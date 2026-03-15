Chuyên gia tranh luận về Alcaraz - Sinner

Trong podcast Nothing Major, cựu tay vợt người Mỹ Steve Johnson cho rằng Carlos Alcaraz đang ngày càng nới rộng khoảng cách với đối thủ cạnh tranh gần nhất là Jannik Sinner. Tuy nhiên, John Isner lại không đồng tình với nhận định này.

Alcaraz đang khởi đầu tốt hơn Sinner ở mùa giải 2026

Isner phản bác: “Không, còn quá sớm để nói vậy. Tôi nghĩ tất cả chúng ta đều đồng ý rằng năm ngoái Sinner là tay vợt hay nhất, dù cậu ấy kết thúc mùa giải ở vị trí số hai. Cậu ấy nghỉ thi đấu ba tháng nhưng vẫn chỉ kém Alcaraz 500 điểm vào cuối năm. Vì vậy còn quá sớm để kết luận. Alcaraz khởi đầu năm tốt hơn Sinner, nhưng theo tôi, Sinner vẫn đang chơi rất tốt, khoảng cách đó chưa hề nới rộng”.

Dù vậy, Johnson vẫn tiếp tục ủng hộ quan điểm của mình, trêu chọc người đồng dẫn chương trình. Johnson nói: “Chúng tôi không hoàn toàn đồng ý với anh đâu, nhưng cho đến khi họ gặp nhau trực tiếp, khoảng cách vẫn đang nới rộng”.

Cựu tay vợt Sam Querrey cũng chen vào: “Có lẽ là khoảng cách đã nới ra một chút”.

Kyrgios hé lộ thời điểm tái xuất

Trên trang cá nhân, Nick Kyrgios đã mở phần hỏi đáp với hơn 4,4 triệu người theo dõi. Khi được một người hâm mộ hỏi: “Anh có định thi đấu trở lại trên tour không?”, tay vợt người Australia trả lời ngắn gọn: “Tôi sẽ thi đấu ở mùa sân cỏ và các sự kiện UTS (các sự kiện biểu diễn thuộc hệ thống Ultimate Tennis Showdown)”.

Điều này phần nào hé lộ thời điểm Kyrgios có thể trở lại sân đấu. Lựa chọn này cũng khá hợp lý, bởi anh chưa bao giờ là người yêu thích mặt sân đất nện. Kyrgios thậm chí chưa tham dự Roland Garros kể từ năm 2017, thay vào đó thường trở về Australia trong giai đoạn này của mùa giải.

Cựu vô địch UFC thách đấu McGregor

Cựu vô địch hạng bán trung của UFC, Kamaru Usman, đang tìm cách khơi lại mối thù với Conor McGregor khi công khai thách đấu võ sĩ người Ireland. Trên trang cá nhân, Usman đăng tải dòng trạng thái: “Usman X McGregor 2026” kèm biểu tượng đôi mắt, như một lời thách thức đầy ẩn ý gửi tới “The Notorious”.

Hai võ sĩ vốn đã có mâu thuẫn từ trước, bắt nguồn từ cuộc khẩu chiến trên mạng vào năm 2024 khi McGregor công kích Usman trong một buổi phát trực tiếp đầy căng thẳng. Usman sau đó đáp trả bằng cách cáo buộc McGregor thiếu tôn trọng, đồng thời cho rằng võ sĩ người Ireland đã né tránh 2 cơ hội đối đầu với anh.

Hamilton có kế hoạch đánh bại Mercedes tại GP Trung Quốc

Lewis Hamilton cho biết anh vẫn chưa hoàn toàn loại trừ khả năng cạnh tranh chiến thắng với Mercedes trong cuộc đua chính GP Trung Quốc, dù thừa nhận đây sẽ là thử thách vô cùng khó khăn.

Tay đua kỳ cựu người Anh trả lời với sự thẳng thắn: “Tôi nghĩ khả năng chúng tôi vượt qua họ trong cuộc đua là rất thấp. Theo số liệu của chúng tôi, họ nhanh hơn khoảng từ bốn đến sáu phần mười giây về tốc độ đua. Dù ở chặng đầu tiên điều đó có thể chưa thể hiện rõ, nhưng khi chạy trong không gian thoáng, họ vẫn đang nhỉnh hơn chúng tôi ở thời điểm hiện tại.

Có thể chiến thuật sẽ tạo ra khác biệt, có thể điều gì đó xảy ra ở thời điểm xuất phát, biết đâu vẫn có cơ hội. Điều quan trọng là tôi phải đảm bảo không làm mòn lốp quá nhanh khi cố bám theo họ hoặc giữ vị trí trước một chiếc phía sau. Vì vậy ngày mai tôi cần lái tốt hơn”.