Video bóng đá Los Angeles FC - Toluca: Son Heung Min góp công lớn (Concacaf Champions Cup)

Sporting Braga vs Freiburg
Logo Sporting Braga - BRA Sporting Braga
Logo Freiburg - SCF Freiburg
Nottingham Forest vs Aston Villa
Logo Nottingham Forest - NFO Nottingham Forest
Logo Aston Villa - AVL Aston Villa
Thép Xanh Nam Định vs Công An TP Hồ Chí Minh
Logo Thép Xanh Nam Định - NDI Thép Xanh Nam Định
Logo Công An TP Hồ Chí Minh - CAH Công An TP Hồ Chí Minh
Hà Nội vs SHB Đà Nẵng
Logo Hà Nội - HAN Hà Nội
Logo SHB Đà Nẵng - SDN SHB Đà Nẵng
Leeds United vs Burnley
Logo Leeds United - LEE Leeds United
Logo Burnley - BUR Burnley
PVF-CAND vs Hồng Lĩnh Hà Tĩnh
Logo PVF-CAND - PVF PVF-CAND
Logo Hồng Lĩnh Hà Tĩnh - H3T Hồng Lĩnh Hà Tĩnh
Hải Phòng vs Công An Hà Nội
Logo Hải Phòng - VHP Hải Phòng
Logo Công An Hà Nội - CAN Công An Hà Nội
Becamex TP Hồ Chí Minh vs Đông Á Thanh Hóa
Logo Becamex TP Hồ Chí Minh - BEC Becamex TP Hồ Chí Minh
Logo Đông Á Thanh Hóa - THO Đông Á Thanh Hóa
Nantes vs Olympique Marseille
Logo Nantes - NAN Nantes
Logo Olympique Marseille - OM Olympique Marseille
Bayern Munich vs Heidenheim
Logo Bayern Munich - FCB Bayern Munich
Logo Heidenheim - HDH Heidenheim
Brentford vs West Ham United
Logo Brentford - BRE Brentford
Logo West Ham United - WHU West Ham United
Newcastle United vs Brighton & Hove Albion
Logo Newcastle United - NEW Newcastle United
Logo Brighton &#38; Hove Albion - BHA Brighton & Hove Albion
Wolverhampton Wanderers vs Sunderland
Logo Wolverhampton Wanderers - WOL Wolverhampton Wanderers
Logo Sunderland - SUN Sunderland
Valencia vs Atlético de Madrid
Logo Valencia - VAL Valencia
Logo Atlético de Madrid - ATM Atlético de Madrid
Paris Saint-Germain vs Lorient
Logo Paris Saint-Germain - PSG Paris Saint-Germain
Logo Lorient - FCL Lorient
Como vs Napoli
Logo Como - COM Como
Logo Napoli - NAP Napoli
Arsenal vs Fulham
Logo Arsenal - ARS Arsenal
Logo Fulham - FUL Fulham
Bayer Leverkusen vs RB Leipzig
Logo Bayer Leverkusen - LEV Bayer Leverkusen
Logo RB Leipzig - RBL RB Leipzig
Metz vs Monaco
Logo Metz - MET Metz
Logo Monaco - ASM Monaco
Atalanta vs Genoa
Logo Atalanta - ATA Atalanta
Logo Genoa - GEN Genoa
Osasuna vs Barcelona
Logo Osasuna - OSA Osasuna
Logo Barcelona - BAR Barcelona
Nice vs Lens
Logo Nice - NIC Nice
Logo Lens - RCL Lens
Sông Lam Nghệ An vs Hoàng Anh Gia Lai
Logo Sông Lam Nghệ An - SNA Sông Lam Nghệ An
Logo Hoàng Anh Gia Lai - HGL Hoàng Anh Gia Lai
Thể Công - Viettel vs Ninh Bình
Logo Thể Công - Viettel - VTL Thể Công - Viettel
Logo Ninh Bình - NIN Ninh Bình
AFC Bournemouth vs Crystal Palace
Logo AFC Bournemouth - BOU AFC Bournemouth
Logo Crystal Palace - CRY Crystal Palace
Sassuolo vs Milan
Logo Sassuolo - SAS Sassuolo
Logo Milan - MIL Milan
Manchester United vs Liverpool
Logo Manchester United - MUN Manchester United
Logo Liverpool - LIV Liverpool
Borussia M'gladbach vs Borussia Dortmund
Logo Borussia M&#39;gladbach - BMG Borussia M'gladbach
Logo Borussia Dortmund - BVB Borussia Dortmund
Juventus vs Hellas Verona
Logo Juventus - JUV Juventus
Logo Hellas Verona - VER Hellas Verona
Real Betis vs Real Oviedo
Logo Real Betis - BET Real Betis
Logo Real Oviedo - OVI Real Oviedo
Freiburg vs Wolfsburg
Logo Freiburg - SCF Freiburg
Logo Wolfsburg - WOB Wolfsburg
Aston Villa vs Tottenham Hotspur
Logo Aston Villa - AVL Aston Villa
Logo Tottenham Hotspur - TOT Tottenham Hotspur
Inter Milan vs Parma
Logo Inter Milan - INT Inter Milan
Logo Parma - PAR Parma
Olympique Lyonnais vs Rennes
Logo Olympique Lyonnais - OL Olympique Lyonnais
Logo Rennes - REN Rennes
Espanyol vs Real Madrid
Logo Espanyol - ESP Espanyol
Logo Real Madrid - RMA Real Madrid
Chelsea vs Nottingham Forest
Logo Chelsea - CHE Chelsea
Logo Nottingham Forest - NFO Nottingham Forest
Cremonese vs Lazio
Logo Cremonese - CRE Cremonese
Logo Lazio - LAZ Lazio
Roma vs Fiorentina
Logo Roma - ROM Roma
Logo Fiorentina - FIO Fiorentina
Everton vs Manchester City
Logo Everton - EVE Everton
Logo Manchester City - MCI Manchester City
Video bóng đá Los Angeles FC - Toluca: Son Heung Min góp công lớn (Concacaf Champions Cup)

