Nóng nhất thể thao sáng 15/12: Huyền thoại quần vợt Anh nói về khả năng Djokovic giải nghệ

Huyền thoại quần vợt Anh nói về khả năng Djokovic giải nghệ

Mùa giải thứ hai liên tiếp, Carlos Alcaraz và Jannik Sinner chia nhau toàn bộ các danh hiệu Grand Slam, đồng thời ngày càng nới rộng khoảng cách với phần còn lại. Hai nhà vô địch trẻ đang bỏ xa các đối thủ hàng nghìn điểm trên bảng xếp hạng.

Djokovic (ở giữa) vẫn còn khả năng cạnh tranh với Alcaraz và Sinner

Ngay cả Novak Djokovic – tay vợt sở hữu kỷ lục 24 danh hiệu Grand Slam – cũng thừa nhận rằng việc cạnh tranh với Alcaraz và Sinner trong các trận đấu năm set tại Grand Slam giờ đây là thách thức cực lớn đối với anh. Dù đã bước sang tuổi 38, Djokovic vẫn trải qua một mùa giải đáng ngưỡng mộ khi góp mặt ở bán kết cả bốn giải grand Slam và giành thêm hai danh hiệu nhỏ ở hệ thống ATP 250.

Cựu tay vợt số một nước Anh Greg Rusedski khẳng định siêu sao người Serbia vẫn là tay vợt hay thứ ba thế giới hiện tại, bất chấp việc anh chỉ đứng hạng 4, sau Alexander Zverev. Rusedski cũng cho rằng Djokovic chỉ nên nói lời chia tay quần vợt khi anh không còn tìm thấy niềm vui trên sân đấu.

Nadal phẫu thuật lần nữa, lỡ hẹn tái ngộ Federer tại Australian Open

Huyền thoại quần vợt Rafael Nadal vừa trải qua ca phẫu thuật bàn tay phải tại Barcelona. Nadal – người đã treo vợt sau Davis Cup Finals năm ngoái – vốn chịu ảnh hưởng nặng nề bởi chấn thương trong suốt sự nghiệp thi đấu đỉnh cao.

Sau khi giải nghệ, tay vợt sở hữu 22 danh hiệu Grand Slam từng bày tỏ hy vọng sẽ tham gia các trận đấu biểu diễn cùng người bạn – cũng là kỳ phùng địch thủ một thời – Roger Federer trong tương lai. Tuy nhiên, kế hoạch đó buộc phải tạm gác lại sau ca phẫu thuật mới nhất.

Theo thông tin được công bố, Nadal mắc chứng thoái hóa khớp nặng tại ngón cái ở tay phải. Anh đã tiến hành phẫu thuật tạo hình khớp nhằm giảm đau, đồng thời khôi phục khả năng vận động. Ca mổ được thực hiện bởi bác sĩ Alex Lluch tại Trung tâm Y tế Teknon, dưới sự giám sát của bác sĩ riêng Angel Ruiz-Cotorro cùng bác sĩ Vilaro.

Chủ tịch FIA dọa phạt Lando Norris

Tân vương F1 đã bị “đe dọa” phạt tiền sau khi buột miệng chửi thề ngay trên sân khấu. Tay đua của McLaren mắc lỗi khi bước lên nhận cúp vô địch, sau khi giành được vị trí thứ ba cần thiết ở chặng Abu Dhabi.

Norris được trao danh hiệu tại lễ trao giải tổng kết cuối mùa tổ chức ở Uzbekistan, sự kiện do Liên đoàn Ô tô Thế giới (FIA) đăng cai. Anh được chào đón lên sân khấu bởi Chủ tịch FIA Mohammed Ben Sulayem, người thậm chí còn gây chú ý khi… xoa đầu tay đua người Anh.

Trong bài phát biểu nhìn lại một mùa giải đầy thử thách, Norris dành lời tri ân cho toàn đội McLaren, bao gồm cả đồng đội kiêm đối thủ cạnh tranh danh hiệu Oscar Piastri. Tuy nhiên, anh bất ngờ chửi thề. Chủ tịch FIA Mohammed Ben Sulayem phải giữ lời ăn tiếng nói nếu không muốn bị phạt ở mùa giải 2026.

Joshua bác bỏ nghỉ án dàn xếp ở trận gặp Jake Paul

Võ sĩ quyền anh Anthony Joshua phá vỡ im lặng trước cáo buộc trận đấu với Jake Paul bị “dàn xếp” sau phát ngôn về “kịch bản”

Trận so găng giữa Jake Paul và Anthony Joshua tại Miami (Mỹ) vào ngày 19/12 tiếp tục gây tranh cãi dữ dội, đặc biệt xoay quanh sự chênh lệch rõ rệt về thể hình và đẳng cấp giữa hai võ sĩ.

Anthony Joshua mới đây đã lên tiếng bác bỏ hoàn toàn những đồn đoán cho rằng trong hợp đồng có điều khoản buộc anh phải “đánh nhẹ tay” trước Jake Paul. Theo các tin đồn lan truyền, cựu vô địch hạng nặng thế giới hai lần sẽ không tung hết sức khi thượng đài tại Miami.

Chia sẻ với TMZ, Joshua khẳng định dứt khoát: “Không hề có điều khoản nào như vậy. Tôi hiểu vì sao mọi người lo lắng, nhưng đã đến lúc họ phải bắt đầu tin vào Jake. Họ không tin vì họ không thể lý giải nổi cách cậu ta đánh bại những đối thủ lớn trước đó”.