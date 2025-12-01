Nóng bảng xếp hạng Ngoại hạng Anh: Arsenal bị thu ngắn cách biệt, MU cùng Liverpool lại gần top 5

5 trận đấu diễn ra trong buổi tối Chủ nhật 30/11 của vòng 13 Ngoại hạng Anh, và tiêu điểm là cuộc đụng độ Chelsea - Arsenal tại Stamford Bridge. Trong thế chỉ còn 10 người sau thẻ đỏ của Moises Caicedo ở hiệp 1, Chelsea vẫn dẫn bàn trước và giữ lại 1 điểm trên sân nhà.

Chelsea - Arsenal kết thúc bất phân thắng bại

Trước khi trận derby London diễn ra, Boubacar Kamara với một siêu phẩm đã đưa Aston Villa tới chiến thắng tối thiểu 1-0 trước ứng viên rớt hạng Wolverhampton. Chiến thắng này đã giúp Aston Villa tạm lên thứ 3 trên BXH và hất chính Chelsea xuống thứ 4. Tuy nhiên trận hòa của Chelsea đã đưa "The Blues" trở lại thứ 3.

Hiện Arsenal vẫn đang đứng đầu bảng nhưng cách biệt với Man City đã thu ngắn còn 5 điểm. Trong khi đó, Chelsea và Aston Villa bằng điểm nhau nhưng Chelsea hơn hiệu số nên vẫn đứng trên.

Việc Aston Villa chen vào nhóm top 4 khiến từ giờ tới cuối năm 2025, cuộc đua sẽ trở nên rất thú vị khi Aston Villa sẽ gặp cả Arsenal (2 lần) và Chelsea. Nhưng trước khi gặp các đối thủ đó, vòng sau Aston Villa sẽ chạm trán Brighton, đội cũng đã lọt vào cuộc đua đi Cúp C1 mùa sau.

Aston Villa tiếp tục phong độ như chẻ tre

Brighton đánh bại Nottingham Forest 2-0 tại City Ground để vươn lên thứ 5 trên BXH, họ đã hơn Sunderland 1 bậc do hiệu số dù hai đội cùng có 22 điểm. Brighton chỉ kém Aston Villa và Chelsea 2 điểm. Brighton từ giờ tới hết năm còn gặp Liverpool, Arsenal và cả hiện tượng Sunderland.

MU và Liverpool đều đã trở lại với cảm giác chiến thắng trong vòng đấu này. Trước Crystal Palace, MU đã bị dẫn trước bởi quả penalty đầy tranh cãi của Mateta, nhưng các bàn thắng của Zirkzee và Mount đã đưa MU ngược dòng 2-1 tại Selhurst Park. Trong khi đó Liverpool tỏ ra chuẩn xác hơn trong tận dụng cơ hội để thắng West Ham 2-0 với các bàn thắng đều ở hiệp 2 do công của Isak và Gakpo.

Liverpool thắng trở lại để đến gần khu vực top 5

MU và Liverpool đều đã tăng bậc sau trận thắng này, hai đội có cùng 21 điểm và lần lượt đứng thứ 7 & 8, MU xếp trên do hơn hiệu số. Hai đội chỉ xếp sau Brighton và Sunderland có 1 điểm nên cuộc cạnh tranh top 5 vẫn đang trong tầm với của 2 ông lớn này.

BXH Premier League sau vòng 13