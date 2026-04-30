Video bóng đá Los Angeles FC - Toluca: Son Heung Min góp công lớn (Concacaf Champions Cup)

Los Angeles FC được chơi trên sân nhà nhưng họ lại gặp muôn vàn khó khăn trước Toluca. Son Heung Min và các đồng đội chỉ cầm bóng 28%, có 2 lần dứt điểm nhưng không thể đưa bóng trúng đích trong hiệp đấu thứ nhất.

Trong khi đó, Tocula thi đấu áp đảo trong hiệp đấu này. Họ có 6 cú dứt điểm và khiến thủ môn Lloris phải vất vả cản phá. Tiếc rằng Tocula không có duyên ghi bàn ở 45 phút đầu tiên của trận đấu.

Los Angeles FC chơi tệ trong hiệp một, nhưng sang hiệp 2 tình hình thay đổi hoàn toàn. Họ lấy lại thế trận và ghi bàn mở điểm ở phút 51. Son Heung Min đỡ bóng không tốt nhưng vô tình lại tạo đà dứt điểm thuận lợi giúp Tillman ghi bàn.

Tocula gia tăng cách biệt sau khi nhận bàn thua. Họ gỡ hòa ở phút 73 khi Angulo có pha đỡ bóng một nhịp và sút vào góc xa hiểm hóc.

Tưởng chừng Los Angeles FC không có được chiến thắng ở trận này, nhưng sự vỡ òa đã đến vào phút 90+1. Son Heung Min treo bóng khó chịu, Tafari chớp thời cơ băng đến đánh đầu tung lưới đối thủ, ấn định chiến thắng 2-1 cho Los Angeles FC.

Tỷ số chung cuộc: Los Angeles FC 2-1 Toluca (H1: 0-0)

Ghi bàn (kiến tạo):

Los Angeles FC: Tillman 51' (Son Heung Min), Tafari 90+1' (Son Heung Min)

Tocula: Angulo 73' (Paulinho)

Đội hình xuất phát:

Los Angeles FC: Lloris, Long, Tafari, Porteous, Palencia, Choiniere, Delgado, Shaffelburg, Tillman, Martinez, Son Heung Min

Toluca: Palomera, Simon, Mendez, Villar, Gallardo, Ruiz, Romero, Helinho, Angulo, Castro, Paulinho