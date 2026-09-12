Alcaraz gục ngã vì "lời nguyền" 18 năm ở US Open

Trận tứ kết US Open 2026, biến đương kim vô địch Carlos Alcaraz thành nạn nhân tiếp theo của quy luật tàn nhẫn nhất lịch sử quần vợt đương đại tại New York. Ngôi sao người Tây Ban Nha gục ngã trước tay vợt chủ nhà Ben Shelton sau 5 set đấu nghẹt thở 6-7(5), 6-1, 6-3, 1-6, 7-6(7), chính thức khép lại tham vọng bảo vệ vương vị.

“Lời nguyền Federer” tiếp tục ám ảnh US Open

Cuộc đọ sức đỉnh cao tại Arthur Ashe Stadium đã biến thành một cuộc marathon thể lực kinh điển và đi vào lịch sử khi kết thúc vào lúc 3h33 sáng 9/9. Suốt gần 4 tiếng rưỡi rượt đuổi kịch tính, Alcaraz dù rất kiên cường nhưng việc thiếu cảm giác bóng đỉnh cao do hệ quả từ chấn thương cổ tay phải khiến anh hụt hơi ở những thời điểm quyết định. Sự bùng nổ của Shelton cùng những cú giao bóng sấm sét trước sự cổ vũ cuồng nhiệt từ khán giả nhà đã tiễn nhà đương kim vô địch rời cuộc chơi sau loạt tie-break cân não ở set 5.

Lời nguyền vô hình quật ngã các nhà vô địch suốt 18 năm

Thất bại của Alcaraz tiếp tục nối dài chuỗi thống kê kỳ bí. Kể từ sau kỷ nguyên thống trị của Roger Federer (2004–2008), chưa một tay vợt nam nào bảo vệ thành công ngôi vương tại New York. Suốt gần hai thập kỷ qua, "lời nguyền Federer" đã lần lượt đánh bại mọi nhà vô địch theo những kịch bản khác nhau:

- Gục ngã trước cửa thiên đường: Federer (2009), Nadal (2011), Djokovic (2012, 2013) và Sinner (2025) kiên cường lọt vào đến trận chung kết năm kế tiếp nhưng đều phải ôm hận ra về.

- Rủi ro và chấn thương bủa vây: Del Potro (2010), Wawrinka (2017) và Thiem (2021) thậm chí không thể tham dự giải đấu năm sau vì chấn thương nặng. Đỉnh điểm là năm 2020, Djokovic bị loại đáng tiếc vì lỗi đánh bóng trúng trọng tài dây.

- Bị loại sớm đầy bất ngờ: Medvedev (2022) dừng bước ở vòng 4, Djokovic (2024) ngã ngựa từ vòng 3, và nay đến lượt Alcaraz gục ngã ở vòng tứ kết.

Áp lực thể lực cuối mùa và vẻ đẹp của tinh thần

Thực tế, US Open diễn ra vào cuối mùa giải, thời điểm thể trạng của các ngôi sao đã chạm ngưỡng kiệt quệ sau chuỗi giải đấu liên tục trên nhiều mặt sân. Sân cứng New York lại đòi hỏi những bước chạy nặng nề, trực tiếp làm tăng nguy cơ chấn thương và bào mòn thể lực.

Dù ban huấn luyện Alcaraz có phàn nàn về lịch thi đấu muộn ảnh hưởng đến đồng hồ sinh học, nhưng cả người thắng lẫn người thua đều để lại hình ảnh đẹp. Alcaraz mỉm cười chấp nhận thất bại và chúc mừng đối thủ, trong khi Ben Shelton không ngớt lời ca ngợi ngôi sao người Tây Ban Nha là một "quái thú" đích thực của làng banh nỉ.

Giải đấu năm nay chắc chắn sẽ chào đón một nhà vua mới. "Lời nguyền" 18 năm vẫn giữ nguyên giá trị như một bức tường thành bất khả xâm phạm.