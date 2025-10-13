Mê mệt với vóc dáng nóng bỏng của bạn gái nhà vô địch Thượng Hải Masters

Valentin Vacherot vừa gây chấn động tại Thượng Hải Masters 2025 khi đánh bại cả Novak Djokovic lẫn Holger Rune trên con đường vô địch. Ở chung kết Vacherot đã vượt qua người anh họ Arthur Rinderknech với tỷ số 6-3, 6-4 để đăng quang.

Tay vợt người Công quốc Monaco nhảy vọt 164 bậc, lên vị trí thứ 40 trên bảng xếp hạng ATP Live. Tay vợt người Monaco cũng bỏ túi 1,1 triệu USD tiền thưởng, gần gấp đôi tổng số tiền anh kiếm được trong toàn bộ sự nghiệp trước đó (594.077 USD).

Emily Snyder, "hậu phương vững chắc" của Vacherot

Ngay lập tức, tay vợt người Monaco trở thành tâm điểm sự chú ý từ giới mộ điệu. Bạn gái xinh đẹp của tay vợt này, Emily Snyder cũng rơi vào cảnh tương tự. Mỹ nhân tóc vàng người Mỹ được coi là "hậu phương vững chắc" của Vacherot khi sẵn sàng bỏ lại tất cả mọi thứ phía sau để tiếp lửa cho Vacherot từ khán đài.

Emily Snyder sinh ra tại Mỹ và tốt nghiệp bằng cử nhân tại đại học Bắc Carolina. Sau khi quen Vacherot vào năm 2023, cô gái xinh đẹp quyết định chuyển sang Monaco sinh sống cùng bạn trai. Hiện tại, Snyder đang theo học ngành quản lý thể thao của đại học quốc tế Monaco.

Chùm ảnh về Emily Snyder, bạn gái của nhà vô địch Thượng Hải Masters 2025, Valentin Vacherot

Vacherot ăn mừng danh hiệu vô địch Thượng Hải Masters cùng bạn gái