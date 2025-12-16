Video bóng đá futsal nam Myanmar - Thái Lan: Đẳng cấp Nhà vua (SEA Games)

Bước vào lượt trận mở màn gặp Myanmar, ĐT Thái Lan dồn ép ngay sau tiếng còi khai cuộc. Nếu không có sự xuất sắc của thủ môn Mai Soe Myat Htwe, Myanmar đã phải nhận nhiều bàn thua.

ĐT Thái Lan thắng dễ

Dù vậy, thủ môn này cũng chỉ giúp đội nhà cầm cự tới phút 14. Từ tình huống phối hợp đá biên, Itticha Praphaphan tung cú dứt điểm trái phá, mở tỷ số trận đấu. Khoảng thời gian tiếp theo, ĐT Thái Lan còn tạo ra nhiều tình huống ăn bàn mười mươi nhưng không tận dụng thành công.

Bước sang hiệp 2, sức ép mà Thái Lan tạo ra ngày càng lớn. Kết quả, đội tuyển "Xứ chùa vàng" có thêm 2 lần ăn mừng sau khoảnh khắc tỏa sáng của Sarawut Phalaphruek (22') và Attipong Munphlai (23'). Thắng 3-0 chung cuộc, Thái Lan có màn ra quân suôn sẻ trên hành trình bảo vệ ngôi vương SEA Games.

Chung cuộc: Myanmar 0-3 Thái Lan

Ghi bàn: Itticha Praphaphan 14', Sarawut Phalaphruek 22', Attipong Munphlai 23'