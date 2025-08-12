Nóng nhất thể thao sáng 12/8: Coco Gauff lý giải vì sao bỏ qua giải đánh đôi ở US Open

Coco Gauff lý giải vì sao bỏ qua giải đánh đôi ở US Open

Mặc dù US Open 2025 sẽ có nội dung đánh đôi nam/nữ cực kỳ hấp dẫn tới nhiều tay vợt tiếng tăm góp mặt, Coco Gauff đã không ghi danh dù cô từng là tay vợt số 1 thế giới ở nội dung đánh đôi. Gauff cho biết: “Tôi đã chót có sắp xếp với các nhà tài trợ để làm việc trong tuần lễ trước khi vòng đấu chính của nội dung đơn nữ diễn ra. Nếu cũng thi đấu đánh đôi thì tôi sẽ có rất ít thời gian nghỉ”.

Coco Gauff

Ông bầu Canadian Open than phiền về sự vắng mặt của Sinner và Alcaraz

Giám đốc Karl Hale đứng đầu ban tổ chức giải tennis Canadian Open cho biết ông đang cố gắng thuyết phục Jannik Sinner và Carlos Alcaraz dự giải này các năm tới, sau khi cả hai vắng mặt giải năm nay. Ông Hale cho biết: “Tôi nghĩ các tay vợt lớn năm nay không dám dự vì giải cách Wimbledon chỉ 2 tuần. Năm tới thời gian sẽ được tăng lên 3 tuần và tôi hy vọng Sinner và Alcaraz cũng như nhiều tay vợt lớn khác sẽ đến đông hơn”.

Hiệp hội boxing Nhật Bản họp khẩn sau vụ 2 võ sỹ qua đời

Sau khi Hiromasa Urakawa và Shigetoshi Kotari không qua khỏi vì chấn thương vùng não sau khi thi đấu ở cùng một sự kiện boxing, Hiệp hội boxing Nhật Bản đã triệu tập cuộc họp khẩn cấp trong hôm nay 12/8. Những giải pháp tăng độ an toàn cho các võ sỹ sẽ được đưa ra bàn luận, cũng như cả cơ chế kiểm tra cân nặng trước các trận đấu.

Nữ huyền thoại bóng rổ Mỹ chê giải quê nhà không bằng giải Nga

Diana Taurasi, nữ hậu vệ huyền thoại của bóng rổ Mỹ từng 3 lần vô địch giải WNBA và 6 HCV Olympic, mới đây đã lên tiếng chỉ trích mức lương bèo bọt của giải WNBA dù giải này tự vỗ ngực là quy tụ các cầu thủ hàng đầu thế giới. “Tôi nói thẳng, phần lớn số tiền chúng tôi kiếm được là nhờ sang Nga thi đấu hàng năm. Họ trả chúng tôi 1-2 triệu USD mỗi năm, nhưng khi về nhà thì lương chỉ hơn 100.000 USD là nhiều. Tôi là cầu thủ hay nhất thế giới nhưng phải sang một nước xa xôi để được trả thu nhập xứng đáng”, Taurasi nói.