Zverev - Shelton lập vô số kỷ lục, bật tung cảm xúc trước chung kết US Open

Trận chung kết US Open 2026 hứa hẹn sẽ là một trong những màn đối đầu bùng nổ và đáng chờ đợi của lịch sử giải đấu. Không chỉ bởi tính chất căng thẳng của một trận tranh ngôi vương Grand Slam, mà còn bởi cả hai đại diện góp mặt, hạt giống số 1 Alexander Zverev và "niềm hy vọng chủ nhà" Ben Shelton đều vừa bước qua loạt trận bán kết đầy cảm xúc với các kỷ lục ấn tượng.

Shelton viết tiếp giấc mơ Mỹ khi lần đầu góp mặt ở chung kết Grand Slam ngay trên sân nhà

Ben Shelton: Kẻ thách thức thuận tay trái và hành trình kiên cường

Vượt qua người đồng hương Frances Tiafoe trong một trận bán kết kịch tính, tay vợt người Mỹ Shelton đã chính thức điền tên mình vào trận đấu cuối cùng, đồng thời thiết lập nên những cột mốc lịch sử đáng nhớ:

- Bộ tứ tay trái thế kỷ: Với việc lọt vào chung kết, Shelton trở thành tay vợt thuận tay trái thứ 4 lọt vào một trận chung kết Grand Slam trong thế kỷ này (tính từ năm 2000), đứng chung hàng ngũ với các huyền thoại và tên tuổi lớn gồm Goran Ivanisevic, Mariano Puerta và Rafael Nadal. Lối đánh góc rộng (Angle) đầy biến ảo của anh đang là vũ khí hủy diệt mọi đối thủ.

- Hành trình vượt khó kiên cường: Để chạm tay vào tấm vé chung kết Grand Slam đầu tiên trong sự nghiệp, Shelton đã phải tiêu tốn không ít mồ hôi. Anh đã để thua tổng cộng 105 game đấu từ đầu giải. Trong thế kỷ 21, chỉ có đúng 3 tay vợt để mất nhiều game hơn Shelton trên đường vào trận chung kết Grand Slam đầu tiên là Marat Safin (110 game - US Open 2000), David Nalbandian (109 game - Wimbledon 2002) và Milos Raonic (108 game - Wimbledon 2016). Sự cổ vũ cuồng nhiệt (Buoyed) từ khán giả nhà đang là bệ phóng tâm lý cực đại cho chàng trai trẻ này.

Phát biểu đầy phấn khích sau trận đấu, Shelton chia sẻ: "Được chơi trận chung kết Grand Slam ngay trên quê hương là giấc mơ từ thuở nhỏ của tôi. Tôi biết mình đã mất nhiều năng lượng và để thua nhiều game, nhưng tinh thần của tôi đang ở mức cao nhất. Khán giả New York đã tiếp thêm sức mạnh cho tôi, và tôi sẵn sàng cháy hết mình cho trận đấu cuối cùng".

Zverev quyết tâm hạ Shelton, hướng tới danh hiệu Grand Slam thứ hai trong mùa giải

Alexander Zverev: Bản lĩnh và cái duyên kỳ lạ

Ở nhánh đấu bên kia, Zverev tiếp tục khẳng định vị thế của hạt giống số 1 bằng chiến thắng bản lĩnh trước Karen Khachanov. Ở tuổi 29 và 123 ngày, tay vợt người Đức hướng tới danh hiệu lớn tiếp theo và khắc tên mình vào sách kỷ lục theo cách vô cùng đặc biệt:

- Vị vua đa sân đấu ở tuổi sắp 30: Zverev là tay vợt lớn tuổi thứ hai trong thế kỷ này lọt vào các trận chung kết Grand Slam trên cả ba mặt sân khác nhau (đất nện, cỏ, cứng) trong cùng một mùa giải, chỉ xếp sau Novak Djokovic (người làm được vào các năm 2021 và 2023). Đáng chú ý, Zverev chính là tay vợt lớn tuổi nhất lịch sử chạm tay vào cột mốc vĩ đại này lần đầu tiên trong sự nghiệp. Khát vọng vươn lên của ngôi sao người Đức chưa bao giờ mãnh liệt hơn thế.

- Nhánh đấu kỳ lạ nhất lịch sử: Kể từ khi bảng xếp hạng ATP ra đời vào năm 1973, Zverev (tại Roland Garros và US Open năm nay) là tay vợt thứ hai trong lịch sử lọt vào nhiều trận chung kết Grand Slam trong cùng một mùa giải mà không phải đối đầu với bất kỳ tay vợt nào thuộc top 20 ATP trên đường đi. Người duy nhất từng có hành trình tương tự là Roger Federer vào năm 2008 (tại Roland Garros và Wimbledon).

Zverev hài hước tuyên bố sau trận bán kết: "Tôi biết Frances hay Ben đều là những đứa con cưng của New York và được khán giả yêu mến cuồng nhiệt. Nhưng mục tiêu của tôi đến đây là để chiến thắng. Hy vọng rằng tôi có thể khiến 'Giấc mơ Mỹ' của họ phải tạm gác lại vào ngày Chủ nhật tới. Tôi đã có danh hiệu Grand Slam đầu tiên tại Paris năm nay nên áp lực tâm lý từ quá khứ đã được cởi bỏ hoàn toàn".