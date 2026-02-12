Tin tức bóng đá, thể thao, giải trí | Đọc tin tức 24h mới nhất
thijs-vs-stan
ABN Amro Open
Thijs Boogaard 0
Stan Wawrinka 2
varvara-vs-maria
Qatar Total Energies Open
Varvara Gracheva 0
Maria Sakkari 2
stefanos-vs-arthur
ABN Amro Open
Stefanos Tsitsipas 2
Arthur Rinderknech 0
mirra-vs-victoria
Qatar Total Energies Open
Mirra Andreeva 1
Victoria Mboko 2
hubert-vs-alexander
ABN Amro Open
Hubert Hurkacz 1
Alexander Bublik 2
iga-vs-daria
Qatar Total Energies Open
Iga Swiatek 2
Daria Kasatkina 1
qinwen-vs-elena
Qatar Total Energies Open
Qinwen Zheng 1
Elena Rybakina 1
alexei-vs-felix
ABN Amro Open
Alexei Popyrin 0
Felix Auger-Aliassime 0
joao-vs-alejandro
IEB+ Argentina Open
Joao Fonseca -
Alejandro Tabilo -

Nóng nhất thể thao sáng 12/2: Nadal dự đoán Djokovic khó giành 25 Grand Slam

Sự kiện: Điểm tin THỂ THAO Rafael Nadal Novak Djokovic

(Tin thể thao) Rafael Nadal cho rằng cơ hội để Novak Djokovic giành danh hiệu Grand Slam thứ 25 gần như đã khép lại, sau khi tay vợt Serbia lỡ hẹn tại Australian Open đầu tháng này.

Nadal dự đoán Djokovic khó giành 25 Grand Slam

Rafael Nadal cho rằng cơ hội để Novak Djokovic giành danh hiệu Grand Slam thứ 25 gần như đã khép lại, sau khi tay vợt Serbia lỡ hẹn tại Australian Open đầu tháng này. Dù từng loại Jannik Sinner ở bán kết, Djokovic thất bại trước Carlos Alcaraz sau bốn set căng thẳng.

Thua Alcaraz, cơ hội của Djokovic đã hết?

Thua Alcaraz, cơ hội của Djokovic đã hết?

Đã ba năm kể từ cú “ăn ba” Grand Slam năm 2023, và ở tuổi 38, thời gian không còn ủng hộ "Nole". Phát biểu tại Madrid, Nadal thẳng thắn nhận định: “Mọi thứ đã kết thúc”.

Draper rút khỏi Rotterdam, cựu sao ATP lo ngại tái phát chấn thương

Steve Johnson bày tỏ lo lắng khi Jack Draper rút khỏi ATP 500 Rotterdam, dù vừa trở lại ấn tượng tại Davis Cup. Tay vợt số 12 thế giới thắng dễ Viktor Durasovic 6-2, 6-2, đánh dấu trận đầu sau gần sáu tháng nghỉ vì chấn thương tay.

Draper từng bỏ US Open và kết thúc sớm mùa 2025, rồi tiếp tục lỡ Australian Open 2026. Quyết định rút lui khiến nhiều người bất ngờ, nhất là khi anh cần điểm số để trở lại top 10. Johnson cho rằng đây “không phải tín hiệu tích cực” về thể trạng của tay vợt Anh.

Tom Aspinall phẫu thuật cả hai mắt, chờ ngày tái đấu Gane

Nhà vô địch hạng nặng UFC Tom Aspinall đã phẫu thuật cả hai mắt sau sự cố “chọc mắt kép” trong trận gặp Ciryl Gane hồi tháng 10. Tình huống gây tranh cãi khiến trận bảo vệ đai đầu tiên của anh bị xử không có kết quả thắng thua khi Aspinall không thể tiếp tục thi đấu vì thị lực suy giảm.

Sau hơn một năm chờ cơ hội thống nhất đai với Jon Jones bất thành, Aspinall lên ngôi vô địch tuyệt đối nhưng lại lỡ hẹn tái đấu vì chấn thương. UFC dự kiến sắp xếp lại trận gặp Gane, song thời điểm trở lại vẫn bỏ ngỏ.

Antonelli chưa hết choáng sau vụ tai nạn xe hơi

Tay đua F1 Kimi Antonelli gặp tai nạn khi lái xe gần nhà ở San Marino, theo xác nhận từ đội đua Mercedes. Tay đua 19 tuổi không bị thương sau cú va chạm với lan can đường, không có phương tiện nào khác liên quan. Antonelli được cho là điều khiển mẫu Mercedes bản giới hạn, chỉ 200 chiếc toàn cầu, trị giá khoảng 180.000 bảng. Thiệt hại chưa được công bố, nhưng anh vẫn kịp sang Bahrain dự buổi thử nghiệm tiền mùa giải 2026. Tuy vậy, bản thân tay vợt này vẫn còn lo sợ sau vụ tai nạn kể trên.

8

Theo Tiến Sơn ([Tên nguồn])

Nguồn: [Link nguồn]

-11/02/2026 22:53 PM (GMT+7)
