếm hoi đủ sức kéo Sinner ra khỏi vùng an toàn. Nếu thắng được tay vợt số 2 thế giới, Fonseca sẽ bước vào tứ kết, bán kết hoặc chung kết với tâm lý sẵn sàng thiết lập thêm các kỳ tích.

Chàng trai 19 tuổi, lần đầu dự giải với tư cách hạt giống, tay vợt Brazil có đủ sức tạo nên những bất ngờ chấn động?