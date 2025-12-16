Nóng nhất thể thao sáng 16/12: Alcaraz bị đánh giá thấp hơn Sinner

Alcaraz bị đánh giá thấp hơn Sinner

Lorenzo Musetti vừa được vinh danh với giải VĐV thể thao Italia của năm tại lễ trao giải Gazzetta Sports Awards diễn ra ở Milan. Phát biểu với tờ La Gazzetta Dello Sport bên lề lễ trao giải, Musetti được hỏi giữa Carlos Alcaraz và đồng hương Jannik Sinner, ai đang là tay vợt số 1 thế giới. Tay vợt người Italia đã chọn Sinner, thay vì ngôi sao người Tây Ban Nha.

Musetti chọn đồng hương Sinner là tay vợt hay nhất ATP hiện tại

Alcaraz và Sinner hiện là hai tay vợt dẫn đầu quần vợt nam thế giới với khoảng cách đáng kể so với phần còn lại, và cả hai đều trải qua một mùa giải 2025 hết sức ấn tượng.

Malaysia đuổi đánh trọng tài ở SEA Games 33

Chiều 15/12, Nor Farah Mazlan của Malaysia và Chongthima thuộc chủ nhà Thái Lan đã gặp nhau ở tứ kết hạng B nữ (50-55 kg) của môn Pencak Silat tại SEA Games 33. Chung cuộc, trọng tài quyết định tỷ số trận đấu là 60-60, nhưng Nor Farah Mazlan của Malaysia bị xử thua do phạm lỗi nhiều hơn.

Các thành viên đội tuyển Pencak Silat Malaysia, dẫn đầu là nữ HLV Siti Rahmah Mohamed Nasir, đã kịch liệt phản đối quyết định của trọng tài. Nhiều người còn có “tác động vật lý” vào quan chức điều hành trận đấu khiến cảnh sát phải can thiệp. Sau nhiều phút hỗn loạn, mọi thứ mới lắng xuống nhưng kết quả cuối cùng không thay đổi, võ sĩ Thái Lan được xử thắng. Kết quả này khiến các VĐV và truyền thông Malaysia rất bức xúc.

Đối thủ cũ của Joshua khuyên Jake Paul hủy trận

Otto Wallin, người từng chạm trán Anthony Joshua cách đây hai năm, tin rằng trận đấu khó có thể kéo dài quá hiệp một. Wallin nhận định: “Đừng thi đấu trận này. Tôi thực sự rất ngạc nhiên nếu trận đấu này diễn ra. Giới hạn cân nặng nghe cũng khá ‘gượng’, vì đây là một trận hạng nặng.

Dù thế nào đi nữa, Joshua vẫn vượt trội hoàn toàn: mạnh hơn, nhanh hơn và dày dạn kinh nghiệm hơn Jake Paul rất nhiều. Tôi không hiểu vì sao Jake Paul lại nhận trận này. Cậu ấy chuyển đối thủ từ Tank Davis sang Joshua, điều đó thật điên rồ. Có thể Jake Paul muốn giành sự tôn trọng khi nói rằng mình từng đấu Joshua, nhưng trận này cũng có thể kết thúc luôn sự nghiệp của cậu ấy. Biết đâu Jake Paul đã chán quyền Anh”.

Verstappen được ví như “nhà độc tài của thị trường tay đua”

Cựu tay đua F1 Johnny Herbert cho rằng “mọi tay đua trên đường đua đều nên lo lắng cho chiếc ghế của mình vào năm 2027”, bởi tầm ảnh hưởng quá lớn của Max Verstappen đối với thị trường chuyển nhượng tay đua.

Herbert chia sẻ: “Bất kỳ tay đua nào trên đường đua cũng nên lo lắng cho chiếc ghế của mình ở mùa 2027, bởi Max sẽ nhắm tới một trong những suất ngồi lớn đó, trừ khi Red Bull làm được điều gì đó thực sự xuất sắc ở mùa giải tới.

Đó chính là quyền lực của Max. Cậu ấy có khả năng đặc biệt khiến người khác phải nhìn vào gương chiếu hậu mỗi khi cậu ấy lao lên từ phía sau. Với tôi, gần như chắc chắn Max sẽ còn giành thêm một, hai, thậm chí ba hay bốn chức vô địch F1 nữa. Cậu ấy là người có quyền lựa chọn và chính là ‘nhà độc tài của thị trường tay đua’”.