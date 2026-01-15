Thư hùng Sinner - Alcaraz rất giống thời "BIG 3", nhưng vẫn thiếu thứ gia vị nào?

Quần vợt nam thế giới bước sang năm 2026 với một kịch bản tưởng như quen thuộc, hai cái tên thống trị tuyệt đối, liên tục gặp nhau ở những sân khấu lớn nhất và tạo ra cảm giác về một kỷ nguyên mới. Carlos Alcaraz và Jannik Sinner, số 1 và số 2 thế giới đang viết lại công thức từng làm nên thời hoàng kim của Federer, Nadal và Djokovic. Nhưng theo cựu tay vợt số 5 thế giới Anna Chakvetadze, “món ăn” ấy vẫn đang thiếu một gia vị quan trọng.

Chakvetadze (giữa) cho rằng tennis cần thêm 1 người đủ đẳng cấp để cản bước Alcaraz (bên trái) và Sinner (bên phải)

Khi Alcaraz - Sinner biến mọi giải đấu thành “chung kết trong mơ”

Từ tháng 5 đến tháng 9 năm 2025, người hâm mộ tennis gần như sống trong cảm giác quen thuộc. Bất cứ giải đấu lớn nào có sự góp mặt của Alcaraz và Sinner, kịch bản quen thuộc đều lặp lại, họ lại gặp nhau ở chung kết.

Năm giải liên tiếp, Rome, Roland Garros, Wimbledon, Cincinnati và US Open đều chứng kiến cuộc thư hùng giữa tay vợt Tây Ban Nha và đối thủ người Ý. Đó là điều chưa từng xảy ra trong Kỷ nguyên Mở (từ 1968), và chỉ có bộ đôi Djokovic - Nadal giai đoạn 2011-2012 từng chạm tới cột mốc ba trận chung kết Grand Slam liên tiếp trong cùng một mùa.

Đỉnh cao của chuỗi đối đầu ấy là trận chung kết Roland Garros được ca tụng là một trong những trận đấu hay nhất lịch sử tennis, Alcaraz thắng sau 5 giờ 29 phút nghẹt thở, cứu liền ba match-point của Sinner trong set bốn trước khi hoàn tất màn ngược dòng không tưởng.

Cán cân thành tích hiện nghiêng về Alcaraz với tỉ số đối đầu 10-6, trong đó tay vợt 22 tuổi cũng vượt trội ở các giải Grand Slam (4-2). Nhưng Sinner không hề kém cạnh khi thắng Alcaraz ở Wimbledon và ATP Finals, cho thấy đây không phải mối quan hệ một chiều.

“Rất giống BIG 3… nhưng thiếu người thứ ba”

Trong cuộc trao đổi với Tennis365, Anna Chakvetadze, cựu tay vợt Nga từng đứng hạng 5 thế giới đưa ra một nhận định đáng chú ý.

“Bất kỳ ai cũng có thể thấy Alcaraz và Sinner quyết tâm thế nào. Lúc này họ thực sự có một mối kình địch, rất giống cảm giác mà chúng ta từng thấy giữa Federer, Nadal và Djokovic. Hiện tại, tôi có cảm giác vẫn còn thiếu thứ gì đó, một tay vợt thứ ba đủ mạnh để chen chân vào cuộc chiến này. Có thể mùa tới sẽ có ai đó trỗi dậy, nhưng về trình độ và sự ổn định, Alcaraz và Sinner đang vượt xa phần còn lại”, Chakvetadze nói thêm.

Thời kỳ vàng son của quần vợt nam không chỉ đến từ những trận kinh điển giữa Federer - Nadal hay Djokovic - Nadal, mà còn bởi thế “chân vạc” luôn tiềm ẩn bất ngờ. Mỗi giải đấu, người hâm mộ không thể đoán trước ai sẽ bước ra từ “tam giác quyền lực” ấy.

Với Alcaraz và Sinner, sự xuất sắc là không phải bàn cãi. Nhưng khi phần còn lại của ATP Tour chưa có ai đủ tài năng để thường xuyên chen chân vào chung kết các giải lớn, kịch bản "hai người" đôi khi trở nên quá quen thuộc.

Chính “người thứ ba”, kẻ có thể phá vỡ thế song mã mới là gia vị khiến cuộc đua thực sự bùng nổ.