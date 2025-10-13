Cơ thủ Litva ẵm hơn 1 tỷ đồng ở bi-a Hà Nội Open, Hoàng "Sao" đón tin cực vui

Hà Nội Open Pool Championship 2025 đã khép lại đầy cảm xúc khi cơ thủ người Litva Pijus Labutis đăng quang ngôi vô địch sau trận chung kết kịch tính, đánh bại Moritz Neuhausen (Đức) với tỷ số 13-7 vào đêm 12/10.

Đây là danh hiệu Major (1 trong 5 giải đấu lớn nhất của bi-a pool 9 bi) đầu tiên trong sự nghiệp của Labutis, đánh dấu một cột mốc lịch sử mới tại Hà Nội. Bên cạnh đó, người hâm mộ billiards Việt Nam đón tin vui khi Dương Quốc Hoàng nhận suất đặc cách dự Reyes Cup 2025.

Pijus Labutis giành chức vô địch lớn đầu tiên sự nghiệp, ẵm hơn 1 tỷ đồng ở Hà Nội Open

🔥 Chung kết kịch tính, Labutis tạo lịch sử

Trận chung kết tối 12/10 giữa Pijus Labutis (Latvia, hạng 15 thế giới) và Moritz Neuhausen (Đức, hạng 10) đã mang đến màn rượt đuổi hấp dẫn. Neuhausen khởi đầu tốt, dẫn 3-1 nhưng Labutis nhanh chóng cân bằng 3-3. Khi tỷ số lên 4-4, cơ thủ Litva bất ngờ tăng tốc, tận dụng hoàn hảo từng cơ hội và bứt phá mạnh mẽ để dẫn 10-4.

Neuhausen vùng lên rút ngắn còn 7-10 nhưng một sai lầm ở ván 18 đã khiến anh trả giá đắt. Labutis lạnh lùng dọn bàn và hoàn tất chiến thắng chung cuộc 13-7, qua đó lên ngôi vô địch. Đây là lần đầu tiên trong sự nghiệp Labutis vượt qua “lời nguyền bán kết” sau 4 lần dừng bước trước ngưỡng cửa chung kết tại các giải Major.

“Cảm xúc này thật khó diễn tả. Tôi đã chờ khoảnh khắc này rất lâu. Được đăng quang ở Hà Nội, trước bầu không khí cuồng nhiệt như vậy, là điều không thể quên”, Labutis xúc động chia sẻ sau khi nâng cúp vô địch và nhận phần thưởng trị giá 40.000 USD (hơn 1 tỷ đồng).

✨ Dương Quốc Hoàng nhận tin vui lớn

Bên cạnh chiến thắng lịch sử của Labutis, người hâm mộ Việt Nam còn đón tin vui khi huyền thoại Philippines Francisco Bustamante, đội trưởng tuyển châu Á tại Reyes Cup 2025, đã chính thức trao suất đặc cách cho cơ thủ Dương Quốc Hoàng. Đây là lần thứ hai, Hoàng "Sao" dự giải đồng đội danh giá này. Vào năm 2024, anh cùng team châu Á đánh bại đội châu Âu 11-6 để lên ngôi vô địch.

Dương Quốc Hoàng rất vui khi có suất tham dự Reyes Cup 2025

🌟 Giải bi-a trẻ Hà Nội Open: Nguyễn Tiến Trung lập kỳ tích

Song hành cùng giải chính là Hanoi Junior Open 2025. Trận chung kết nội dung trẻ đã chứng kiến màn rượt đuổi nghẹt thở giữa Jack Beggs (New Zealand) và Nguyễn Tiến Trung (Việt Nam).

Dù để thua 7-9 sau pha đánh hỏng quyết định ở bi số 5, Tiến Trung vẫn làm nên lịch sử khi trở thành cơ thủ Việt Nam đầu tiên lọt vào chung kết Junior Open sau hai mùa giải, khẳng định tiềm năng kế cận thế hệ vàng của các đàn anh như Dương Quốc Hoàng, Lường Đức Thiện và Nguyễn Anh Tuấn.

🎉 Một mùa giải bùng nổ tại Hà Nội

Sau thành công vang dội của hai mùa trước, Hà Nội Open Pool Championship 2025 diễn ra từ ngày 8 đến 12/10 tại Cung thể thao điền kinh trong nhà Mỹ Đình, quy tụ 256 cơ thủ hàng đầu thế giới, trong đó có nhiều nhà vô địch lớn thuộc hệ thống World Nineball Tour. Với tổng giá trị giải thưởng 200.000 USD, giải đấu tiếp tục khẳng định vị thế là một trong những sự kiện billiards 9 bi đẳng cấp nhất châu Á.

Dù gặp trở ngại khi ngày thi đấu đầu tiên phải hoãn do thời tiết, bầu không khí tại Mỹ Đình vẫn bùng nổ với sự cổ vũ cuồng nhiệt của gần 2.000 khán giả mỗi ngày. Giải đấu năm nay cũng đánh dấu bước tiến lịch sử của cơ thủ Việt Nam Đinh Chấn Kiệt khi anh lọt vào top 16 cơ thủ xuất sắc nhất, thành tích tốt nhất sự nghiệp tại một giải Major.