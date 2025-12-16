Trực tiếp điền kinh SEA Games 33: Chờ Nguyễn Thị Oanh giành thêm HCV

Điền kinh: Trọng điểm của ngày thi đấu 16/12

Sau khi môn bơi kết thúc trong ngày 15/12, sự chú ý sẽ dồn về môn điền kinh với 9 bộ huy chương được trao trong ngày. Đáng chú ý nhất sẽ là nội dung chạy 3.000m vượt chướng ngại vật nữ có sự tham dự của Nguyễn Thị Oanh. Chung kết nội dung này dự kiến sẽ bắt đầu lúc 17h. Bên cạnh đó là một số nội dung khác như nhảy cao nữ, nhảy xa nữ hay chạy 10.000m nam và chạy 4x400m tiếp sức nữ.

Chiều 15/12/2025, tại SEA Games 33 ở Thái Lan, Nguyễn Thị Oanh tiếp tục khẳng định đẳng cấp vượt trội khi xuất sắc giành huy chương vàng (HCV) nội dung 10.000m nữ, đồng thời lập kỷ lục cá nhân khi trở thành VĐV điền kinh Việt Nam giành nhiều HCV nhất lịch sử SEA Games. Với thành tích vừa thiết lập, Nguyễn Thị Oanh tiếp tục đứng trước cơ hội nâng tổng số HCV cá nhân lên 15 nếu giữ phong độ ở nội dung 3.000m vượt chướng ngại vật vào chiều tối nay.