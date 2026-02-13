Khủng khiếp nhà vô địch leo núi, tay không leo tòa nhà "chọc trời" 422 mét

Kỳ tích chưa từng có trên tòa nhà cao tầng ở châu Á

Làng leo núi thế giới vừa trải qua một cú sốc thực sự khi Alex Honnold, huyền thoại leo núi người Mỹ, tay không leo trọn vẹn tòa nhà Taipei 101 cao 422 mét tại Đài Loan (Trung Quốc), không dây bảo hiểm, không thiết bị an toàn. Đây là lần đầu tiên trong lịch sử, một tòa nhà chọc trời tại châu Á bị chinh phục theo hình thức free solo (leo hoàn toàn bằng tay chân, không sử dụng dây hay đồ bảo hộ).

Alex Honnold chinh phục tòa nhà cao tầng ở Đài Loan (TQ) mà không cần dụng cụ bảo hộ nào

Ngày 25/1/2026, sau khi phải lùi lịch vì mưa, Honnold bắt đầu hành trình leo từ mặt đất lên đỉnh Taipei 101 (tòa nhà cao 101 tầng, từng giữ kỷ lục cao nhất thế giới). Toàn bộ quá trình kéo dài khoảng 90 phút, được phát sóng trực tiếp trên Netflix (nền tảng xem phim, chương trình trực tuyến toàn cầu) với độ trễ 10 giây nhằm đảm bảo an toàn phát sóng.

Khoác áo đỏ, quần đen và giày leo núi vàng, Honnold chỉ mang theo một túi phấn nhỏ buộc ngang hông để chống trơn trượt. Anh bám vào các dầm thép, gờ kim loại và khung kính bên ngoài tòa nhà, nơi chỉ cần trượt tay trong tích tắc là hậu quả không thể cứu vãn.

Theo các chuyên gia, Taipei 101 hiện là tòa nhà cao nhất từng được leo “free solo” trên thế giới. Trước đó, kỷ lục thuộc về Petronas Twin Towers ở Malaysia (tòa tháp đôi cao 1.483 feet tương đương 452 mét), nhưng không đáp ứng đủ tiêu chuẩn free solo như lần này.

Huyền thoại Alex Honnold và thông điệp vượt giới hạn

Alex Honnold không xa lạ với những kỳ tích sinh tử. Năm 2017, anh gây chấn động toàn cầu khi leo tay không El Capitan (vách đá granite thẳng đứng cao gần 900 mét tại Công viên quốc gia Yosemite, Mỹ). Hành trình đó được ghi lại trong bộ phim tài liệu “Free Solo” (tên phim nói về hình thức leo không bảo hộ), sau này giành Oscar 2019 cho Phim tài liệu xuất sắc nhất.

Alex Honnold ngôi sao của những kỷ lục mạo hiểm

Dù đã chinh phục nhiều vách đá tự nhiên hiểm trở, Honnold thừa nhận leo một tòa nhà chọc trời mang cảm giác hoàn toàn khác. “Khi nhìn lên, bạn chỉ thấy công trình kéo dài vô tận. Nó giống như không bao giờ kết thúc”, anh chia sẻ. Trong suốt quá trình leo, Honnold cho biết bản thân rơi vào trạng thái mất cảm giác về không gian và thời gian, toàn bộ sự tập trung dồn vào từng chuyển động.

Khác với các chuyến leo núi trong thiên nhiên hoang dã, lần này Honnold phải đối diện với đám đông khán giả theo dõi trực tiếp từ dưới đường phố và bên trong tòa nhà. Tuy nhiên, anh cho biết điều đó không tạo áp lực mà ngược lại, khiến bầu không khí trở nên “festive” (mang tính lễ hội, cổ vũ tích cực).

Màn leo diễn ra với sự cho phép đầy đủ của ban quản lý Taipei 101 và chính quyền địa phương. Truyền thông Mỹ tiết lộ Honnold nhận thù lao khoảng vài trăm nghìn USD, dù anh không công bố con số cụ thể.

Kết thúc hành trình, Honnold nhấn mạnh thông điệp muốn gửi tới khán giả: “Thời gian của chúng ta là hữu hạn. Nếu bạn nỗ lực đủ nhiều, bạn có thể làm được những điều rất khó”.