Djokovic thắng 1 điểm thua cả trận, bị chê vì 38 tuổi mà đòi chơi như đôi mươi

Tay vợt huyền thoại Novak Djokovic vừa trải qua một trận đấu đầy kịch tính tại Indian Wells Masters 2026, nhưng kết cục lại không như mong đợi. Sau hơn hai giờ thi đấu căng thẳng, Djokovic bất ngờ gục ngã trước ngôi sao người Anh Jack Draper với tỷ số 6-4, 4-6, 6(5)-7.

Thất bại này khiến tay vợt Serbia dừng bước sớm ở giải đấu, làm dấy lên tranh luận về chiến thuật thi đấu của anh khi đã bước sang tuổi 38.

Djokovic thua đáng tiếc tại tứ kết Indian Wells 2026

Một điểm thắng ngoạn mục nhưng trả giá cả trận

Khoảnh khắc đáng nhớ nhất của trận đấu đến ở game đầu tiên của set ba. Djokovic và Draper tạo nên pha bóng kéo dài tới 24 lần chạm vợt, khi cả hai liên tục di chuyển từ góc sân này sang góc sân khác trong cuộc rượt đuổi thể lực nghẹt thở.

Ở cuối pha bóng, Djokovic thậm chí ngã xuống sân trong nỗ lực cứu bóng, trước khi Draper đánh hỏng và nhường điểm. Khán giả trên sân vỡ òa trước pha bóng đẳng cấp của tay vợt Serbia.

Tuy nhiên, chiến thắng ở pha bóng ấy lại trở thành bước ngoặt của trận đấu. Djokovic thừa nhận sau trận rằng anh gần như cạn kiệt thể lực ngay sau điểm số đó.

“Chỉ một điểm thôi. Tôi thắng pha bóng đó nhưng sau đó gần như hết năng lượng. Tôi thực sự bị hụt hơi”, Djokovic chia sẻ.

Không lâu sau, anh để mất break quan trọng ở set quyết định. Dù vẫn chiến đấu tới cùng và giành lại break khi Draper giao bóng kết thúc trận đấu, Djokovic cuối cùng vẫn thất bại trong loạt tie-break.

Navratilova: Djokovic cần thay đổi chiến thuật

Sau trận đấu, huyền thoại quần vợt Martina Navratilova đã đưa ra nhận định thẳng thắn về vấn đề của Djokovic.

Theo Navratilova, tay vợt Serbia vẫn thi đấu với phong cách kéo dài các pha bóng như khi còn ở đỉnh cao thể lực, điều không còn phù hợp với tuổi tác.

“Ở độ tuổi này, Djokovic cần rút ngắn các pha bóng. Anh ấy vẫn có thể khiến đối thủ mệt mỏi, nhưng đó nên là hệ quả của lối chơi chứ không phải mục tiêu”, Navratilova phân tích.

Bà cho rằng việc liên tục kéo dài các pha bóng bền có thể phản tác dụng.

“Thay vì làm đối thủ mệt, giờ đây chính Djokovic đang tự làm mình kiệt sức. Đến lúc phải thừa nhận rằng thời gian không đứng yên”, Navratilova nhận xét.

Navratilova, huyền thoại sở hữu 18 Grand Slam đơn gửi lời khuyên tới Djokovic

Indian Wells, miền ký ức của Djokovic

Novak Djokovic từng 5 lần vô địch Indian Wells trong giai đoạn 2008–2016, trở thành một trong những tay vợt thành công nhất lịch sử giải đấu.

Tuy nhiên những năm gần đây anh không còn duy trì được sự thống trị tại “thiên đường quần vợt” California. Dù vậy, hành trình tại Indian Wells 2026 vẫn được đánh giá tích cực khi tay vợt 38 tuổi cho thấy khả năng cạnh tranh ở đẳng cấp cao.

Khi tuổi tác bắt đầu lên tiếng

Thất bại trước Draper không làm lu mờ sự vĩ đại của Djokovic, nhưng nó cũng nhắc rằng ngay cả những huyền thoại cũng không thể chống lại quy luật thời gian.

Ở tuổi 38, Djokovic vẫn đủ đẳng cấp để tạo ra những pha bóng phi thường, như pha bóng bền 24 chạm khiến cả khán đài bùng nổ. Nhưng chính khoảnh khắc ấy cũng cho thấy cái giá khi anh cố chơi với cường độ như thời đỉnh cao.

Với lời khuyên từ những huyền thoại như Navratilova, câu hỏi lúc này là liệu Djokovic có điều chỉnh chiến thuật để kéo dài sự nghiệp ở đỉnh cao hay không.