HLV U21 Indonesia ngỡ ngàng: "Chưa đội nào bị phạt như U21 bóng chuyền Việt Nam"

🚫 Án phạt khiến U21 Việt Nam mất quyền vào vòng 1/8, Indonesia nhận vé đi tiếp

Tại giải vô địch bóng chuyền nữ U21 thế giới 2025, đội tuyển U21 bóng chuyền nữ Việt Nam đã bị Liên đoàn Bóng chuyền thế giới (FIVB) xử phạt nghiêm khắc do sử dụng vận động viên không đủ điều kiện thi đấu.

U21 Indonesia hưởng lợi lớn khi U21 Việt Nam bị phạt

Kết quả 4 trận thắng quan trọng bị hủy bỏ, khiến Việt Nam từ vị trí nhì bảng rơi xuống cuối bảng và mất quyền dự vòng 1/8.

Thay vào đó, đội tuyển U21 Indonesia được trao vé thay thế, nhảy lên vị trí thứ 3 bảng A và chính thức bước vào vòng 16 đội. Đây là diễn biến bất ngờ vì trước đó Indonesia chỉ có 5 điểm và vị trí thứ 5 trong bảng.

📈 Phản ứng của HLV U21 Indonesia và diễn biến tiếp theo

HLV Marcos Sugiyama của U21 nữ Indonesia tỏ vẻ khá bình thản trước cơ hội này: “Tôi chưa từng nghe thấy án phạt nào như thế trước đây. Tuy nhiên, đây không phải là việc của chúng tôi. Khi được đi tiếp, đội sẽ tập trung chuẩn bị cho vòng 1/8, đối mặt với bất kỳ đối thủ nào. Hiện đội đang tập trung hồi phục các cầu thủ, một số đang bị chấn thương”.

HLV Marcos khẳng định rằng đây là lần đầu tiên ông thấy 1 đội bóng bị loại theo cách này

Trong khi đó, Liên đoàn Bóng chuyền Việt Nam (VFV) khẳng định đội đã thực hiện đầy đủ các thủ tục đăng ký và phản đối quyết định của FIVB, cho rằng những yêu cầu bổ sung đột ngột là bất ngờ. VFV đang khiếu nại để bảo vệ quyền lợi của đội và các vận động viên.

Tại vòng 1/8, đội Indonesia sẽ gặp ứng viên mạnh Italia vào 19 giờ tối 13/8. Trong khi U21 Việt Nam sẽ chơi trận phân hạng với Ai Cập vào chiều 13/8.