Nóng nhất thể thao sáng 10/8: Alcaraz nguy cơ vất vả vì Davis Cup

Carlos Alcaraz vất vả vì Davis Cup

Đội trưởng của ĐT Tây Ban Nha, David Ferrer vừa xác nhận Carlos Alcaraz sẽ là một trong năm thành viên tham dự trận đấu với ĐT Đan Mạch tại Davis Cup. Tuy nhiên, quyết định này sẽ khiến Carlitos sẽ rất vất vả bởi trận đấu này diễn ra chỉ sau 6 ngày sau chung kết US Open và trên mặt sân đất nện. Mặc dù đây là mặt sân ưa thích của Alcaraz nhưng tay vợt này sẽ có rất ít thời gian nghỉ ngơi nếu lọt sâu tại US Open.

Carlos Alcaraz

Medevev gửi lời khen tới Carlos Alcaraz

Trong cuộc phỏng vấn mới đây, Daniil Medvedev gửi lời ghen tới Carlos Alcaraz. "Carlos xuất hiện trên ATP Tour từ năm 17 tuổi và tất cả đều phải đặt câu hỏi "Vì sao cậu ta lại có thể đánh bóng mạnh như vậy". Thậm chí nếu tôi bỏ ra 10 tiếng để tập luyện mỗi ngày cũng không đánh mạnh được như vậy. Và khi Alcaraz vào tay, đối thủ của cậu ta không có nhiều cơ hội".

