Sabalenka - Rybakina đại phá nhiều cột mốc lịch sử, đấu nảy lửa chung kết US Open

Sau hai trận bán kết rực lửa tại Flushing Meadows, Aryna Sabalenka và Elena Rybakina không chỉ giành vé vào chơi trận đấu cuối cùng mà còn cùng nhau tạo nên một cơn địa chấn thống kê, phá vỡ hàng loạt kỷ lục vô tiền khoáng hậu của Kỷ nguyên Mở trước trận chung kết trong mơ tại US Open 2026.

Sabalenka và Rybakina tạo nên trận chung kết trong mơ tại US Open 2026

Bản lĩnh của những nữ hoàng sân cứng

Ở trận bán kết đầu tiên, hạt giống số 1 Aryna Sabalenka đã dập tắt hy vọng của nước chủ nhà khi đánh bại Jessica Pegula với tỷ số thuyết phục 7-5, 6-2. Ngay sau đó, hạt giống số 2 Elena Rybakina cũng tạo nên một màn lội ngược dòng ngoạn mục trước nhà cựu vô địch Coco Gauff với các tỷ số 3-6, 6-4, 6-4.

Chiến thắng của hai tay vợt hàng đầu đã thiết lập nên trận chung kết trong mơ, nơi những giới hạn lịch sử của quần vợt thế giới chính thức bị xô đổ.

Đại phá những cột mốc lịch sử vĩ đại

Trận chung kết US Open 2026 sẽ đi vào lịch sử như một trong những cuộc đối đầu vĩ đại nhất dựa trên những thông số vừa được thiết lập:

Sabalenka vượt mặt Novak Djokovic trên mặt sân cứng: Với việc lọt vào trận chung kết, Aryna Sabalenka trở thành tay vợt đầu tiên trong lịch sử Kỷ nguyên Mở (tính cả nam lẫn nữ) đạt cột mốc lọt vào 8 trận chung kết Grand Slam sân cứng liên tiếp mà cô tham dự (tính từ Australian Open 2023). Thống kê siêu phàm này chính thức vượt qua kỷ lục 7 lần liên tiếp của các huyền thoại Steffi Graf, Martina Hingis và "Vua sân cứng" Djokovic.

Đứng chung mâm với các huyền thoại giữ ngôi số 1: Sabalenka cũng trở thành tay vợt thứ 5 kể từ năm 1988 lọt vào từ 5 trận chung kết Grand Slam trở lên khi đang giữ ngôi vị Số 1 thế giới, sánh vai cùng các tên tuổi vĩ đại: Steffi Graf (20 lần), Serena Williams (14 lần), Monica Seles và Martina Hingis (9 lần).

Rybakina tiệm cận kỷ lục của Serena Williams: Bằng cách hạ gục cựu vương Gauff, Rybakina đã có chiến thắng thứ 8 trước các cựu vô địch Grand Slam. Cô hiện là 1 trong 2 tay vợt còn đang thi đấu duy nhất lịch sử đánh bại được các cựu vương tại cả 4 giải Grand Slam, người còn lại là huyền thoại Serena Williams.

Tái hiện chương sử vàng sau 32 năm: Kể từ khi Australian Open chuyển sang mặt sân cứng vào năm 1988, đây mới là lần thứ hai trong lịch sử có một cặp đấu gặp nhau ở cả trận chung kết Australian Open và US Open trong cùng một mùa giải. Cặp đôi duy nhất làm được điều này trước đó là Steffi Graf và Arantxa Sánchez Vicario (mùa giải 1994).

Hai nữ hoàng sân cứng Rybakina và Sabalenka dự kiến tạo ra trận đấu khó đoán

Trận chiến nữ hoàng và khát khao tối thượng

Bất kể kết quả trận chung kết ra sao, Elena Rybakina sẽ chính thức vươn lên ngôi vị số 1 thế giới trên bảng xếp hạng WTA vào 14/9, chấm dứt 99 tuần thống trị liên tiếp của Sabalenka. Đây là lần đầu tiên Rybakina chạm tay vào ngôi hậu thế giới.

Tuy nhiên, tay vợt người Kazakhstan khẳng định cô chỉ tập trung vào chiếc cúp vô địch: "Ngôi vị số 1 ngay lúc này chỉ là một con số, mục tiêu lớn nhất của tôi là vô địch giải đấu. Tôi chắc chắn cần phải nâng cấp lối chơi của mình trong trận chung kết".

Phía bên kia chiến tuyến, Sabalenka đang hướng tới cú "hat-trick" vô địch US Open 3 năm liên tiếp kể từ thời Serena Williams (2012-2014) và đang sở hữu chuỗi 19 trận thắng liên tiếp tại giải đấu này. Sabalenka tuyên bố đanh thép: "Đối với tôi, các giải Grand Slam giống như cú hích cuối cùng của mùa giải. Tôi cực kỳ khao khát được lọt vào trận chung kết, và dĩ nhiên, tôi muốn đi đến tận cùng con đường".

Trận chung kết đơn nữ lịch sử giữa Aryna Sabalenka và Elena Rybakina sẽ diễn ra vào khoảng 3h ngày 13/9/2026 (giờ Việt Nam) tại sân trung tâm Arthur Ashe. Đây hứa hẹn sẽ là trận đấu rực lửa xem ai mới là nữ hoàng sân cứng thực sự của mùa giải 2026.