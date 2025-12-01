Nóng nhất thể thao sáng 1/12: Alcaraz mất 2,4 triệu USD vì quy định khó hiểu

Alcaraz mất 2,4 triệu USD vì quy định khó hiểu

Carlos Alcaraz đã phải bỏ lỡ 2,4 triệu USD tiền thưởng do một quy định phạt những tay vợt vắng mặt tại các giải ATP Masters 1000. Ngôi sao 22 tuổi, hiện dẫn đầu Bonus Pool với 4.420 điểm, lẽ ra có thể nhận 4,8 triệu USD nếu tham dự đầy đủ các giải, nhưng giờ phải nhường lại một nửa số tiền này.

Alcaraz mất bộn tiền

Đầu tháng này, Alcaraz khép lại mùa giải hay nhất trong sự nghiệp, kết thúc năm ở vị trí hạng 1 thế giới. Tay vợt Tây Ban Nha góp mặt ở 11 trận chung kết, giành 8 danh hiệu, trong đó có 2 Grand Slam: Roland Garros và US Open.

Nhờ thành tích này, Alcaraz vươn lên dẫn đầu bảng xếp hạng Bonus Pool, nhận phần lớn trong quỹ 21 triệu USD được chia cho 30 tay vợt kiếm nhiều điểm nhất từ các giải Masters 1000 và ATP Finals.

Kế hoạch chiến lược One Vision của ATP đã bơm thêm 11,5 triệu USD vào quỹ thưởng từ năm 2022, biến quần vợt trở thành một trong những môn thể thao có mức thưởng cao nhất thế giới. Tuy nhiên, đi kèm với số tiền lớn là những quy định phạt nghiêm khắc dành cho những tay vợt không tham dự đầy đủ giải đấu.

Con trai huyền thoại Pacquiao nhận yêu cầu đặc biệt

Jimuel Pacquiao (24 tuổi), con trai huyền thoại Manny Pacquiao đã so găng với Brendan Lally, một giáo viên tiếng Anh đồng thời là cựu vô địch boxing đại học tại Đại học Illinois, trong trận đấu bốn hiệp hạng nhẹ. Jimuel bước vào trận với thành tích nghiệp dư 6 thắng – 4 thua.

Sau 12 phút thi đấu căng thẳng, Lally tưởng chừng đã tạo nên cú sốc với chiến thắng bất ngờ. Tuy nhiên, kết quả cuối cùng là hòa phần lớn: một trọng tài chấm 39-37 nghiêng về Pacquiao, trong khi hai trọng tài còn lại chấm 38-38.

Ngay sau trận hòa, Manny Pacquiao và con trai đã chia sẻ với giới truyền thông tại hậu trường California.

Huyền thoại từng giành 8 đai thế giới bày tỏ niềm tự hào về màn trình diễn của Jimuel, nhưng nhấn mạnh rằng nếu muốn tiếp tục thi đấu chuyên nghiệp, con trai ông sẽ phải tham gia tích cực hơn trong quá trình tập luyện.

Cầu thủ bóng rổ Mỹ qua đời vì chấn thương

Ngày 27/11/2025, làng bóng rổ Mỹ đón nhận tin buồn khi Ethan Dietz, cầu thủ ở vị trí tiền phong của Trường Đại học Connors State College, bang Oklahoma, đã ra đi ở tuổi 20.

Dietz bị chấn thương nặng ở đầu trong một trận đấu vào cuối tuần trước và ngay lập tức được chuyển đến bệnh viện để các bác sĩ chuyên khoa cấp cứu.

Tuy nhiên, các bác sĩ không thể cứu sống anh, và Dietz đã qua đời vào thứ Ba vừa qua theo giờ địa phương.

Cha Lando Norris là một trong những người giàu nhất Anh

Ngôi sao F1 Lando Norris sinh ra trong giàu có và gần đây đã quyết định rời Vương quốc Anh để bảo vệ tài sản của mình. Norris thừa nhận rằng việc chuyển tới Monaco, thiên đường thuế nổi tiếng, sẽ khiến anh phải đối mặt với chỉ trích từ dư luận.

Tay đua người Anh hiện vẫn có cơ hội giành chức vô địch F1 tại Grand Prix Qatar, dù vừa bị loại khỏi Grand Prix Las Vegas cuối tuần trước.

Giống như nhiều tay đua F1 khác, Norris bắt đầu sự nghiệp từ karting, môn thể thao tốn kém được cha anh, Adam Norris, tài trợ chủ yếu. Ông Adam hiện sở hữu khối tài sản khoảng 205 triệu bảng.