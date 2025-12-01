Kết quả bóng đá Nottingham Forest - Brighton: 2 đòn sắc lẹm, đánh chiếm Top 5 (Ngoại hạng Anh)

Nottingham Forest tiếp đón Brighton trên sân nhà ở vòng 13 Ngoại hạng Anh. Trận đấu hấp dẫn ngay từ những phút đầu tiên và đội khách là những người kiểm soát bóng tốt hơn. Tuy nhiên, chủ nhà cũng có những cơ hội rất đáng chú ý.

Hai đội chơi cân tài cân sức

Suốt cả hiệp một, đôi bên đều không tìm được bàn thắng. Tưởng như hai đội sẽ rời sân mà bảng tỉ số không thay đổi sau 45 phút đầu tiên, bất ngờ lại tới. Phút 45+1, pha thả bóng vào vòng cấm rất nhẹ nhàng nhưng đầy tinh tế của đồng đội giúp De Cuyper có cơ hội dứt điểm cận thành và 1-0 cho Brighton.

Thế trận hấp dẫn tiếp tục diễn ra trong hiệp hai. Đôi bên đều tung ra những sự thay đổi nhưng đều không mang lại hiệu quả. Bất ngờ tiếp tục tới ở cuối hiệp hai. Phút 88, hậu vệ và thủ môn của Nottingham Forest xử lý không tốt và Tzimas đã tận dụng cực nhanh để đem về bàn ấn định tỷ số cho Brighton.

Chung cuộc, đội khách giành chiến thắng với tỷ số 2-0 trước Nottingham Forest qua đó tiếp tục giữ vị trí thứ 5 trên bảng xếp hạng sau vòng 13.

Tỷ số chung cuộc: Nottingham Forest 0-2 Brighton (H1: 0-1)

Ghi bàn: De Cuyper 45+1', Tzimas 88'

Đội hình xuất phát

Nottingham: Sels, Williams, Morato, Milenkovic, Savona, Anderson, Sangare, Dominguez, Gibbs-White, Ndoye, Igor Jesus

Brighton: Verbruggen, Kadioglu, Van Hecke, Dunk, De Cuyper, Wieffer, Ayari, Minteh, Rutter, Gomez, Welbeck