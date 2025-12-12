Nóng nhất thể thao sáng 12/12: Sinner bất ngờ "luyện công" với cựu số 1 nữ thế giới

Tin tức bóng đá, thể thao, giải trí | Đọc tin tức 24h mới nhất
(Tin thể thao) Tay vợt số 2 thế giới Jannik Sinner vừa gây chú ý khi tập luyện cùng cựu số 1 WTA Simona Halep trong giai đoạn nghỉ giữa mùa giải tại Dubai.

Sinner bất ngờ "luyện công" với Halep

Sinner gần đây tập luyện với Halep nhờ sự sắp xếp của HLV Darren Cahill. Ông từng dẫn dắt Halep đến 2 Grand Slam và ngôi số 1 thế giới, trước khi chuyển sang làm việc với Sinner từ cuối năm 2021 và giúp tay vợt Italia giành 4 danh hiệu Grand Slam.

Việc Halep vốn đã giải nghệ nay tập cùng Sinner khiến một bộ phận người hâm mộ bất ngờ. Lý do bởi đầu năm 2024, chính Halep từng công khai chỉ trích cách xử lý vụ doping của Sinner là “khác biệt hoàn toàn” và “không công bằng” so với trường hợp của cô. Tuy nhiên, hình ảnh hai người tập luyện thân thiện tại Dubai cho thấy mọi chuyện đã khép lại trong hòa bình.

Alcaraz kết thúc kỳ nghỉ đáng nhớ tại Miami

Carlos Alcaraz đã dành vài tuần thư giãn trọn vẹn tại Miami, thành phố anh yêu thích. Tay vợt người Tây Ban Nha đã “sống như người bản địa” khi liên tục xuất hiện tại các sân vận động lớn nhất Florida. Mới đây, tay vợt 22 tuổi đã rời Florida với tâm trạng vui vẻ để trở về Tây Ban Nha chuẩn bị cho đợt tập luyện đầu tiên của mùa giải mới.

Folliot bị cấm thi đấu 20 năm

Cơ quan Liêm chính quần vợt quốc tế (ITIA) đã công bố án phạt nặng dành cho tay vợt Pháp Quentin Folliot. Cụ thể, anh bị cấm thi đấu 20 năm và bị phạt 70.000 USD. Folliot bị xác định là “nhân vật trung tâm” của một đường dây dàn xếp trận đấu, tuyển mộ và lôi kéo nhiều tay vợt khác tham gia từ năm 2022-2024.

Jake Paul bị gãy mũi

Jake Paul đã bị gãy mũi trong quá trình tập luyện với cựu vô địch hạng nặng thế giới Anthony Joshua. Frank Sanchez là người được cho là khiến vết thương của Jake Paul nặng thêm. Trước đây, Jake Paul vốn chấn thương khi tập với Lawrence Okolie. 

11/12/2025 22:53 PM (GMT+7)
