Djokovic không thể làm bạn với Federer & Nadal, trả lời sốc khi được hỏi về chấn thương

📰 “Tôi tôn trọng họ, nhưng không thể là bạn”

Novak Djokovic mới đây đã có những chia sẻ thẳng thắn về mối quan hệ với hai huyền thoại Roger Federer và Rafael Nadal. Dù cùng được gọi là “Bộ ba vĩ đại” (Big Three) của làng quần vợt, tay vợt người Serbia khẳng định tình bạn giữa ba người là điều “không thể xảy ra”.

Djokovic thừa nhận khó có thể làm bạn với hai đối thủ lớn nhất sự nghiệp Federer và Nadal

Trong cuộc phỏng vấn với Corriere Della Sera, Djokovic trải lòng: “Nadal chỉ hơn tôi một tuổi, cả hai đều thuộc cung Song Tử. Lúc đầu, chúng tôi từng đi ăn tối với nhau hai lần. Nhưng ngay cả với anh ấy, tình bạn là điều không thể”.

Anh nói thêm: “Tôi luôn tôn trọng và ngưỡng mộ cả Nadal lẫn Federer. Nhờ có họ, tôi mới trưởng thành và trở thành con người như hôm nay. Điều đó sẽ gắn kết chúng tôi mãi mãi. Nadal là một phần trong cuộc đời tôi - suốt 15 năm qua, tôi gặp anh ấy còn nhiều hơn cả mẹ mình. Chúng tôi chưa bao giờ là bạn bè, nhưng cũng chưa từng là kẻ thù”.

Với Federer, Djokovic cho biết: "Tôi luôn dành sự tôn trọng lớn cho Federer. Anh ấy là 1 trong những tay vợt vĩ đại nhất. Roger có tầm ảnh hưởng rất lớn lao. Nhưng tôi chưa bao giờ thân thiết với anh ấy".

💥 Djokovic vật lộn với chấn thương, bỏ ngỏ khả năng dự 6 Kings Slam

Bên cạnh câu chuyện về “Bộ ba huyền thoại”, Djokovic còn đang khiến người hâm mộ lo lắng khi gặp nhiều vấn đề thể lực trong hành trình vào tới bán kết Thượng Hải Masters 2025.

Djokovic gặp chấn thương tại Thượng Hải Masters 2025, gây lo ngại cho người hâm mộ

Tay vợt người Serbia gặp khó trong điều kiện thời tiết nóng ẩm, phải xin nghỉ y tế để điều trị chân và thậm chí nôn mửa trên sân. Anh còn bị băng kín vai phải và đau cơ mông trái trong trận thua Valentin Vacherot với tỷ số 3-6, 4-6.

Khi được hỏi về tình trạng thể lực, Djokovic từ chối trả lời: “Không. Câu hỏi tiếp theo, làm ơn”.

Theo lịch, Djokovic sẽ trở lại thi đấu tại 6 Kings Slam diễn ra từ 15-18/10 ở Riyadh (Ả Rập Xê Út) - giải biểu diễn có tổng giải thưởng lên đến 6 triệu USD. Anh được đặc cách vào thẳng bán kết, đối đầu người thắng trong cặp Jannik Sinner - Stefanos Tsitsipas, và nếu vượt qua, có thể chạm trán Carlos Alcaraz, Alexander Zverev hoặc Taylor Fritz ở chung kết.

Sau giải đấu tại Ả Rập Xê Út, Djokovic dự kiến sẽ tham dự Hellenic Championships (ATP 250) tại Hy Lạp vào đầu tháng 11. Tuy nhiên, giới chuyên môn cho rằng anh có thể sớm kết thúc mùa giải để hồi phục chấn thương, nhất là khi Djokovic từng tuyên bố không còn quá mặn mà với việc dự ATP Finals cuối mùa.