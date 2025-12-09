MU thắng đậm Wolves, HLV Amorim đánh giá "Quỷ Đỏ" tấn công hay hơn mùa trước

Amorim đánh giá cao hàng công cơ động

MU ghi 4 bàn vào lưới Wolves và đây là trận đầu tiên của mùa giải "Quỷ Đỏ" thắng với cách biệt 3 bàn. HLV Ruben Amorim từ đầu mùa đã không ít trận phải nơm nớp lo lắng việc mất thế trận ở những phút cuối, nhưng trận này sự chính xác của hàng công đã không để điều đó xảy ra.

Amorim chúc mừng các học trò sau trận thắng

HLV người Bồ Đào Nha sau trận nói: "Hôm nay chúng tôi khởi đầu rất tốt, có điều sau bàn mở tỷ số chúng tôi đã để họ trở lại trận đấu và gỡ hòa. Nhưng mùa này chúng tôi đã tạo ra cơ hội ghi bàn nhiều hơn mùa trước. Tôi sẽ không nói là chúng tôi chính xác trong dứt điểm đâu, vì chúng tôi hôm nay sút rất nhiều dù đúng là ghi 4 bàn thật, nhưng rõ ràng có sự tiến bộ".

Điều khiến Amorim hài lòng nhất là sự cơ động của các vị trí tấn công mà ông sử dụng, cả Dalot và Diallo từ cánh cũng rất nguy hiểm và bộ ba Mount - Cunha - Mbeumo làm việc ăn ý cùng Fernandes. "Họ đều là những cầu thủ giàu chất lượng để hoạt động tại nhiều khu vực trên sân. Chúng tôi cho họ chuyển vị trí cho nhau nhiều khi thi đấu để tạo không gian", ông cho biết.

"Sự hoán đổi là rất trơn tru, nhất là Cunha vì cậu ấy cơ động hơn hẳn các số 9 đơn thuần. Tôi rất thích những gì chúng tôi thể hiện trong hiệp 2".

Mason Mount: "Chúng tôi tấn công một cách tự do"

Mason Mount là một trong 3 cầu thủ MU ghi bàn vào lưới Wolves và anh sau trận cho biết đây là một kết quả rất quan trọng. "Hiển nhiên các bạn có thể thấy là ở hiệp 1 chúng tôi đã để phía Wolves có cơ hội trở lại trận đấu và gỡ hòa. Chúng tôi vào phòng thay đồ với tâm trạng khá bực", Mount cho phóng viên biết sau trận.

Mason Mount ăn mừng bàn thứ 3 của MU trước Wolves

"HLV đã nhắc nhở chúng tôi vài điều trong giờ nghỉ và chúng tôi hiểu rằng mình là những người có trách nhiệm phải tấn công có mục đích và tận dụng những cơ hội tạo ra. Chúng tôi đã làm được và cảm thấy rất vui vì đã hoàn thành nhiệm vụ".

Theo đánh giá của Mount, trận này đội của anh đã chơi tấn công khoáng đạt hơn nhiều. "Hôm nay chúng tôi tạo rất nhiều cơ hội, một số tình huống phối hợp lên bóng rất sắc, rất nhuyễn, và đó là điều HLV đã chuẩn bị để chúng tôi có thể làm được khi vào trận. Hơn nữa chúng tôi cũng rất cố gắng kéo về phòng ngự khi mất bóng để tuyến sau chắc chắn hơn sau giờ nghỉ", Mount nhận định.

Mount mùa này đã ra sân bữa đực bữa cái do thể lực không đảm bảo, nhưng đây là một trân đấu hay và anh hài lòng với thể hiện của mình. "Tôi đã có những khoảng thời gian khó khăn, nhưng tôi đã sẵn sàng tiếp nối với những màn trình diễn tốt hơn nữa", Mount chia sẻ.