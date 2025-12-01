Chelsea 10 người vẫn khiến Arsenal vất vả: "Quái thú" lu mờ Rice, toàn diện nhất bóng đá Anh

10 người vẫn lấn lướt

Trước khi trận Chelsea – Arsenal diễn ra, đã có rất nhiều cuộc tranh luận Chelsea liệu đã đủ tầm tranh chấp chức vô địch. Tiêu điểm là sự so sánh giữa hàng tiền vệ của hai đội, đặc biệt là cặp Caicedo – Enzo Fernandez với Declan Rice – Zubimendi của Arsenal. 3 trong số đó là những cầu thủ đã có mức phí chuyển nhượng vượt 100 triệu bảng, người còn lại là một nhà vô địch EURO.

Declan Rice và Reece James

Nhưng khi đại chiến tại Stamford Bridge kết thúc, tiền vệ hay nhất của trận đấu là… Reece James. Caicedo bị thẻ đỏ trực tiếp, Enzo có vài pha bóng hay nhưng ảnh hưởng càng ít dần khi trận đấu trôi về cuối, Zubimendi bị thẻ rất sớm và sau đó bị thay ra ở hiệp 2, và Rice dù chơi tốt nhưng đã bị đẩy xuống đá lùi sau khi Zubimendi bị thẻ rồi bị thay ra, Arsenal chỉ trở nên nguy hiểm ở 10 phút cuối khi Rice dâng lên.

James hoàn toàn lấn lướt tất cả, bao gồm cả các đồng đội của anh. James vốn được biết tới là một hậu vệ phải có xu hướng dâng cao tấn công trong sơ đồ 3 trung vệ, hay theo thuật ngữ tiếng Anh là một “wing-back”. Và ngoài ra anh được xem là một cầu thủ rất xui xẻo khi chấn thương đeo bám trong khoảng nửa thập kỷ qua.

Tuy nhiên James đã bắt đầu đá tiền vệ trong khoảng hơn 1 năm nay, và càng gần đây anh càng xuất hiện nhiều hơn trên tuyến giữa Chelsea khi HLV Enzo Maresca cần một nhân tố giúp kiểm soát khu vực giữa sân khi gặp các đối thủ mạnh hoặc những đội đá đông tiền vệ. Trận gặp Arsenal là ví dụ, Maresca gạt sơ đồ 4-2-3-1 quen thuộc sang một bên để xếp 4-3-3 và đặt James bên cạnh Enzo với Caicedo.

Thẻ đỏ của Caicedo mang thêm gánh nặng đè lên vai, nhưng Reece James đã gồng gánh Chelsea trước Arsenal có lợi thế hơn người

Quyết định của HLV người Ý hóa ra có ích về rất nhiều khía cạnh. Tuyến giữa trứ danh của Arsenal bị khống chế và chưa bao giờ Eze lại tỏ ra vô hại như vậy từ khi khoác áo Arsenal. Rice cũng phải kéo về hỗ trợ Zubimendi và các trung vệ làm bóng do bị tuyến trên Chelsea áp sát và James luôn rình phía sau họ để thu hồi bóng. Chưa kể ít nhất 2 hậu vệ của Arsenal đã bị thẻ vàng vì hoặc để James vượt qua, hoặc bị James cướp bóng rồi sắp vượt qua.

Khi Caicedo bị đuổi, James nghiễm nhiên trở thành cầu thủ đánh chặn của Chelsea và anh gần như không để Arsenal lên được pha nào ở trung lộ, ngoại trừ cơ hội của Martinelli ở cuối hiệp 1 (và pha này là do cánh phải Chelsea để cho Rice lọt xuống). Thậm chí anh còn kiêm khâu phát động từ xa để những Garnacho, Neto lên bóng giải tỏa sức ép, và chính James đá phạt góc kiến tạo bàn thắng của Chalobah.

Ngôi sao toàn năng

Bóng đá là cuộc chơi tập thể nhưng trong trận này, sức mạnh của 1 mình Reece James như khiến Chelsea có đủ 11 người trên sân bất chấp Arsenal có lợi thế quân số thực tế. Thậm chí nhìn vào số cú sút Arsenal thực hiện, đây là trận đấu mà Arsenal ngại sút nhất kể từ đầu mùa vì họ hiếm khi có góc đá tốt, kể cả sút xa, do James luôn bao quát cho các trung vệ. Ngay cả cơ hội của Merino ở phút 88 cũng suýt bị James cản được.

Rice đá phạt góc cho đồng đội ghi bàn được thì Reece James cũng làm được

4 tiền vệ còn lại của hai đội mỗi người đều giỏi một vài khâu. Caicedo đánh chặn rất tốt, trong khi Enzo giỏi trong phát động và tấn công tuyến hai. Zubimendi khá bén trong các đường chuyền xuyên tuyến, và Rice là cầu thủ có tổng quãng đường phát triển bóng tốt nhất trong các tiền vệ ở Premier League. Nhưng James thì có đủ khả năng để làm tất cả những sở trường của họ, một "quái thú" của hàng tiền vệ.

Giờ chúng ta có thể hiểu vì sao HLV Thomas Tuchel thích Reece James đến vậy, không chỉ vì là cầu thủ cũ của ông ở cấp CLB. Anh vừa sở hữu sức mạnh cơ bắp ở giữa sân để tranh bóng, vừa là một chuyên gia rê dắt thoát pressing, một chân chuyền phát động từ xa và thậm chí biết ghi bàn khi cần.

Đó là nhờ quá trình trải nghiệm nhiều vị trí của James, anh thời ở đội trẻ đá tiền đạo cắm vì thần tượng Drogba, rồi đá tiền đạo cánh, nhưng lui dần về tuyến giữa trước khi nắm vị trí hậu vệ phải rồi trung vệ lệch phải. James đã được xem là cầu thủ toàn năng nhất trên ĐT Anh bởi chính các đồng đội ngôi sao trên tuyển.

Reece James sẽ là lá bài chiến lược của HLV Tuchel cho ĐT Anh ở World Cup 2026

James chỉ đá 1 trận ở vòng bảng EURO 2021, và sau đó lỡ cả World Cup 2022 lẫn EURO 2024 vì chấn thương dài hạn. Vận mệnh ĐT Anh có lẽ đã khác nếu James không phải vật lộn liên tục với những lần đau đầu gối hay dây chằng? Hiện đang là thời điểm anh duy trì sự khỏe mạnh lâu nhất trong 5 năm qua và HLV Tuchel chắc chắn muốn anh duy trì sự lành lặn cho tới khi đến Bắc Mỹ hè 2026.

Nhưng cho tới khi đó, James vẫn còn mùa giải này để thi đấu. Và Chelsea dường như có đủ lực để cạnh tranh danh hiệu, không ở Premier League thì cũng ở các đấu trường khác, và James sẽ là nhân tố không thể thiếu.