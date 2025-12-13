Nóng nhất thể thao sáng 13/12: "Vua đất nện" Nadal phẫu thuật tay

“Vua đất nện” Nadal phẫu thuật tay

Người đại diện của huyền thoại Rafael Nadal cho biết “Vua đất nện” đã trải qua ca phẫu thuật nhằm giảm đau và cải thiện khả năng vận động của khớp ở ngón cái tay phải. Tay vợt 22 lần vô địch Grand Slam tiết lộ trên trang cá nhân rằng anh đã gặp vấn đề với bàn tay phải “trong thời gian dài”.

Nadal giải nghệ vào tháng 11/2024 sau khi từ bỏ hy vọng kéo dài sự nghiệp lẫy lừng vì nhiều chấn thương dai dẳng

Nadal đăng kèm hình ảnh cánh tay phải được băng bó và treo cố định, đồng thời hài hước chia sẻ rằng anh “sẽ không thể thi đấu tại Australian Open”, giải Grand Slam đầu tiên của năm tới. Ca phẫu thuật được tiến hành tại một phòng khám tư ở Barcelona.

"Alcaraz - Sinner không phải là bất khả chiến bại"

Trong cuộc trò chuyện với Andy Roddick trên podcast Served, Frances Tiafoe cho rằng khoảng cách giữa Carlos Alcaraz và Jannik Sinner với phần còn lại không phải là không thể san lấp. Tay vợt người Mỹ nói: “ATP đang khá mở. Cảm giác giống giai đoạn trước khi Federer và Nadal xuất hiện. Từ vị trí thứ 3 tới thứ 100, ai cũng có thể bùng nổ.

Alcaraz và Sinner thống trị quần vợt nam với sự vượt trội rõ rệt

Tôi không nghĩ Alcaraz hay Sinner là bất khả chiến bại. Tôi phải tin như vậy. Tôi từng đấu Alcaraz hai lần và đều thua sau 5 set. Ở Wimbledon năm ngoái, tôi cảm giác mình bỏ lỡ cơ hội. Ở US Open, tôi trụ được đến 3-3 của set 5 nhưng cực kỳ vất vả. Nhưng tại Wimbledon, tôi thực sự cảm thấy mình có cửa”.

Joshua uy hiếp Jake Paul

Anthony Joshua tự tin tuyên bố Jake Paul “không có bất kỳ cơ hội nào” trong trận so găng giữa hai người sắp tới. Cựu vô địch hạng nặng 2 lần nói với ESPN: “Tôi không biết đánh nhẹ là gì. Tôi không thể làm vậy. Trận này tôi bước lên sàn để đánh và gây sát thương. Không có điều khoản nào trong hợp đồng quy định tôi phải làm gì hay không được làm gì. Tâm trạng của tôi là vào đó, thi đấu, vượt trội, tỏa sáng và làm đau đối thủ, bất kể đó là ai”.

Lãnh đội Mercedes lý giải vì sao Horner bị Red Bull “trảm”

Christian Horner chưa bao giờ được Red Bull giải thích lý do ông bị sa thải vào tháng 7, sau gần 20 năm gắn bó. Nhưng Toto Wolff, đối thủ lớn nhất của Horner trong kỷ nguyên F1 hiện đại, tin rằng ông đã hiểu vì sao.

Wolff nói: “Đó là cảm giác ‘đặc quyền’ mà ông ta có. Và chính điều đó khiến ông ta trả giá. Ông ta tin mình có quyền lực tuyệt đối, trong khi Red Bull không bao giờ muốn trao điều đó cho ông ta”.

Năm ngoái, Horner bị một nhân viên nữ tố cáo quấy rối và có hành vi không phù hợp. Dù được minh oan, áp lực và bê bối vẫn khiến Horner rời Red Bull vào mùa hè với gói thôi việc 80 triệu bảng. Ông không được thông báo lý do chính thức cho quyết định này.