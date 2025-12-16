Nóng Mbappe chính thức thắng kiện PSG, nhận 1890 tỷ đồng bồi thường

Mbappe chính thức thắng kiện PSG

Một tháng sau phiên điều trần đầy sóng gió hôm 17/11, phán quyết trong vụ việc giữa Paris Saint-Germain và Kylian Mbappé đã chính thức được đưa ra vào sáng ngày 16/12 (giờ địa phương).

Kylian Mbappe đã thắng kiện đội bóng cũ

Kylian Mbappe, người đã khởi kiện PSG liên quan đến tranh chấp tài chính và yêu cầu CLB này thanh toán các khoản lương và tiền thưởng chưa được trả khi hợp đồng đôi bên kết thúc vào mùa hè năm 2024, đã thắng kiện. Tòa lao động Paris đã ra lệnh buộc PSG phải trả cho anh gần 61 triệu euro, thông tin được xác nhận vào thứ Ba.

“Đó là một chiến thắng,” Frédérique Cassereau, một trong những luật sư của Kylian Mbappé, tuyên bố. Tòa lao động cũng thông báo việc thi hành tạm thời phán quyết, đồng nghĩa với việc PSG phải thanh toán khoản tiền này ngay khi nhận được bản án.

Đội ngũ của Mbappe lên tiếng

“Phán quyết này khẳng định rằng các cam kết đã đưa ra thì phải được thực hiện. Nó tái khẳng định một sự thật đơn giản: ngay cả trong ngành bóng đá chuyên nghiệp, luật lao động cũng áp dụng cho tất cả mọi người,” trích thông cáo được đội ngũ pháp lý của cầu thủ công bố.

"Về phần mình, Mbappé đã thực hiện nghiêm túc mọi nghĩa vụ chuyên môn và hợp đồng trong suốt bảy năm, cho đến tận ngày cuối cùng. Mbappe đã làm mọi cách để tránh việc kiện tụng, thậm chí rút lại một đơn khiếu nại về quấy rối nhằm hạ nhiệt tình hình. Tổng cộng, Mbappe đã yêu cầu thanh toán lương và tiền thưởng trong hơn 18 tháng.

Quyết định này đánh dấu một bước tiến quan trọng, vượt ra ngoài trường hợp cá nhân của Mbappe, đối với tất cả các cầu thủ và người lao động trong lĩnh vực này. Đây là chiến thắng của pháp luật và sự tôn trọng các cam kết, chứ không phải là một cuộc xung đột cá nhân,” họ nói thêm.

Mức phạt chỉ bằng 1/4 những gì Mbappe đề xuất

Các luật sư của Mbappé, hiện là tiền đạo của Real Madrid, đã yêu cầu số tiền 263 triệu euro, dựa trên việc tái phân loại hợp đồng có thời hạn (CDD) của anh thành hợp đồng không xác định thời hạn (CDI). Để đạt tới con số này, phía Mbappé cáo buộc, trong đó có việc sa thải trái luật (44,6 triệu euro), quấy rối tâm lý và lao động không khai báo (hai yêu cầu bồi thường mỗi yêu cầu 37,5 triệu euro), cũng như vi phạm hợp đồng (19 triệu euro).

Trọng tâm của các cuộc tranh luận còn xoay quanh các khoản lương và tiền thưởng chưa được thanh toán cho ngôi sao hiện khoác áo Real Madrid vào thời điểm hợp đồng của cầu thủ này kết thúc vào mùa hè năm 2024, với tổng số tiền 55 triệu euro.

Chính Kylian Mbappé, sau khi không thành công trong việc yêu cầu thanh toán thông qua các cơ quan thể thao, đã đưa PSG ra tòa lao động. Mặc dù vậy, tòa án cũng chỉ đồng ý mức phí bồi thường là 61 triệu euro (xấp xỉ 1.890 tỷ đồng) cho tất cả các danh mục trên.

PSG phản công

Sau khi thua kiện, đội bóng tới từ thủ đô nước Pháp đã lựa chọn chiến lược phản công với các yêu cầu bồi thường lên tới 440 triệu euro bao gồm: 20 triệu euro vì thiệt hại hình ảnh, 60 triệu euro vì hành vi thiếu thiện chí trong việc thực hiện một thỏa thuận ký tháng 8/2023, 180 triệu euro vì che giấu thỏa thuận này và 180 triệu euro vì mất cơ hội chuyển nhượng khi Mbappe từ chối gia nhập Al Hilal vào năm 2023.