Sự kiện: Son Heung Min - Mãnh hổ châu Á

(Bán kết lượt đi Concacaf Champions Cup) Los Angeles FC có được chiến thắng nghẹt thở trước các cầu thủ Toluca.

Los Angeles FC được chơi trên sân nhà nhưng họ lại gặp muôn vàn khó khăn trước Toluca. Son Heung Min và các đồng đội chỉ cầm bóng 28%, có 2 lần dứt điểm nhưng không thể đưa bóng trúng đích trong hiệp đấu thứ nhất.

Trong khi đó, Tocula thi đấu áp đảo trong hiệp đấu này. Họ có 6 cú dứt điểm và khiến thủ môn Lloris phải vất vả cản phá. Tiếc rằng Tocula không có duyên ghi bàn ở 45 phút đầu tiên của trận đấu. 

Los Angeles FC chơi tệ trong hiệp một, nhưng sang hiệp 2 tình hình thay đổi hoàn toàn. Họ lấy lại thế trận và ghi bàn mở điểm ở phút 51. Son Heung Min đỡ bóng không tốt nhưng vô tình lại tạo đà dứt điểm thuận lợi giúp Tillman ghi bàn.

Niềm vui của đội chủ nhà

Tocula gia tăng cách biệt sau khi nhận bàn thua. Họ gỡ hòa ở phút 73 khi Angulo có pha đỡ bóng một nhịp và sút vào góc xa hiểm hóc. 

Tưởng chừng Los Angeles FC không có được chiến thắng ở trận này, nhưng sự vỡ òa đã đến vào phút 90+1. Son Heung Min treo bóng khó chịu, Tafari chớp thời cơ băng đến đánh đầu tung lưới đối thủ, ấn định chiến thắng 2-1 cho Los Angeles FC.

Tỷ số chung cuộc: Los Angeles FC 2-1 Toluca (H1: 0-0)

Ghi bàn (kiến tạo): 

Los Angeles FC: Tillman 51' (Son Heung Min), Tafari 90+1' (Son Heung Min)

Tocula: Angulo 73' (Paulinho)

Đội hình xuất phát: 

Los Angeles FC: Lloris, Long, Tafari, Porteous, Palencia, Choiniere, Delgado, Shaffelburg, Tillman, Martinez, Son Heung Min

Toluca: Palomera, Simon, Mendez, Villar, Gallardo, Ruiz, Romero, Helinho, Angulo, Castro, Paulinho

Video bóng đá Los Angeles FC - Orlando City: Tuyệt hảo Son Heung Min 4 kiến tạo (MLS)
Video bóng đá Los Angeles FC - Orlando City: Tuyệt hảo Son Heung Min 4 kiến tạo (MLS)

(MLS) Son Heung Min chỉ trong 1 hiệp đã kiến tạo tận 4 bàn cho đội nhà, thậm chí là 5 nếu tính cả đối phương đá phản.

