Nóng nhất thể thao sáng 30/11: Bí quyết giúp Djokovic khác biệt phần còn lại

Bí quyết giúp Djokovic khác biệt phần còn lại

Trả lời phỏng vấn trên Ubitennis, Marco Panichi, HLV thể lực của Novak Djokovic giai đoạn 2017-2024 hé lộ khả năng phản xạ - cả về thể chất lẫn thần kinh - chính là yếu tố giúp Nole duy trì đỉnh cao suốt thời gian dài. Nhờ điểm mạnh này, tay vợt cựu số 1 thế giới luôn đọc trận đấu nhanh hơn các đối thủ:

“Với Novak, tôi học được rằng mỗi bài tập đều phải có lý do cụ thể, có mục tiêu và tham số để đo lường tiến bộ. Cậu ấy không chấp nhận những gì mang tính lặp lại: Cậu ấy muốn hiểu mọi thứ. Tốc độ của cậu ấy không chỉ là thể chất, mà còn là tốc độ thần kinh.

Cậu ấy đọc trận đấu nhanh hơn người khác. Mỗi vận động viên có cấu trúc cơ sinh học cá nhân riêng. Sau đó mới đến sức mạnh chức năng, tốc độ, khả năng phản ứng và phòng ngừa chấn thương".

Djokovic là "cây trường sinh" của tennis

Holger Rune sa sút vì thành công quá sớm

Trên "Nothing Major Show", cựu tay vợt Steve Johnson chỉ ra Holger Rune là trường hợp tiêu biểu nhất của việc 1 tay vợt không thể phát triển như kỳ vọng khi đạt thành công quá sớm. Năm 2022, Rune vô địch Paris Masters ở tuổi 19 nhưng chưa thể vươn tầm thành sao lớn như kỳ vọng:

"Việc vô địch Paris Masters khi mới 19 tuổi đẩy Holger Rune vào tâm điểm chú ý nhiều hơn. Giờ thì mọi người mong cậu ấy tiếp tục thắng những giải Masters chỉ vì cậu ấy làm được điều đó từ khi còn quá trẻ, và thật khó để đáp ứng kỳ vọng ấy tuần này qua tuần khác".

Jake Paul tập với nhà vô địch boxing trước đại chiến Anthony Joshua

Mới đây, Jake Paul đã đăng lên Instagram cá nhân bức ảnh với 3 người bạn tập trước thềm đại chiến với "Quyền vương" Anthony Joshua. Những người bạn tập của cựu Youtuber gồm võ sĩ Jared Anderson, Frank Sanchez và nhà vô địch thế giới 2 hạng cân Lawrence Okolie.

Theo kế hoạch, trận đấu biểu diễn giữa Jake Paul và Anthony Joshua diễn ra vào ngày 19/12 tại Trung tâm Kaseya (Miami, Mỹ). 2 võ sĩ thi đấu trong 8 hiệp, mỗi hiệp 3 phút ở hạng cân nặng.

Norris khiêu khích Verstappen

Trả lời truyền thông trước thềm Qatar GP, Lando Norris đã lên tiếng mỉa mai Max Verstappen, sau khi nhà đương kim vô địch tuyên bố sẽ giành chức vô địch F1 năm nay dễ dàng nếu cầm chiếc xe McLaren của tay đua người Anh: "Tất nhiên là tôi biết Max nói gì, nhưng anh ta không bao giờ là mối đe dọa quá lớn cả".

Hiện Norris đang dẫn trước 22 điểm so với người đồng đội Oscar Piastri của và 25 điểm so với Verstappen, trong bối cảnh mùa giải chỉ còn 2 chặng.