Nóng nhất thể thao sáng 8/12: Chú Nadal xem nhẹ chiến công của Alcaraz

Chú Nadal xem nhẹ chiến công của Alcaraz

Rafael Nadal từng phải “chinh chiến” trong một môi trường khắc nghiệt hơn nhiều. Bên cạnh Novak Djokovic và Roger Federer – hai tượng đài vĩ đại – Rafa còn phải đối đầu với cả một thế hệ ngôi sao xuất sắc.

HLV Toni Nadal đề cao chiến thắng của cháu trai Rafael Nadal

HLV Toni Nadal liệt kê Andy Murray, Juan Martin del Potro, David Ferrer, Stan Wawrinka cùng hàng loạt cái tên nguy hiểm khác. Đây không phải những đối thủ “thỉnh thoảng gây bất ngờ” mà là những tay vợt thường xuyên đe dọa Big 3 ở các giải lớn mỗi mùa.

Theo Toni Nadal, con đường đến danh hiệu Grand Slam hay Masters 1000 thời Rafael Nadal chật chội hơn rất nhiều. Ông khẳng định không hề hạ thấp Alcaraz, mà chỉ muốn làm nổi bật giá trị những chiến công của Nadal trong một thời đại đông nghịt siêu sao.

Dẫu vậy, cũng không ai phủ nhận những gì Alcaraz và Sinner đã tạo ra từ đầu năm 2024. Họ thống trị mặt trận tennis nam theo cách khiến phần còn lại dường như bị bỏ lại rất xa.

Anh họ của Tyson Fury nối dài chuỗi trận thắng

Hughie Fury – anh họ của Tyson Fury – đã nối dài mạch thắng lên con số 8 sau khi đối thủ Michael Webster không thể tiếp tục thi đấu ngay trong hiệp mở màn.

Fury gửi lời xin lỗi sau trận đấu tối thứ Bảy, khi cuộc so găng bị dừng đột ngột bởi quyết định kỹ thuật. Webster ra hiệu với trọng tài rằng anh không thể tiếp tục, buộc trận đấu phải khép lại sớm dù lẽ ra kéo dài tám hiệp.

Quyết định dừng trận đến chỉ ít giây sau một phút mở màn đầy căng thẳng tại Rotterdam, nơi cả hai võ sĩ liên tục trao đổi đòn trước khi Fury bắt đầu chiếm ưu thế. Một chấn thương đã khiến Webster buộc phải bỏ cuộc, và Fury được tuyên bố chiến thắng khi trọng tài nâng tay anh lên giữa võ đài.

Medvedev bất ngờ lên tiếng về thời điểm giải nghệ

Tay vợt người Nga cho biết anh sẽ biết thời điểm treo vợt khi cảm thấy hài lòng với thứ hạng của mình. Nhà vô địch US Open 2021, người từng đánh bại Novak Djokovic để giành Grand Slam duy nhất trong sự nghiệp, sẽ khép lại năm nay ở vị trí số 13 thế giới sau một mùa giải đầy khó khăn.

Kể từ khi lần đầu lọt vào top 10 năm 2019, Medvedev luôn thuộc nhóm những tay vợt hàng đầu ATP. Anh từng hai lần giữ ngôi số 1 thế giới trong năm 2022 và kết thúc năm ngoái ở vị trí số 5. Nhưng năm 2025 lại hoàn toàn không mỉm cười với tay vợt 29 tuổi.

Medvedev sa sút rõ rệt từ đầu mùa, dừng bước ngay vòng 1 tại Roland Garros, Wimbledon và US Open, sau khi bị loại ở vòng 2 Australian Open.

Phát biểu tại một sự kiện biểu diễn ở St Petersburg, Medvedev thẳng thắn chia sẻ về thứ hạng của mình: “Nếu tôi kết thúc năm 2026 với vị trí hiện tại? Điều đó sẽ chẳng khiến tôi hài lòng, và đó lại là điều tốt”.

Pantoja chấn thương nặng, mất đai tại UFC 323

Võ sĩ Alexandre Pantoja đã mất ngôi vương hạng flyweight sau khi dính chấn thương tay nghiêm trọng trong trận đấu với Joshua Van – một kết thúc đầy sốc cho triều đại của anh.

Tai nạn xảy ra chỉ 26 giây sau tiếng chuông mở màn. Joshua Van bắt được cú đá cao, còn Pantoja chống tay xuống sàn để giữ thăng bằng khi ngã. Ngay khoảnh khắc khuỷu tay chạm sàn, một tiếng “rắc” rõ ràng vang lên, và Pantoja lập tức ôm tay trong đau đớn, ra hiệu dừng trận đấu.

Trọng tài ngay lập tức can thiệp, và Joshua Van trở thành tân vô địch flyweight UFC nhờ chấn thương của Pantoja.