Chung kết đỉnh cao US Open: Sabalenka đấu Rybakina, đại chiến vì ngôi hậu lịch sử

Aryna Sabalenka và Elena Rybakina tái ngộ trong trận chung kết US Open 2026 (3h, 13/9), hơn 7 tháng sau cuộc đối đầu tại chung kết Australian Open. Một bên đứng trước cơ hội lập hat-trick tại New York, bên kia chuẩn bị trở thành số 1 thế giới. Nhưng khi bước vào Arthur Ashe, mọi lợi thế trên bảng xếp hạng có thể trở nên vô nghĩa.

Sabalenka và Rybakina tái ngộ ở chung kết US Open 2026, hơn 7 tháng sau màn so tài tại chung kết Australian Open

Sabalenka săn cú hat-trick lịch sử

Sabalenka bước vào trận chung kết với tư cách đương kim vô địch hai năm liên tiếp. Nếu đánh bại Rybakina, tay vợt Belarus sẽ trở thành người đầu tiên kể từ Serena Williams giai đoạn 2012-2014 vô địch US Open ba năm liên tiếp.

New York đang là sân khấu đặc biệt của Sabalenka. Cô đã thắng 20 trận liên tiếp tại US Open, đồng thời sở hữu thành tích 31-2 tại giải kể từ năm 2022. Đây cũng là trận chung kết Grand Slam sân cứng thứ tám liên tiếp của Sabalenka.

Hành trình năm nay càng củng cố vị thế đó. Sabalenka lần lượt vượt qua Camila Osorio, Polina Iatcenko, Kamilla Rakhimova, Taylor Townsend, Linda Noskova và Jessica Pegula. Trận tứ kết với Noskova là thử thách lớn nhất khi cô phải thắng set quyết định bằng super tie-break 10-7. Sau đó, Sabalenka đánh bại Pegula 7-5, 6-2 ở bán kết.

Theo WTA, Sabalenka đã có 170 winner, nhiều nhất giải, cùng 25 break point chuyển hóa thành công, cũng dẫn đầu nội dung nữ. Hiệu số winner so với lỗi tự đánh hỏng tại các Grand Slam năm nay của cô lên tới +141, tốt nhất giải.

Điểm đáng ngại nhất với Rybakina là Sabalenka đang kết hợp sức mạnh với độ ổn định tốt hơn. Cô có thể tăng tốc từ cả hai biên, đánh bóng sớm và liên tục đẩy đối thủ vào thế phòng thủ.

Rybakina: Từ chấn thương đến trận chung kết đầu tiên

Con đường của Rybakina khác hẳn. Ba tuần trước US Open, cô dính chấn thương mắt cá chân trái tại Cincinnati và từng gặp khó khăn ngay cả khi đi lại. Tuy nhiên, tay vợt Kazakhstan đã vượt qua Thea Frodin, Jessica Bouzas Maneiro, Yuliia Starodubtseva, Naomi Osaka, Zheng Qinwen và Coco Gauff để lần đầu vào chung kết New York.

Đáng chú ý, Rybakina hai lần ngược dòng trước Zheng và Gauff. Ở bán kết, cô thua Gauff 3-6 trong set đầu nhưng thắng liền hai set sau với cùng tỷ số 6-4.

Khả năng giữ bình tĩnh ở những thời điểm quyết định là điểm sáng lớn nhất của Rybakina. Cùng với đó là vũ khí quen thuộc: giao bóng. Cô đã có 42 ace, chỉ sau Noskova, và tung ra 143 winner, đứng thứ ba toàn giải.

Nếu cú giao bóng đầu tiên đạt hiệu quả cao, Rybakina có thể khiến Sabalenka rất khó tạo áp lực. Nhưng chỉ cần tỷ lệ giao bóng giảm hoặc những cú đánh đầu tiên thiếu chiều sâu, thế trận có thể nhanh chóng nghiêng về phía nhà đương kim vô địch.

Lần thứ 18 đối đầu, ký ức Melbourne trở lại

Đây là lần thứ 18 Sabalenka và Rybakina gặp nhau ở cấp độ WTA. Sabalenka dẫn 10-7, đồng thời nhỉnh hơn 7-5 trên sân cứng ngoài trời. Hai người từng gặp nhau ở hai trận chung kết Grand Slam và mỗi bên thắng một lần: Sabalenka thắng Australian Open 2023, còn Rybakina trả món nợ tại Melbourne đầu năm 2026.

Chiến thắng đó vẫn là một ký ức đáng giá với Rybakina. Cô từng bị dẫn 0-3 trong set quyết định nhưng vẫn lội ngược dòng đánh bại Sabalenka. Tuy nhiên, Sabalenka nhanh chóng đáp trả bằng hai chiến thắng tại Indian Wells và Miami.

Vì thế, trận chung kết US Open là chương tiếp theo của một cuộc đối đầu ngày càng cân bằng.

Đây là lần thứ 18 Sabalenka và Rybakina gặp nhau ở cấp độ WTA

Ngôi số 1 đã có chủ, chiếc cúp mới là phần thưởng

Một nghịch lý thú vị: bất kể kết quả chung kết, Rybakina vẫn sẽ lên số 1 thế giới vào thứ Hai tuần sau, chấm dứt 99 tuần liên tiếp Sabalenka đứng trên đỉnh. Điều đó giúp tay vợt Kazakhstan bước vào trận đấu mà không còn phải bận tâm đến cuộc đua ranking.

Sabalenka lại có mục tiêu rõ ràng hơn: chiếc cúp và lịch sử. Chiến thắng sẽ mang về Grand Slam thứ năm trong sự nghiệp, đồng thời hoàn tất cú hat-trick US Open.

Dự đoán kết quả: Sabalenka thắng Rybakina 2-1, hoàn tất cú hat-trick US Open

Chìa khóa trận đấu nhiều khả năng nằm ở giao bóng và hai, ba cú đánh đầu tiên. Rybakina có khả năng kéo trận đấu vào những set sít sao nếu giao bóng đạt phong độ cao, nhưng Sabalenka đang có sự ổn định nhỉnh hơn, ít phải chịu sức ép thể lực hơn và đặc biệt sở hữu thành tích đáng sợ tại New York.

Kinh nghiệm ở các trận chung kết US Open cùng khả năng gây áp lực liên tục từ cuối sân có thể giúp Sabalenka chiếm ưu thế ở những điểm số quyết định.