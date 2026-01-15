Phân nhánh Australian Open 2026: Alcaraz dễ thở, Djokovic quyết chiến Sinner

Lễ bốc thăm Australian Open 2026 sáng 15/1 tại Úc tạo ra cục diện rất đáng chú ý, Carlos Alcaraz nằm ở nửa trên khá “dễ thở”, trong khi Novak Djokovic và Jannik Sinner xếp chung nửa dưới, đồng nghĩa tay vợt Serbia muốn vào chung kết sẽ phải vượt qua nhà ĐKVĐ người Ý cùng hàng loạt chướng ngại khó nhằn.

Alcaraz rơi vào nhánh đấu được đánh giá là "dễ thở" hơn so với Djokovic - Sinner

Nhánh Alcaraz: Con đường mở rộng đến chung kết

Hạt giống số 1 Carlos Alcaraz mở màn gặp Adam Walton (Australia, vé đặc cách), một thử thách không quá lớn nhưng chắc chắn khiến anh phải chịu áp lực từ khán giả chủ nhà ngay từ vòng 1. Vòng 2 có thể đấu Yannick Hanfmann, nếu tay vợt Đức đánh bại đối thủ ở vòng 1.

Tại vòng 3, Alcaraz có thể đụng độ Tommy Paul (hạt giống 19), tay vợt Mỹ chơi tốt trên sân cứng. Sang vòng 4, đối thủ tiềm năng là Alejandro Davidovich Fokina (hạt giống 14) hoặc Reilly Opelka, những cái tên đủ sức gây khó nhưng chưa phải “đại kình địch”.

Đến tứ kết, nhánh đấu của Alcaraz hướng tới màn đại chiến với Alex De Minaur (hạt giống 6), niềm hy vọng số 1 của chủ nhà Australia hoặc Alexander Bublik (hạt giống 10) tay vợt đang lên. Nếu vượt qua, Alcaraz nhiều khả năng gặp Alexander Zverev (hạt giống 3) hoặc Felix Auger-Aliassime (hạt giống 7) ở bán kết.

So với nhánh đấu còn lại, đây rõ ràng là con đường khá “thoáng” để Alcaraz tiến thẳng tới trận chung kết và hoàn tất giấc mơ Career Grand Slam (hoàn tất bộ sưu tập 4 Grand Slam trong sự nghiệp).

Nhánh "tử thần": Djokovic buộc phải hạ Sinner nếu muốn gặp Alcaraz

Trái ngược, nửa dưới là “bãi mìn” thực sự. Novak Djokovic (hạt giống 4) khởi đầu với Pedro Martinez, nhưng từ vòng 3 đã có thể gặp Brandon Nakashima (hạt giống 27). Đến vòng 4, Djokovic phải dè chừng Jakub Mensik (hạt giống 16), tay vợt trẻ từng đánh bại "The Djoker" ở chung kết Miami Open 2025.

Muốn vào chung kết, Djokovic (bên trái) nhiều khả năng sẽ phải đánh bại Sinner (bên phải) ở bán kết

Ở tứ kết, Nole sẽ chạm trán Taylor Fritz (hạt giống 9) hoặc Lorenzo Musetti (hạt giống 5), những người đều có phong độ ổn định trên mặt sân cứng.

Nếu vượt qua được cửa ải này, Djokovic sẽ bước vào trận chiến lớn nhất, bán kết với Jannik Sinner, nhà ĐKVĐ hai năm liên tiếp và đang dẫn Djokovic 6-4 về đối đầu. Sinner mở màn gặp Hugo Gaston, nhưng từ vòng 3 đã có thể chạm trán Joao Fonseca (hạt giống 28), rồi Ben Shelton (hạt giống 8) tại tứ kết, những “máy bắn bóng” trẻ trung, thi đấu tốt trên sân cứng.

Đơn nữ Australian Open 2026: Gauff có thể tái ngộ Venus, nửa dưới toàn sao Mỹ

Lá thăm Australian Open 2026 mở ra kịch bản đáng chú ý khi Coco Gauff (hạt giống 3) có thể chạm trán Venus Williams ngay vòng 2, cuộc tái đấu gợi nhớ Wimbledon 2019. Gauff khởi đầu gặp Kamilla Rakhimova, còn Venus (45 tuổi) phải vượt qua Olga Danilovic.

Coco Gauff có thể chạm trán Venus Williams (người đội mũ) ngay vòng 2

Gauff nằm cùng nửa trên với Aryna Sabalenka, tay vợt số 1 thế giới, nhà vô địch AO 2023-2024. Sabalenka mở màn gặp đặc cách Tiantsoa Sarah Rakotomanga Rajaonah và có thể tái đấu Anastasia Pavlyuchenkova từ vòng 2.

Ở nửa dưới, tâm điểm dồn vào “cụm sao Mỹ”, Madison Keys (ĐKVĐ), Jessica Pegula (hạt giống 6) và Amanda Anisimova (hạt giống 4) cùng chung một nhánh, cạnh tranh vé bán kết. Anisimova trở lại Melbourne sau chuỗi Grand Slam ấn tượng năm 2025, trong khi Keys và Pegula được dự báo sớm chạm trán từ vòng 4.

Hạt giống số 2 Iga Swiatek mở màn nhẹ nhàng, nhưng có thể gặp Naomi Osaka, cựu vô địch hai lần ngay vòng 4, hứa hẹn một trận đấu kịch tính ở đơn nữ.