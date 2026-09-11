Mỹ nhân tennis triệu đô của ông Donald Trump và vết nhơ không thắng nổi trận nào

Trong lịch sử quần vợt, hiếm có tay vợt nào sở hữu xuất phát điểm như phim Hollywood nhưng lại nhận kết cục kỳ lạ như Monique Viele. Thập niên 1990, cô gái người Mỹ nổi lên như hiện tượng toàn cầu nhờ tài năng thiên bẩm và nhan sắc tựa búp bê.

Truyền thông thời bấy giờ gọi cô là "Britney Spears của làng banh nỉ". Thế nhưng, đằng sau sự hậu thuẫn của tỷ phú Donald Trump là một thực tế phũ phàng: Cả sự nghiệp chuyên nghiệp, Viele không thắng nổi một trận nào.

Monique Viele từng được kỳ vọng trở thành ngôi sao quần vợt đình đám của nước Mỹ

Thần đồng triệu đô và bệ phóng của Donald Trump

Monique Viele bộc lộ năng khiếu từ năm 7 tuổi với đặc điểm dị biệt là có thể giao bóng mạnh 180 km/h bằng cả hai tay. 9 tuổi, cô được HLV huyền thoại Nick Bollettieri đón về học viện tại Florida. Đến năm 13 tuổi, cô thâu tóm danh hiệu vô địch giải U18 Florida mở rộng.

Nhận thấy tiềm năng thương mại khổng lồ, công ty quản lý T Management của Donald Trump đã nhanh chóng độc quyền khai thác hình ảnh của cô. Ông Trump giúp cô gái chưa đầy 15 tuổi giành bản hợp đồng tài trợ trị giá 1,8 triệu USD với hãng Fila. Từ đây, Viele bước vào thế giới thượng lưu, trình diễn thời trang New York, làm giám khảo Miss Teen Mỹ và hát hit "Baby One More Time" của Britney Spears tại các sự kiện lớn.

Bi kịch sân đấu và lời mắng nhiếc cay đắng

Sự nổi tiếng quá sớm vô tình trở thành con dao hai lưỡi. Gia đình Viele thậm chí đã kiện WTA ra tòa để nới lỏng quy định giới hạn độ tuổi, giúp cô có trận chuyên nghiệp đầu tiên tại Tokyo năm 14 tuổi.

Nhưng áp lực từ 10.000 khán giả đã đè bẹp thần đồng trẻ. Viele thua chóng vánh 3-6, 1-6 trước Jane Chi trong trạng thái hoảng loạn, khó thở. Nhiều năm sau, cô tiết lộ ngay sau trận thua đó, HLV danh tiếng Rick Macci đã thẳng thừng mắng cô là "nỗi thất vọng lớn nhất thế giới" vì làm tổn thất nhiều tiền. Áp lực truyền thông cùng những lời đe dọa lấy mạng bắt đầu bủa vây cuộc sống của Viele.

Công ty của đương kim Tổng thống Mỹ Donald Trump từng quản lý tay vợt Viele từ năm 1999 đến năm 2002

Nốt lặng ở tuổi 17

Khi sự nghiệp bế tắc, bi kịch gia đình ập đến. Năm cô 16 tuổi, người cha mắc bệnh ung thư đại trực tràng giai đoạn cuối và qua đời vào năm 2002. Sự ra đi của ông để lại khoản nợ y tế gần 1 triệu USD. Toàn bộ số tiền tài trợ từ Fila và hoạt động thương mại thời Donald Trump đã được dùng sạch để chi trả chi phí chạy chữa cho cha.

Kiệt sức vì chấn thương cổ tay và mất chỗ dựa tinh thần, Viele treo vợt vào tháng 9/2002 ở tuổi 17. Thành tích của cô để lại một con số 0 tròn trĩnh. Chưa từng thắng một trận nào tại các giải đấu chính thức thuộc WTA Tour, thứ hạng cao nhất chỉ là 817 thế giới.

Giờ đây ở tuổi 41 và đã làm mẹ, Viele bình thản nhìn lại quá khứ. Cô không oán trách ai và tự an ủi rằng số tiền kiếm được lúc nhỏ đã giúp lo liệu cho người cha quá cố. Dẫu vậy, vết gợn lớn nhất của "Britney Spears quần vợt" vẫn là việc tuổi thơ bị biến thành món hàng trưng bày quá sớm, khiến một tài năng thiên bẩm mãi mãi không thể nở rộ.