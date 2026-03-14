Sao tốc độ vô địch đua xe, "thân mật" với người mẫu nội y ngay tại văn phòng

Không chỉ là những cuộc đua tốc độ nghẹt thở, thế giới Formula One còn nổi tiếng với những câu chuyện hậu trường đầy cảm xúc. Khi mùa giải mới đã bắt đầu tại Australian Grand Prix, người hâm mộ lại nhắc tới một khoảnh khắc đặc biệt của huyền thoại Jenson Button sau chiến thắng lịch sử năm 2009.

Button và bạn gái xinh đẹp từng "thân mật" chớp nhoáng năm 2009

Khoảnh khắc “nóng bỏng” sau chiến thắng

Năm 2009, Jenson Button bước vào mùa giải cùng đội đua Brawn GP, một đội mới thành lập nhưng nhanh chóng gây chấn động làng đua xe. Tại chặng mở màn ở Melbourne, tay đua người Anh đã cán đích đầu tiên sau khi vượt qua đồng đội Rubens Barrichello, tạo nền tảng cho mùa giải thành công nhất trong sự nghiệp.

Ngay sau khi rời bục podium, Button đã tìm đến bạn gái khi đó là người mẫu nội y Nhật Bản Jessica Michibata. Cặp đôi gặp nhau trong văn phòng đội đua tại khu paddock và yêu cầu nhân viên rời khỏi phòng để có không gian riêng.

Khi bước ra ngoài, Button thậm chí còn hài hước thừa nhận với báo chí: “Bên trong đó hơi nóng bỏng một chút”. Câu nói lập tức trở thành một trong những giai thoại hậu trường đáng nhớ của F1.

Chuyện cũ nhưng vẫn “hot” khi F1 trở lại Melbourne

Chiến thắng tại Australian Grand Prix 2009 cũng là khởi đầu cho mùa giải thăng hoa của Button. Tay đua người Anh thắng tới 6 trong 7 chặng đầu tiên, trước khi lên ngôi vô địch thế giới Formula One World Championship lần duy nhất trong sự nghiệp.

Cặp đôi chia tay một năm sau khi kết hôn

Ở thời điểm đó, mối quan hệ giữa Button và Jessica Michibata cũng thu hút sự chú ý lớn. Hai người bắt đầu hẹn hò từ năm 2008, thường xuyên xuất hiện cùng nhau tại các chặng đua F1. Họ kết hôn vào năm 2014 nhưng chia tay chỉ một năm sau.

Sau này, Button tiếp tục sự nghiệp tại McLaren trước khi giải nghệ năm 2017 với tổng cộng 15 chiến thắng Grand Prix. Cựu tay đua người Anh hiện đã kết hôn với người mẫu Brittny Ward và có hai con.

Dù đã trôi qua gần hai thập kỷ, câu chuyện “ăn mừng hơi quá nhiệt” của Button sau chiến thắng tại Melbourne vẫn thường được nhắc lại mỗi khi mùa giải F1 trở lại đường đua Australia, như một lát cắt thú vị giữa tốc độ, danh vọng và đời sống cá nhân của các ngôi sao đường đua.