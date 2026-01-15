“Sư phụ bi-a” Đào Văn Ly loại sốc Quyết Chiến, vô địch giải đấu toàn cao thủ

✅ Đào Văn Ly vượt qua Trần Quyết Chiến

Ở lượt trận tứ kết giải Billiards Carom 3 băng Gabriels Tour 2 năm 2026 diễn ra trong ngày 14/1 tại Lâm Đồng, Đào Văn Ly đã vượt qua ứng viên số 1 cho chức vô địch là Trần Quyết Chiến.

Văn Ly vượt qua Trần Quyết Chiến

Văn Ly sớm có series 8 điểm để dẫn 14-4. Liền sau đó, Quyết Chiến có 2 đường cơ 5 điểm để san hòa cách biệt. Dù vậy, Văn Ly vẫn là người có lợi thế sau hiệp đầu với tỉ số 21-15. Đầu hiệp 2, sau khi Quyết Chiến rút ngắn tỉ số còn 20-21, Văn Ly tung liền hai đường cơ ghi 6 điểm và 11 điểm để bỏ xa đối thủ. Chung cuộc, Văn Ly thắng 40-29 sau 15 lượt cơ.

🏆 Giành chức vô địch thuyết phục

Sau khi vượt qua Trần Quyết Chiến, Đào Văn Ly thể hiện phong độ ấn tượng để giành chức vô địch. Tại bán kết, Văn Ly thắng 40-26 sau 15 lượt trước Trần Văn Ngân, trong đó có 2 series 9 điểm.

Văn Ly lên ngôi vô địch thuyết phục

Đến chung kết diễn ra tối ngày 14/1, Đào Văn Ly tạo nên màn đua điểm số rất hấp dẫn với Đỗ Nguyễn Trung Hậu. Đến cuối trận, khi đang bị dẫn trước 32-37, Văn Ly bản lĩnh tung ra một cú đánh 8 điểm, thắng ngược 40-37 sau 20 lượt lên.

Với kết quả này, cơ thủ có biệt danh “sư phụ bi-a” giành cúp cùng 50 triệu đồng tiền thưởng. Nguyễn Đỗ Trung Hậu nhận 20 triệu đồng cho ngôi á quân. Trần Văn Ngân và Lộc Nguyễn đồng hạng Ba, nhận mỗi người 10 triệu đồng.

Gabriels Tour 2 năm 2026 để lại ấn tượng khi giải đã chứng kiến nhiều bất ngờ với việc hàng loạt cao thủ hàng đầu bị loại từ khá sớm. Giải carom 3 băng đầu tiên trong năm 2026 khép lại thành công hứa hẹn mở ra một năm đầy sôi động của Billiards Việt Nam. Giải đấu diễn ra từ ngày 11-14/1 tại CLB Queen Billiards (Phường Phú Thuỷ, tỉnh Lâm Đồng). Giải thu hút gần 130 cơ thủ, trong đó có đầy đủ những ngôi sao hàng đầu Việt Nam.