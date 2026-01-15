Hoa khôi cầu lông Thùy Linh ghi điểm đẹp mắt trước số 2 thế giới, nhận bao nhiêu tiền thưởng?

⚔️ Thùy Linh đại chiến sao số 2 thế giới

Ở lượt trận vòng 16 giải cầu lông Ấn Độ mở rộng - Super 750 India Open 2026 diễn ra trưa ngày 15/1 tại thủ đô New Delhi, Nguyễn Thùy Linh (hạng 21 thế giới) đối đầu với tay vợt hạng 2 thế giới người Trung Quốc Wang Zhiyi.

Thùy Linh có màn so tài hấp dẫn với số 2 thế giới

Đây là đối thủ được đánh giá cao hơn Thùy Linh về mọi mặt. Wang Zhiyi năm nay 25 tuổi, cao 1m71, sở hữu tốc độ, kỹ thuật và sức mạnh đáng nể. Trong khi đó, Thùy Linh cao 1m63, năm nay 28 tuổi. Trước đó một ngày, Thùy Linh đã có màn ngược dòng trước cựu vô địch thế giới Pusarla Venkata Sindhu ở vòng 32.

🔥 Thùy Linh tung siêu phẩm, Wang Zhiyi vất vả

Bước vào trận đấu, Wang Zhiyi nhập cuộc mạnh mẽ để sớm dẫn trước 5-0. Ở vào tình thế khó khăn, Thùy Linh thi đấu bình tĩnh để tích lũy điểm số. Tay vợt của Việt Nam để lại ấn tượng khi giành chiến thắng trong một số tình huống đôi công rất mãn nhãn. Giữa set 1, Thùy Linh khiến tất cả phải trầm trồ bằng một màn lắc cổ tay cực dẻo, điều cầu sát lưới hiểm hóc khiến Wang Zhiyi đứng chôn chân. Tuy nhiên, Wang Zhiyi vẫn là người thắng set đầu với tỉ số 21-12.

Tay vợt nữ của Việt Nam có những đường cầu mãn nhãn

Thùy Linh khởi đầu set 2 tốt hơn khi tạo nên thế trận cân bằng với đối thủ đẳng cấp. Thậm chí với những pha gài cầu cực khó, hoa khôi cầu lông Việt Nam còn dẫn trước 16-10. Wang Zhiyi vùng lên mạnh mẽ, có liên tiếp 6 điểm để cân bằng cách biệt 16-16.

Càng về cuối trận, Thùy Linh có phần sa sút thể lực, trong khi Wang Zhiyi vẫn giữ được tốc độ và nền tảng thể lực sung mãn. Tay vợt người Trung Quốc thắng tiếp 21-17, qua đó thắng chung cuộc 2-0.

💰 Thùy Linh nhận bao nhiêu tiền thưởng?

Dù để thua trận, Thùy Linh vẫn xứng đáng nhận những lời khen với màn trình diễn tốt, tạo ra nhiều khó khăn cho tay vợt số 2 thế giới. Với việc lọt vào top 16 của giải, Thùy Linh nhận cho mình số tiền thưởng là 2850 USD (khoảng 75 triệu đồng).

Theo kế hoạch, Thùy Linh sẽ sang Indonesia tham dự giải BWF World Tour Super 500 – Indonesia Masters 2026 diễn ra từ ngày 20-25/1. Giải đấu có tổng tiền thưởng là 500.000 USD (hơn 13,1 tỷ đồng), trong đó nhà vô địch nội dung đơn sẽ nhận 40.000 USD (hơn 1 tỷ đồng).