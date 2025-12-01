Chelsea cầm hòa Arsenal: HLV Arteta tiếc nuối thế hơn người, Maresca chất vấn thẻ đỏ của Caicedo

HLV Arteta và Merino đều tiếc nuối

Dù hơn người từ hiệp 1 trước Chelsea nhưng Arsenal đã bị dẫn bàn trước và chỉ có được 1 điểm nhờ pha đánh đầu gỡ hòa của Mikel Merino. Arsenal do đó đã bị Man City rút ngắn cách biệt còn 5 điểm, và với HLV Mikel Arteta thì đây là một cơ hội bị bỏ lỡ.

HLV Mikel Arteta

"Trận này khó, 2 đội đều chơi quyết liệt và không khoan nhượng. Tôi có thể cảm nhận điều đó trong từng cú xoạc, đối với tôi đây là trận đấu giữa 2 đội mơ về chức vô địch và điều đó là hợp lý với mục tiêu của mỗi bên", HLV Arteta bình luận.

"Chúng tôi bị ghi bàn đầu hiệp 2 và đã phải mất chút thời gian để cân bằng lại cảm xúc. Tôi đã phải nhắc các học trò rằng họ cần kiên nhẫn và tỉ mỉ trong xử lý lẫn tìm cách kéo dãn không gian của đối phương. Bàn thắng của Merino là một bàn thắng hay và sau đó chúng tôi cũng đã có 2-3 cơ hội, tiếc rằng không tận dụng được. Đây thực sự là một cơ hội bị bỏ lỡ".

Arsenal đã bị tới 6 thẻ vàng và có lúc HLV Arteta thay người ở 1 vị trí đã bị thẻ, để rồi người vào thay cũng bị thẻ nốt. Ông chia sẻ: "Ở giờ nghỉ có tận 4 cầu thủ của chúng tôi bị thẻ vàng và tôi đã phải nhắc họ kiềm chế. Ricky (Calafiori) là trường hợp rủi ro nhất và tôi quyết định thay cậu ấy vì Estevao và Neto sẽ tìm cách câu thẻ với Ricky".

Bàn về thẻ đỏ của Caicedo, HLV Arteta nói trọng tài đã đúng. "Đó là một tình huống rất nhanh nhưng mọi người cũng nói ngay từ lúc đó là cậu ta phải bị đuổi rồi", ông cho biết.

Mikel Merino

Người bị Caicedo kê chân trúng mắt cá, Merino, cũng là người ghi bàn gỡ hòa và anh nói sau trận rằng thẻ đỏ đó không có gì phải bàn cãi. "Tôi có thể cảm nhận sự đau đớn ở mắt cá nhưng may là mắt cá của tôi được tập luyện để trở nên dẻo dai nên tôi không lo lắng. Nhưng đó là một pha truy cản rất nguy hiểm", Merino bình luận.

"Chúng tôi đã ghi bàn và tình huống đó được tập gần như hàng ngày. Tôi luôn phải tính toán về điểm mù của trung vệ đối phương, cũng như tấn công bóng bổng khi bóng đạt độ cao lớn nhất có thể. Saka đã tập với tôi nhiều lần và tôi biết cậu ấy sẽ làm gì".

Cũng như người thầy đồng hương, Merino cho rằng Arsenal đáng lẽ phải chơi tốt hơn khi đã hơn người. "Chelsea đá 1-kèm-1 rất quyết liệt và họ chỉ chừa khoảng trống ở một số khu vực nhất định. Chúng tôi không quản lý trận đấu này tốt, đáng lẽ phải đánh giá được ý đồ của họ tốt hơn. Họ vẫn là một đội mạnh, nhưng chúng tôi nhiều lúc không đủ kiên nhẫn và không thực hiện đủ nhiều các quả tạt vào", anh nhận xét.

HLV Maresca: "Đá 11-đấu-11 thì chúng tôi là đội mạnh hơn"

HLV Enzo Maresca sau trận đã bày tỏ sự hài lòng với các học trò và cho rằng nếu không mất người vì thẻ đỏ, kết quả trận đấu có thể đã khác. "Tôi nghĩ chúng tôi đang đi đúng hướng, đây là một màn trình diễn tốt và nếu đá 11-đấu-11 thì chúng tôi đá tốt hơn Arsenal. Chúng tôi luôn cố khai thác không gian hoặc các giải pháp tốt nhất, đặc biệt là khu vực của Estevao và Malo Gusto", ông nói.

HLV Maresca cho rằng nếu Caicedo bị thẻ đỏ vì pha bóng với Merino, trọng tài Premier League cũng nên bắt như vậy với các pha tương tự

"Bóng đá là vậy, chúng tôi phải chấp nhận phản ứng theo tình thế và cách chơi của chúng tôi đã không thay đổi sau khi thiếu người. Khi Liam Delap vào, tôi đã nhắc các cầu thủ lên bóng về phía cậu ấy để tìm không gian. Nhìn chung các cầu thủ đã thực hiện tốt và tôi nghĩ mùa này chúng tôi đá tốt hơn hẳn mùa trước. Hãy xem đến tháng 2 hoặc tháng 3 tới tình hình sẽ đi theo hướng nào".

Tuy nhiên Maresca bày tỏ sự không hài lòng với thẻ đỏ của Caicedo. "Pha này thẻ đỏ thế pha của Bentancur với Reece James thì thế nào? Tại sao một pha bóng thì thẻ đỏ còn pha kia thì không? Tôi cứ cho là tối nay pha đó là thẻ đỏ xứng đáng, vậy có gì khác biệt so với tình huống của Bentancur?", ông chất vấn.