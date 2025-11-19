Đừng cười, đây là lý do MU có thể vô địch Premier League mùa này

MU của HLV Ruben Amorim không được đánh giá cao, nhưng một loạt trận đấu hấp dẫn sắp tới và sự tự tin trở lại có thể giúp "quỷ đỏ" tiến gần hơn đến vị trí đầu bảng. "Đừng cười nếu có người tin MU sẽ vô địch Premier League mùa này", tờ Mirror (Anh) giật tít trong bài viết của mình.

Các số liệu thống kê thường được dùng để phán đoán điều gì có thể xảy ra hoặc không xảy ra trong bóng đá. Bây giờ, trong lúc các CLB tạm nghỉ nhường sân chơi cho đội tuyển quốc gia, có rất nhiều thời gian người hâm mộ xem xét các sự kiện và số liệu sau 11 vòng đấu mở màn Premier League.

Chúng ta có thể xem lại bảng xếp hạng ở giai đoạn này của mọi mùa giải trong lịch sử Ngoại hạng Anh. Đây là những gì bạn sẽ tìm thấy. Theo đó, trong 16/33 mùa giải, đội dẫn đầu bảng sau 11 vòng đấu đã giành chức vô địch Ngoại hạng Anh. Điều này có nghĩa là có 17 lần, một đội đứng đầu bảng sau 11 vòng đấu không trở thành nhà vô địch vào cuối mùa.

Liệu MU có thể vô địch Premier League mùa này? ẢNH: EPA

Và Arsenal có 5 lần rơi vào trường hợp đó. Đội bóng gần nhất không thể vô địch vào cuối mùa sau khi dẫn đầu bảng xếp hạng Premier League ở mốc 11 vòng đấu cũng chính là Arsenal. Vào thời điểm này của mùa giải 2022 - 2023, Pháo thủ dẫn trước Manchester City bốn điểm, đội sau đó đã lên ngôi vô địch. Hiện tại, Arsenal cũng dẫn đầu bảng và cũng đang dẫn trước Manchester City bốn điểm.

Những thống kê không hề ảnh hưởng đến số phận của chức vô địch mùa này. Nhưng chúng cho thấy đội dẫn đầu bảng xếp hạng sau 11 vòng đấu không đồng nghĩa với việc giành chức vô địch là điều hiển nhiên.

Có một khía cạnh thú vị trong số liệu thống kê trên là khoảng cách đã được thu hẹp bởi các đội bóng từng bị dẫn trước ở giai đoạn này, nhưng sau đó giành chức vô địch Premier League vào cuối mùa. Về điểm số, khoảng cách xa nhất mà nhà vô địch có được so với đội dẫn đầu sau 11 vòng đấu là tám điểm. Nó chỉ xảy ra hai lần.

Vì vậy, năm đội bóng hiện đang có 18 điểm không thể bị loại khỏi cuộc đua vô địch mùa này. Đó là lý do tại sao Manchester United không thể bị loại khỏi cuộc đua vô địch ngoại hạng Anh khi họ đang có 18 điểm trong tay.

Với việc MU đã bị loại khỏi Cúp Liên đoàn Anh (EFL Cup) và không thi đấu ở châu Âu mùa này, đội bóng của Ruben Amorim sẽ có chuỗi 10 trận đấu ở Ngoại hạng Anh trong bảy tuần tới. Dưới đây là thứ hạng hiện tại ở Premier League của các đội mà MU sẽ đối đầu trong 10 trận đấu đó: thứ 13, 10, 18, 20, 9, 6, 14, 20, 16 và 17.

Vâng, MU sẽ đấu với đội xếp cuối bảng hiện tại là Wolves hai lần trong ba tuần của tháng 12. 5 chuyến làm khách tiếp theo của đội chủ sân Old Trafford bao gồm Crystal Palace, Wolves, Aston Villa, Leeds và Burnley.

Về mặt con số, lịch thi đấu mang lại lợi thế cho MU so với những đội bóng đang tham dự Cúp châu Âu và Cúp Liên đoàn Anh. Và hầu hết các đội bóng này dường như sở hữu đội hình mạnh hơn đội hình của Amorim. Nhưng tác động của các tân binh của MU như Bryan Mbeumo và Matheus Cunha, chưa kể đến sự ổn định của thủ môn Senne Lammens, là rất đáng kể.

Trong hai trận gần nhất trong chuỗi năm trận bất bại - hòa 2-2 trước Tottenham và Nottingham Forest - MU không hề có phong độ ấn tượng, nhưng giờ đây họ trông giống như một đội bóng tin tưởng vào hệ thống của HLV và quan trọng nhất là tin rằng mình sẽ thắng. Đó chính là một phần quan trọng của trận chiến.

Với các nhà cái, tỷ lệ cược cho chức vô địch ngoại hạng Anh của Manchester United mùa này nằm trong khoảng từ 33-1 đến 50-1. Họ thường không sai nhiều trong việc đưa ra tỉ lệ cược. Đó là lý do khiến các nhà cái rất giàu.

Nhưng trong số hai đội bóng vượt qua được khoảng cách tám điểm sau 11 trận và lên ngôi vô địch Premier League, đội gần đây nhất làm được là vào mùa giải 2002 - 2003. Và đó chính là Manchester United. Vì thế, đội bóng của Amorim có lẽ đáng để đặt cược cho chức vô địch Premier League mùa này.