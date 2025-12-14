Nóng nhất thể thao sáng 14/12: Jannik Sinner sánh ngang kỷ lục của Federer

Jannik Sinner sánh ngang kỷ lục của Federer

Theo kết quả mới công bố, Jannik Sinner vừa có lần thứ ba liên tiếp được người hâm mộ bầu chọn là "Tay vợt đơn được yêu thích nhất năm" của ATP. Tay vợt người Italia là người thứ hai làm được điều này sau Roger Federer. Huyền thoại người Thụy Sĩ liên tục nhận giải thưởng này từ năm 2003 tới năm 2021.

Sinner và Federer

Raducanu được khuyên tìm đội ngũ bền vững

Bình luận viên Greg Rusedski tin rằng Emma Raducanu đủ tài năng để tiến vào Top 20 WTA, thậm chí là cao hơn, nhưng tay vợt này cần phải làm một điều. Đó là tìm ổn định lại đội ngũ phía sau, đặc biệt là vị trí HLV giống như Andy Murray hay Aryna Sabalenka. Từ sau US Open 2021, tay vợt người Anh đã thay gần 10 HLV nhưng chưa tìm được người thực sự phù hợp.

Sao UFC đặt niềm tin vào Jake Paul

Trước cuộc đối đầu quyền anh giữa Jake Paul và Anthony Joshua, võ sĩ kỳ cựu của sàn UFC, Nate Diaz đặt niềm tin vào Youtuber thay vì nhà cựu vô địch thế giới. "Tôi đặt niềm tin vào Paul. Nhiều người nói rằng cậu ta sẽ bị nốc ao nhanh chóng nhưng tôi không nghĩ vậy. Paul sẽ giành chiến thắng trong trận đấu này."

Cờ tướng Trung Quốc đón tân vương mới

Sau bê bối của hàng loạt nhà vô địch cờ tướng của Trung Quốc như Vương Thiên Nhất, Trịnh Duy Đồng..., giải vô địch toàn quốc môn cờ tướng của Trung Quốc đã tìm ra nhà vô địch mới. Đó là Vương Vũ Bác, kỳ thủ mới 18 tuổi từ Bắc Kinh sau khi vượt qua Lưu Bách Hoành trong trận chung kết. Ở giải nữ, Đường Đan tiếp tục khẳng định vị trí số một sau khi thắng Tả Văn Tịnh trong trận đấu chung kết.