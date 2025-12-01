Kết quả bóng đá Nottingham Forest - Brighton: 2 đòn sắc lẹm, đánh chiếm Top 5 (Ngoại hạng Anh)

Tin tức bóng đá, thể thao, giải trí | Đọc tin tức 24h mới nhất
Freiburg vs Mainz 05 01/12/25 - Trực tiếp
Logo Freiburg - SCF Freiburg
3
Logo Mainz 05 - M05 Mainz 05
0
Roma vs Napoli 01/12/25 - Trực tiếp
Logo Roma - ROM Roma
0
Logo Napoli - NAP Napoli
0
Olympique Lyonnais vs Nantes 01/12/25 - Trực tiếp
Logo Olympique Lyonnais - OL Olympique Lyonnais
0
Logo Nantes - NAN Nantes
0
Girona vs Real Madrid 01/12/25 - Trực tiếp
Logo Girona - GIR Girona
0
Logo Real Madrid - RMA Real Madrid
0
Fulham vs Manchester City
Logo Fulham - FUL Fulham
-
Logo Manchester City - MCI Manchester City
-
AFC Bournemouth vs Everton
Logo AFC Bournemouth - BOU AFC Bournemouth
-
Logo Everton - EVE Everton
-
Barcelona vs Atlético de Madrid
Logo Barcelona - BAR Barcelona
-
Logo Atlético de Madrid - ATM Atlético de Madrid
-
Newcastle United vs Tottenham Hotspur
Logo Newcastle United - NEW Newcastle United
-
Logo Tottenham Hotspur - TOT Tottenham Hotspur
-
Athletic Club vs Real Madrid
Logo Athletic Club - ATH Athletic Club
-
Logo Real Madrid - RMA Real Madrid
-
Wolverhampton Wanderers vs Nottingham Forest
Logo Wolverhampton Wanderers - WOL Wolverhampton Wanderers
-
Logo Nottingham Forest - NFO Nottingham Forest
-
Burnley vs Crystal Palace
Logo Burnley - BUR Burnley
-
Logo Crystal Palace - CRY Crystal Palace
-
Brighton & Hove Albion vs Aston Villa
Logo Brighton &#38; Hove Albion - BHA Brighton & Hove Albion
-
Logo Aston Villa - AVL Aston Villa
-
Arsenal vs Brentford
Logo Arsenal - ARS Arsenal
-
Logo Brentford - BRE Brentford
-
Liverpool vs Sunderland
Logo Liverpool - LIV Liverpool
-
Logo Sunderland - SUN Sunderland
-
Leeds United vs Chelsea
Logo Leeds United - LEE Leeds United
-
Logo Chelsea - CHE Chelsea
-
Manchester United vs West Ham United
Logo Manchester United - MUN Manchester United
-
Logo West Ham United - WHU West Ham United
-
Real Betis vs Barcelona
Logo Real Betis - BET Real Betis
-
Logo Barcelona - BAR Barcelona
-
Athletic Club vs Atlético de Madrid
Logo Athletic Club - ATH Athletic Club
-
Logo Atlético de Madrid - ATM Atlético de Madrid
-
Real Madrid vs Celta de Vigo
Logo Real Madrid - RMA Real Madrid
-
Logo Celta de Vigo - CEL Celta de Vigo
-

Kết quả bóng đá Nottingham Forest - Brighton: 2 đòn sắc lẹm, đánh chiếm Top 5 (Ngoại hạng Anh)

Mặc dù là đội khách nhưng Brighton lại biết cách tận dụng cơ hội hơn so với đội chủ nhà.

   

Nottingham Forest tiếp đón Brighton trên sân nhà ở vòng 13 Ngoại hạng Anh. Trận đấu hấp dẫn ngay từ những phút đầu tiên và đội khách là những người kiểm soát bóng tốt hơn. Tuy nhiên, chủ nhà cũng có những cơ hội rất đáng chú ý.

Hai đội chơi cân tài cân sức

Hai đội chơi cân tài cân sức

Suốt cả hiệp một, đôi bên đều không tìm được bàn thắng. Tưởng như hai đội sẽ rời sân mà bảng tỉ số không thay đổi sau 45 phút đầu tiên, bất ngờ lại tới. Phút 45+1, pha thả bóng vào vòng cấm rất nhẹ nhàng nhưng đầy tinh tế của đồng đội giúp De Cuyper có cơ hội dứt điểm cận thành và 1-0 cho Brighton.

Thế trận hấp dẫn tiếp tục diễn ra trong hiệp hai. Đôi bên đều tung ra những sự thay đổi nhưng đều không mang lại hiệu quả. Bất ngờ tiếp tục tới ở cuối hiệp hai. Phút 88, hậu vệ và thủ môn của Nottingham Forest xử lý không tốt và Tzimas đã tận dụng cực nhanh để đem về bàn ấn định tỷ số cho Brighton.

Chung cuộc, đội khách giành chiến thắng với tỷ số 2-0 trước Nottingham Forest qua đó tiếp tục giữ vị trí thứ 5 trên bảng xếp hạng sau vòng 13.

Tỷ số chung cuộc: Nottingham Forest 0-2 Brighton (H1: 0-1)

Ghi bàn: De Cuyper 45+1', Tzimas 88'

Đội hình xuất phát

Nottingham: Sels, Williams, Morato, Milenkovic, Savona, Anderson, Sangare, Dominguez, Gibbs-White, Ndoye, Igor Jesus

Brighton: Verbruggen, Kadioglu, Van Hecke, Dunk, De Cuyper, Wieffer, Ayari, Minteh, Rutter, Gomez, Welbeck

Barcelona - Atletico Madrid 03.12

Dự đoán tỷ số trận đấu.
Cơ hội trúng ngay 500.000 đồng!!!

Barcelona
Atletico Madrid
Gửi dự đoán
Trước 03:00 ngày 03/12
Thể lệ
Kết quả bóng đá West Ham - Liverpool: Isak "mở tài khoản", chặn đà khủng hoảng (Ngoại hạng Anh)
Kết quả bóng đá West Ham - Liverpool: Isak "mở tài khoản", chặn đà khủng hoảng (Ngoại hạng Anh)

(Vòng 13) Liverpool dồn ép West Ham trong ngày HLV Arne Slot bất ngờ gạch tên một ngôi sao khỏi đội hình xuất phát.

Bấm xem >>

