Nóng nhất thể thao sáng 13/9: Tay vợt Nga Khachanov bất ngờ chỉ trích Zverev

Tay vợt Nga Khachanov bất ngờ chỉ trích Zverev

Karen Khachanov thừa nhận khó chịu với thói quen đập bóng nhiều lần trước khi giao của Alexander Zverev. Tay vợt Nga cho rằng không chỉ anh mà nhiều đối thủ cũng bị ảnh hưởng bởi cách chuẩn bị kéo dài của Zverev.

Zverev đang thi đấu ấn tượng

Ở bán kết US Open, Khachanov chỉ có hai cơ hội break và tận dụng được một lần, trước khi thua hạt giống số 1 với các tỷ số 3-6, 6-7, 6-7. Dù vậy, Khachanov thừa nhận Zverev không phạm luật nếu giao bóng trước khi đồng hồ thời gian kết thúc. “Nếu nằm trong luật, tôi không thể phàn nàn”, anh nói.

Rybakina không tự gây áp lực trước trận chung kết US Open

Elena Rybakina khẳng định cô sẽ không tạo thêm áp lực cho bản thân trước cuộc đối đầu Aryna Sabalenka ở chung kết US Open. Tay vợt Kazakhstan vừa có giải đấu ấn tượng khi giành ngôi số 1 thế giới sau vòng bán kết, trước khi đánh bại Coco Gauff để lần đầu vào chung kết tại Flushing Meadows.

Đây là lần thứ 18 Rybakina chạm trán Sabalenka và cũng là lần thứ ba họ gặp nhau ở chung kết Grand Slam. “Ngay cả nếu có chuyện gì không ổn, tôi vẫn còn những cơ hội khác từ nay đến cuối năm”, Rybakina chia sẻ.

Hamilton bất ngờ thay đổi thái độ sau vụ va chạm Leclerc

Lewis Hamilton đã có sự thay đổi đáng chú ý sau những căng thẳng với Charles Leclerc tại Monza. Trước đó, tay đua người Anh bức xúc với cách Ferrari xử lý cuộc đua và cho rằng anh cần được ưu tiên để duy trì hy vọng vô địch.

Tuy nhiên, tại chặng đua ở Madrid, Hamilton không còn thể hiện thái độ gay gắt như trước. Sau vụ va chạm với Leclerc, anh từng yêu cầu Ferrari đưa ra những “quy tắc ứng xử” rõ ràng giữa hai tay đua. Dù chưa nhận được điều mong muốn, Hamilton dường như đã lựa chọn cách tiếp cận mềm mỏng hơn.

Ngannou đáp trả Dana White sau màn công kích mới

Francis Ngannou đã lên tiếng đáp trả Dana White sau khi giám đốc điều hành của UFC tiếp tục công kích anh. Mối quan hệ giữa hai bên xấu đi kể từ khi Ngannou rời UFC năm 2023 sau khi không đạt thỏa thuận gia hạn hợp đồng. Khi đó, võ sĩ Cameroon ra đi với tư cách nhà vô địch hạng nặng.

Mới đây, White gọi Ngannou là “người xấu” và khẳng định ông không muốn làm ăn với những người như vậy. Ngày thứ Sáu, Ngannou đáp trả bằng một bài đăng ngắn trên mạng xã hội. Trước đó, White từng tuyên bố UFC đã đưa ra đề nghị hợp đồng rất lớn để giữ chân cựu vô địch.

Ryan Garcia bình thản đối đầu Conor Benn

Ryan Garcia và Conor Benn đã có lần chạm mặt cuối cùng trước trận tranh đai WBC hạng bán trung tại Las Vegas. Dù liên tục khẩu chiến trong thời gian chuẩn bị, hai võ sĩ lại giữ thái độ khá bình tĩnh ở buổi cân chính thức. Garcia xuất hiện cùng huyền thoại WWE Rey Mysterio, người mang theo lá cờ Mexico. Khi đối mặt Benn, Garcia liên tục nhún nhảy trong lúc đối thủ đứng yên.