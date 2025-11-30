"Messi Iran" 5 tuổi đã có cơ bụng 6 múi, đi bóng như dính vào chân giờ ra sao?

Arat Hosseini, cậu bé Iran sinh năm 2013, từng khiến thế giới sửng sốt khi cậu được 5 tuổi đã có cơ bụng 6 múi cuồn cuộn và kỹ năng đi bóng lắt léo như "dính vào chân", được mệnh danh là "Messi Iran" hay "Mini Messi". Những video cậu trồng cây chuối, đi tay, leo tường kết hợp rê bóng bứt phá nhanh chóng lan truyền trên Instagram, thu hút hơn 6 triệu follower, thậm chí Lionel Messi còn trực tiếp bình luận.

Đến năm 2025, ở tuổi 12, Arat vẫn là hiện tượng, đang chuẩn bị bước vào bóng đá chuyên nghiệp tại Iran với sự theo dõi từ Liverpool, Barcelona và Real Madrid.

Arat Hosseini có cơ bụng 6 múi và khả năng chơi bóng tuyệt vời

🏋️‍♂️⚽ Hành trình từ "Hercules nhí" đến thần đồng bóng đá

Cha của Arat, Mohamed Hosseini, nhận ra tài năng đặc biệt của con từ khi cậu còn chập chững, quyết định bỏ việc để huấn luyện toàn thời gian. Từ 3-5 tuổi, Arat tập gym khắc nghiệt, giữ thăng bằng trên vật nhỏ, thực hiện các động tác khó như chuyên gia, kết hợp chế độ ăn nghiêm ngặt để có thân hình cơ bắp và cơ bụng nổi bật so với trẻ cùng tuổi.

Video khoe sức mạnh của cậu lan truyền toàn cầu, nhiều người so sánh Arat với "Hercules nhí" Richard Sandrak, nhưng cũng dấy lên tranh cãi về rủi ro sức khỏe.

Chuyển sang bóng đá từ 6 tuổi, Arat thể hiện kỹ năng đi bóng, tốc độ và kiểm soát bóng vượt trội. Cậu từng gửi video biểu diễn, cú móc "xe đạp chổng ngược" tặng Messi và nhận phản hồi: "Cảm ơn cậu bé!".

Gia đình chuyển đến Liverpool (Anh) năm 2019-2020, Arat gia nhập Liverpool FC Academy, nhưng đại dịch COVID-19 buộc họ trở về Iran.

Huấn luyện chủ yếu do cha Arat đảm nhiệm, mẹ hỗ trợ tinh thần. Dù bị tranh cãi về sức khỏe, cha Arat khẳng định con chỉ luyện tập khắc nghiệt, không dùng doping.

Cậu nhóc đang được nhiều CLB lớn châu Âu quan tâm, trong đó có Real và Barca

🌟👟 Ngôi sao 12 tuổi, mơ thi đấu cho Barcelona và Real Madrid

Năm 2025, Arat thi đấu tại Alida FC (Iran), thể hiện khả năng chỉ huy đội bóng, sáng tạo tấn công, chuyền bóng và ghi bàn ấn tượng. Cậu nhận giải Global Child Prodigy Awards 2025 nhờ kết hợp gymnastics và bóng đá. Video mới nhất cho thấy Arat đi bóng qua hậu vệ dễ dàng, vẫn giữ thể hình gym hỗ trợ chơi bóng.

Barcelona và Real Madrid tiếp tục quan sát, trong khi cậu tập cá nhân cùng HLV riêng từ Sepahan SC. Arat thường đăng ảnh mặc áo Barca, thể hiện tình yêu với đội bóng. Video tháng 10/2025 so sánh cậu với các con của Messi, nhấn mạnh hành trình từ bé tập gym đến tiền đạo tương lai. Cha Arat chia sẻ: "Con tôi còn trẻ, cần phát triển thêm trước khi sang châu Âu, hiện tập trung kỹ thuật và phối hợp đồng đội".

Hào quang Arat đi kèm áp lực, cường độ tập luyện cao có thể cướp tuổi thơ, gây áp lực tâm lý. Chuyên gia khuyên cân bằng vui chơi và rèn luyện để tránh chấn thương dài hạn.