Nữ VĐV bị làm khó Olympic mùa đông vì "vòng 1" quá đồ sộ

Thể thao đỉnh cao ngoài thành tích và huy chương, còn những câu chuyện kiểm hậu trường đáng chú ý. Một trong số đó là trường hợp của cựu VĐV trượt tuyết Anh Chemmy Alcott, người từng bị buộc tháo bỏ miếng giáp ngực đặc biệt tại Olympic mùa đông vì làm cơ thể “trông quá khổ” và không đạt chuẩn khí động học.

Câu chuyện của Chemmy Alcott luôn gây chú ý mỗi khi được nhắc lại

Miếng giáp bảo vệ thành “lợi thế khí động học”

Chia sẻ trên podcast thể thao, Alcott kể lại sự cố tại Olympic mùa đông Vancouver 2010. Khi đó, cô bước vào thi đấu trong tình trạng gãy xương sườn. Đội ngũ y tế của tuyển Anh đã thiết kế cho cô một tấm giáp ngực tổng hợp để bảo vệ vùng chấn thương khi lao xuống dốc ở tốc độ rất cao.

Tuy nhiên, vấn đề phát sinh từ chi tiết ngoài dự tính. Do hôm thử đồ cô mặc áo ngực đẩy, phần giáp được chế tạo có kích thước lớn hơn số đo tự nhiên. Khi đưa vào thi đấu, bộ phận kiểm tra trang bị yêu cầu tháo bỏ vì cấu trúc này không cho không khí lưu thông đúng chuẩn, có thể tạo khác biệt về khí động học.

Alcott cho biết cô phản đối vì yếu tố an toàn, mục tiêu của miếng giáp là tránh chấn thương nặng hơn. Nhưng quy định thi đấu không chấp nhận ngoại lệ. Cuối cùng, cô buộc phải bỏ trang bị bảo vệ đó trước khi xuất phát. Nữ VĐV mô tả tình huống theo cách nửa hài hước, nửa chua chát, miếng giáp “trông như đạo cụ hóa trang sân khấu”, nhưng lại không được phép dùng khi thi đấu thật.

Sự nghiệp dày đặc chấn thương và góc khuất luật lệ

Trong sự nghiệp, Alcott là một trong những VĐV trượt tuyết giàu thành tích của Anh, từng dự bốn kỳ Olympic mùa đông và nổi tiếng với khả năng thi đấu bền bỉ. Cô ước tính bản thân từng gãy hơn 40 chiếc xương ở nhiều giai đoạn khác nhau. Tại Vancouver 2010, cô vẫn thi đấu và đạt vị trí thứ 11 nội dung downhill (trượt tuyết đổ đèo tốc độ cao) nữ, thành tích đáng kể trong bối cảnh không đạt thể trạng tốt nhất.

Câu chuyện của Alcott được nhắc lại đúng thời điểm Olympic mùa đông 2026 đang diễn ra và có nhiều tranh cãi về trang thiết bị, liên quan tới nghi vấn VĐV tìm cách thay đổi số đo cơ thể để tối ưu diện tích bộ đồ thi đấu. Liên đoàn trượt tuyết và trượt ván quốc tế FIS nhấn mạnh chỉ cần tăng vài phần trăm diện tích bề mặt trang phục cũng có thể tạo khác biệt đáng kể về thành tích bay và tốc độ.

Cơ quan phòng chống doping thế giới WADA cũng để ngỏ khả năng xem xét nếu các biện pháp can thiệp cơ thể có liên quan trực tiếp đến lợi thế thi đấu. Điều đó cho thấy ranh giới giữa bảo vệ an toàn, tối ưu hiệu suất và vi phạm quy chuẩn trong thể thao đỉnh cao là cực kỳ mong manh.

Sau khi giải nghệ, Alcott chuyển sang vai trò bình luận viên cho đài truyền hình, trở thành gương mặt quen thuộc của các chương trình Olympic mùa đông. Câu chuyện của cô luôn gây chú ý mỗi khi được nhắc lại.