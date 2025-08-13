Nóng nhất thể thao sáng 13/8: Bảo tàng Rafael Nadal đón lượng khách kỷ lục

Bảo tàng Rafael Nadal đón lượng khách kỷ lục

Theo Tennis World, Bảo tàng Rafael Nadal đạt lượng khách kỷ lục trong 12 tháng qua khi đón tiếp 107.000 lượt khách. Bảo tàng này được mở vào năm 2016 và lưu lại những khoảnh khắc đẹp nhất và những kỷ vật khó quên trong sự nghiệp quần vợt của "Vua đất nện". Du khách cũng rất thích thú với cơ hội trúng thưởng vợt, băng đầu hoặc giày của Nadal từng dùng tại Roland Garros.

Rafael Nadal tại bảo tàng của chính mình

UFC sẽ tổ chức thi đấu tại Nhà Trắng

Trong cuộc phỏng vấn mới nhất, Chủ tịch của UFC, Dana White xác nhận giải đấu này sẽ tổ chức sự kiện tại Nhà Trắng vào ngày 4/7/2026 nhân kỷ niệm 250 năm thành lập nước Mỹ. "Ông trùm" của UFC xác nhận đã nói chuyện cùng Tổng thống Mỹ đương nhiệm, Donald Trump và đôi bên sẽ gặp gỡ vào cuối tháng 8 để hoàn thành nốt thủ tục.

Ferrari không nắm giữ tương lai của Hamilton

Theo F1 Insider, đội đua F1 Ferrari không hề nắm quyền tự quyết về tương lai của Lewis Hamilton. Hợp đồng của đôi bên kéo dài tới hết năm 2026 và tay đua người Anh có quyền quyết định gia hạn hay không. Điều này dẫn đến việc Ferrari sẽ bị động trong việc tìm người thay thế cho Hamilton. Thời gian gần đây, cựu số một thế giới nhắc tới chuyện "lùi bước về sau" vì thành tích yếu kém.

Tyson Fury lên tiếng bảo vệ Anthony Joshua

Hiện tại, Anthony Joshua đang liên tục dính tin đồn thượng đài với nhiều võ sĩ. Thậm chí, ngay cả một tay đấm đã nghỉ hưu tới 8 năm như Andre Ward cũng lên tiếng muốn thách đấu cựu vô địch thế giới. Giữa thời điểm rối ren ấy, đồng hương Tyson Fury đã lên tiếng về vấn đề này. "Thật nực cười! Giờ ai cũng nghĩ sẽ thắng được Joshua nên thách đấu cậu ta. Đó toàn là những câu chuyện tầm phào."

James Harden chọn ra đội hình yêu thích

James Harden là một trong những cầu thủ bóng rổ may mắn nhất tại NBA khi từng chung đội với nhiều ngôi sao của giải đấu. Trong cuộc phỏng vấn mới đây, tay ném người Mỹ chọn ra đội hình 5 người xuất sắc nhất. "Tôi có quá nhiều sự lựa chọn nhưng nếu bắt buộc phải chọn, tôi sẽ lấy tôi, Kyrie Irving, Russell Westbrook, Kevin Durant và Joel Embiid." Khá nhiều người bất ngờ Harden bỏ qua Chris Paul và Kawhi Leonard, những đồng đội hiện tại ở Los Angeles Clippers.