Bảng xếp hạng Ngoại hạng Anh: MU bứt lên top 6, phả hơi vào gáy Chelsea

Sự kiện: Premier League 2025-26 Manchester United Wolverhampton

MU đã vượt lên top 6 trên BXH Ngoại hạng Anh và bám rất sát Chelsea ở nhóm dự Cúp C1.

   

MU và Wolverhampton đá muộn nhất vòng 15 Premier League do MU không còn đá mặt trận cúp nào ở thời điểm hiện tại trong khi FA Cup chưa diễn ra (và MU sẽ gặp Brighton ở vòng 3). Wolves là đội bét bảng của Premier League với chỉ 2 điểm và họ được xem là quá yếu để có thể lấy điểm trước "Quỷ Đỏ".

MU thể hiện khả năng tấn công vượt trội trước Wolves để thắng đậm 4-1

MU thể hiện khả năng tấn công vượt trội trước Wolves để thắng đậm 4-1

Quả thực cho đến phút 25 của trận đấu điều đó có vẻ đúng, Wolves phòng ngự quá dở, phải nhờ thủ môn Johnstone đôi lần cứu thua, nhưng cựu thủ thành của MU chỉ biết bó tay khi đồng đội để mất bóng và thủng lưới từ bàn thắng có phần may mắn của Bruno Fernandes. Nhưng không ngờ là Wolves vùng lên và cuối hiệp 1 Bellegarde đã gỡ hòa cho đội chủ nhà.

Dù vậy, 3 bàn thắng của Mbeumo, Mount và Fernandes trong hiệp 2 đã khẳng định sự vượt trội trình độ của MU và mang về thắng lợi 4-1. Trận thắng này đưa MU leo lên vị trí thứ 6 trên BXH, họ đã có 25 điểm sau 15 vòng và bằng điểm Chelsea ở vị trí thứ 5, nhưng đứng dưới do kém 6 đơn vị hiệu số.

MU cũng chỉ kém đội xếp thứ 4 Crystal Palace có 1 điểm. Tuy nhiên 6 đội xếp sau MU, từ thứ 7 đến thứ 12, đều có thể bắt kịp "Quỷ Đỏ" ở vòng tới nếu MU sảy chân, do đó cuộc đua vé dự Cúp châu Âu vẫn đang rất khó lường và chưa có sự tách nhóm.

Vòng sau Chelsea sẽ phải đấu Everton trong khi Crystal Palace không dễ có điểm trước Man City. MU cũng không hẳn sẽ có trận đấu dễ khi gặp Bournemouth, nhưng vòng tới sẽ là cơ hội cho MU tiếp tục leo bậc trên BXH.

BXH Premier League sau vòng 15

BXH Premier League sau vòng 15

8

Trực tiếp bóng đá Wolverhampton - MU: Lopez hụt bàn rút ngắn (Ngoại hạng Anh) (Hết giờ)

(Vòng 15 Ngoại hạng Anh) Dự bị Fer Lopez suýt rút ngắn tỷ số cho Wolves ở phút bù giờ.

Theo Q.D

Nguồn: [Link nguồn]

09/12/2025 04:05 AM (GMT+7)
